FOTO Maja Šuput javila se nakon vijesti o razvodu! Evo što je objavila: 'Kakav lom'

Glazbenica Maja Šuput nakon vijesti o razvodu nastupila je na terasi jednog kafića u Zadru. Pjevačica je podijelila snimke atmosfere dok pjeva svoje i domaće hitove. Nakon koncerta objavila je niz fotografija s nastupa tijekom kojeg je bila odjevena u poluprozirni kombinezon.

- Kakav lom. Ovo sinoć je bio spektakl od zabave, vaša energija i ljubav učinili su me najsretnijom na svijetu, a to koliko vas je bilo ne mogu ni opisati. Zadre, još jednom, po ne znam koji put, hvala od srca, stvarno ste ljubav - napisala je Maja uz fotke.

Podsjetimo, pjevačica je jučer šokirala svoje obožavatelje na Instagramu. Maja je tada objavila da su se Nenad Tatarinov i ona razveli nakon 6 godina braka.

- Život nas ponekad odvede na različite puteve. Pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim. No i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas. Za nas je to prošlo-svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza - više u stilu "hvala ti na svemu i sretno dalje". Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije- naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj- samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom! - napisala je tada Maja.

Maja Šuput upropastila je Nenadovu prvu ideju o prosidbi: Kad sam mu to rekla sve je otkazao

Njihov prvi susret dogodio se 2017. godine u Šibeniku, gdje je Nenad radio kao direktor hotela, no prava iskra planula je tek pri njihovu trećem susretu. Detalje o početku njihove romanse Maja je ispričala nedavno gostujući u Podcast Inkubatoru gdje se prisjetila kako je njihova romansa započela – i to na sasvim neočekivan način. Iako je prvi kontakt bio isključivo poslovan – Nenad je, kao gestu pažnje prema VIP gošći, Maji poslao bocu šampanjca u sobu – iskrica tada još nije zaiskrila. Ni drugi susret nije donio promjene, no treći je bio presudan.

"Moja najveća ljubav su hoteli, ja najviše na svijetu volim spavati u hotelima i gdje ću ja nekog upoznati nego u hotelu", kroz smijeh se prisjetila Maja. Upravo taj treći susret dogodio se zahvaljujući jednoj maloj laži – Nenad je, naime, tvrdio da hotel ima popularne napuhance u obliku flamingosa, kako bi je privukao da ga posjeti. Iako ih tada još nije imao, dok je Maja bila na putu, užurbano ih je nabavljao kako bi ispunio obećanje. Kobnog dana, na zabavi u povodu otvorenja hotelskog bazena, Nenad je potpuno osvojio pjevačicu. "On uvijek skockan, košulja, sako, maramica, parfem, frizura, fin, pristojan... Znači film – film", opisala je Maja.

Te večeri dogodio se i prvi romantični trenutak – ispod stola, Nenad ju je neočekivano primio za ruku.

Od tada su stvari krenule ubrzano: već sljedeći dan pozvao ju je na ručak, a samo pet mjeseci kasnije, u siječnju 2018., zaprosio ju je na Maldivima. Par se vjenčao u svibnju 2019. u istarskim Balama. U ožujku 2021. godine postali su roditelji malenog Blooma koji je postao centar njihova svijeta. Neobično ime predložio je Majin dugogodišnji vizažist Karlo Rusan, a maleni Bloom ubrzo je postao omiljen na društvenim mrežama, oduševljavajući pratitelje svojom razigranošću i šarmom.