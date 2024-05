Ova američka savezna država nije članica NATO-a: 'To je najčudnija stvar, većina stanovnika nema pojma...'

Ako bi strana sila napala Havaje, recimo bazu američke mornarice u Pearl Harboru ili sjedište Indo-pacifičkog zapovjedništva sjeverozapadno od Honolulua, članice Sjevernoatlantskog saveza ne bi bile obvezne stati u obranu države Aloha. Nakon što mu se nedavno pridružila Švedska, NATO savez broji 31 zemlju članicu. U tom je sigurnosnom savezu i SAD, ali sa svojih 49 od ukupno 50 sjedinjenih država. Ta koja nedostaje su Havaji, ili službeno država Aloha.

Jer u geografskom i povijesnom smislu, Havaji tehnički nisu pokriveni NATO paktom, pojašnjava CNN. – To je najčudnija stvar – kaže David Santoro, predsjednik think tanka Pacific Foruma u Honoluluu, koji je dodao da čak i većina stanovnika Havaja nema pojma da njihova država tehnički zaostaje za savezom.

– Ljudi su skloni pretpostaviti da su Havaji dio SAD-a i stoga su pokriveni NATO-om – dodaje on. Ali samo ime, Organizacija Sjevernoatlantskog saveza, pokazuje da nije tako. Havaji su u Tihom oceanu, a za razliku od Kalifornije, Colorada ili Aljaske, ta država nije dio kontinentalnog SAD-a koji svojim istočnim obalama izlazi na sjeverni Atlantski ocean. – Argument za neuključivanje Havaja je jednostavno to što oni nisu dio Sjeverne Amerike – pojašnjava Santoro.

Iznimka je navedena u Washingtonskom ugovoru, dokumentu kojim je uspostavljen NATO 1949. godine, desetljeće prije nego što su Havaji postali država. Dok članak 5. ugovora predviđa kolektivnu samoobranu u slučaju vojnog napada na bilo koju državu članicu, članak 6. ograničava zemljopisni opseg. Po članku 6., smatra se da oružani napad na jednu ili više stranaka uključuje oružani napad na teritorij bilo koje od stranaka u Europi ili Sjevernoj Americi. Navodi se i da svi otočni teritoriji moraju biti u sjevernom Atlantiku, sjeverno od Rakove obratnice.

Glasnogovornik američkog State Departmenta potvrdio je, piše CNN, da Havaji nisu obuhvaćeni člankom 5., ali je rekao da bi članak 4., koji kaže da će se članice konzultirati kada je ugrožen "teritorijalni integritet, politička neovisnost ili sigurnost" bilo koje članice, trebao obuhvatiti svaku situaciju koja bi mogla utjecati na 50. državu. Glasnogovornik je također rekao da bilo koji amandman na ugovor koji uključuje Havaje vjerojatno neće postići konsenzus jer druge članice imaju teritorije izvan granica postavljenih u članku 5.

Na primjer, NATO se nije pridružio ratu članice Ujedinjenog Kraljevstva s Argentinom 1982. nakon što su argentinske trupe izvršile invaziju na Falklandske otoke, sporni britanski teritorij u južnom Atlantiku. NATO nije odgovorio na zahtjev CNN-a za komentar. Neki stručnjaci kažu da su se vremena promijenila u desetljećima otkako je potpisan Washingtonski ugovor i tvrde da bi današnja politička situacija u Indo-Pacifiku mogla zahtijevati ponovno promišljanje. To je zato što bi američke vojne baze na Havajima mogle odigrati ključnu ulogu u suprotstavljanju sjevernokorejskoj agresiji, kao i u potpori potencijalnoj obrani Tajvana.

Iako su kineski čelnici rekli da se nadaju preuzeti kontrolu nad otokom mirnim putem, nisu isključili mogućnost da to učine silom te su posljednjih godina pojačali vojno zastrašivanje otoka. Zakon o odnosima s Tajvanom obvezuje Washington da osigura oružje za obranu otoka, a američki predsjednik Joe Biden sugerirao je da će koristiti američko vojno osoblje za obranu otoka u slučaju kineske invazije.

Scenarij ratne igre iz 2022. koji vodi Centar za novu američku sigurnost odigravao se s Kinom koja napada američke zapovjedne i kontrolne instalacije na Havajima u sklopu svog rata za silom zauzimanje Tajvana. John Hemmings, viši direktor Indo-pacifičkog programa za vanjsku i sigurnosnu politiku pri Pacifičkom forumu, kaže da isključenje Havaja iz NATO-a uklanja "element odvraćanja" kada je u pitanju mogućnost kineskog napada na Havaje. Izostavljanje Havaja daje Pekingu do znanja da europske članice NATO-a potencijalno imaju malu "klauzulu za bijeg" kada je riječ o obrani američkog teritorija u takvoj hipotetskoj situaciji, kaže on.

– Zašto ne bismo stavili na raspolaganje taj element odvraćanja? Zašto bismo to izostavili ako bi to zapravo zaustavilo (Kinu) od invazije na Tajvan? – pita se Hemmings. Strateška važnost Havaja također ima duboko povijesno značenje za SAD. – Ovdje se dogodio Pearl Harbor. Tu smo bili napadnuti, što nas je uvelo u Drugi svjetski rat, a usput rečeno, to je i ono što nas je dovelo do toga da pomognemo u oslobađanju Francuske. Za Amerikance postoji izravna veza između ove države i našeg sudjelovanja u Drugom svjetskom ratu i na kraju naše pomoći u doprinosu pobjedi nad Osovinom (savez nacističke Njemačke, Japana i Italije) – govori Hemmings.

Sjevernoatlantski pakt NATO osnovalo je 12 zemalja 1949. Savez se proširio na istočnu Europu nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. Finska i Švedska podnijele su zahtjev za članstvo u svibnju 2022. nakon ruske invazije na Ukrajinu.

