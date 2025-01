Crveni se meteokarta DHMZ-a, bura za vikend i do 150 km/h

Crveno upozorenje meteorologa upaljeno je ove subote na području Velebitskog kanala zbog orkanske bure koja bi na udare mogla dosezati brzinu i do 130 km/h. S promjenom vremena i padom temperatura koji su stigli ovog petka, veći dio Hrvatske i ove će subote biti pod upozorenjima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), što zbog magle na kopnu, a što zbog vjetra na Jadranu.

- U većem dijelu Hrvatske prevladavat će sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci, posebice u središnjim predjelima gdje će se dugo zadržati. U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, osobito na krajnjem jugu povremeno s kišom. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, na sjeveru će bura prijepodne jačati na jaku, a u Dalmaciji prema večeri. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 0 do 5, na moru između 9 i 14 °C - prognozirao je DHMZ.

Foto: DHMZ

Međutim, sa subotom neće biti kraja vjetru jer će se crveno upozorenje za orkanske nalete bure proširiti na gotovo cijeli Jadran s nedjeljom, a udari bi mogli ići i do 150 km/h. Izuzetak će biti zapadna obala Istre te krajnji jug, no i tamo se očekuje snažan vjetar. Takvi će se uvjeti nastaviti i tijekom ponedjeljka, a vjetar se očekuje i u gorju. Na kopnu se pak ne očekuju poremećaji u prometu.

- Umjereno i pretežno oblačno, u noći i ujutro na kopnu mjestimice maglovito, a sunčanije u Istri. Uglavnom će na krajnjem jugu mjestimice biti kiše, a u drugom dijelu dana snijeg je moguć u Konavlima i lokalno u unutrašnjosti, pogotovo Lici. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, popodne na udare lokalno jak. Na Jadranu će puhati jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -3, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 2 do 7 °C. Najviša dnevna temperatura od -1 do 4, na Jadranu između 5 i 10 °C - navodi DHMZ u prognozi za nedjelju.

Inače, temperature u jutarnjim satima ove subote ponegdje su se debelo spustile ispod ništice - u Slavonskom Brodu, Daruvaru i na području Varaždina prije 8 sati bilo je čak -6°C, dok je na području Zagreba bilo oko -2°C. Na Jadranu je nešto toplije; u Zadru i Splitu 7°C, a u Dubrovniku čak 9°C. A snijega ima gotovo posvuda u nizinama, no tek nekoliko centimetara. U Delnicama, Bosiljevu te u Karlovcu je tako 4 centimetra snijega, dok je oko Čabra čak 10 centimetra.

