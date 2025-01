U gorju snijeg, na Jadranu grmljavina. Izdan niz upozorenja: 'Budite na oprezu'

Vrijeme će u petak prijepodne na kopnu biti oblačno s kišom koja će uz zamjetan pad temperature prelaziti u snijeg i stvarati snježni pokrivač uglavnom u gorju. Sredinom dana očekuje se prestanak oborine, popodne smanjenje naoblake sa sjevera. Na Jadranu će biti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, na sjeveru uglavnom ujutro, a u Dalmaciji popodne. Vjetar će u noći naglo okrenuti s jugozapadnog na jak sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice moguće i olujan. Na Jadranu će zapuhati umjerena i jaka bura, koja će se sa sjevera do kraja dana proširiti na veći dio obale. Početkom dana na kopnu temperatura od 5 do 10, zatim većinom od 0 do 5 °C. Na obali i otocima uglavnom između 10 i 15 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Žuto upozorenje zbog snijega i poledice izdano je za karlovačku i gospićku regiju. "Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", upozorava DHMZ.

Foto: DHMZ

Crveno upozorenje, koje vrijeme opisuje kao izuzetno opasno, izdano je zbog vjetra za Velebitski kanal, a narančasto za Kvarner i Kvarnerić te sjevernu Dalmaciju. Žuto upozorenje zbog vjetra na snazi je za veći dio Hrvatske, točnije za osječku, zagrebačku, gospićku, kninsku, riječku i splitsku regiju, zapadnu obalu Istre, te srednju i južnu Dalmaciju.

"Idućih dana hladnije, na kopnu osobito u nedjelju i ponedjeljak, kad će puhati umjeren i jak sjeveroistočni vjetar. Pritom će u subotu u sjevernim područjima prevladavati sunčano. Od nedjelje ponovno posvuda oblačnije uz mogućnost za slab snijeg u gorju. Na Jadranu će bura u subotu nakratko oslabjeti. Od nedjelje vjetrovitije, s olujnim udarima bure, uglavnom podno Velebita i orkanskim. Temperatura zraka će se sniziti, a dojam hladnoće pojačavat će vjetar. Više sunčanih razdoblja na sjeveru, a prema jugu oblačnije uz mogućnost za malo kiše, u ponedjeljak u Konavlima i za snijeg", prognozirala je za HRT Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

