COVID potvrde uskoro i za trgovačke centre?

Trošak pandemije COVID-19 u Hrvatskoj do jučer je iznosio ukupno 3,8 milijardi kuna, podaci su Ministarstva zdravstva. Uzme li se u obzir da jedna prosječna liječnička specijalizacija košta oko milijun kuna, to bi značilo da se tim novcem moglo platiti čak 3880 specijalizacija, da nije bilo pandemije. Promatra li se samo trošak za cjepiva i lijekove protiv infekcije COVID-19, on iznosi 663,734.932 kune, što bi pak bilo 663 specijalizacije.

Troškovi zbog COVID-19 rastu s većim brojem težih oboljenja, a teže kliničke slike razvijaju se većinom kod necijepljenih osoba. Njemački Institut “Robert Koch” već neko vrijeme upozorava na činjenicu da se teži oblik infekcije COVID-19 razvija gotovo samo kod necijepljenih, što pokazuje i praksa bolničkih COVID odjela u Hrvatskoj i u svijetu. U nastojanju da se što više ljudi cijepi, vlade brojnih zemalja sve se više fokusiraju na cijepljenje, a to nastoje postići sve širom primjenom COVID potvrda. One bi uskoro i u Hrvatskoj trebale dobiti širu primjenu.

Relativni pritisak

Ne postoji plan širenja EU digitalnih COVID potvrda, ali uskoro ćemo početi razgovarati o tome, najavio je jučer nakon sjednice Znanstvenog savjeta Vlade RH Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a. Pozvao se pritom na činjenicu da zemlje zapadne Europe vrlo široko i sve šire koriste COVID potvrde kao određenu vrstu relativnog pritiska da se cijepe osobe koje se nisu cijepile, jer oni koji su se cijepili imaju određene prednosti pri korištenju određenih usluga, poput onih kulturnih ustanova, restorana i slično.

– To je relativni pritisak na necijepljene da i oni ostvare tu prednost i da se cijepe. Vrlo je izvjesno da ćemo o tome razgovarati uskoro. Rekao bih da je uvođenje COVID potvrda u zdravstveni sustav i sustav socijalne skrbi uspio. Nakon nekoliko dana gotovo da nemamo onih početnih problema, nemamo nikakvih problema u poštovanju tih mjera i vrlo brzo počet će se razgovarati o eventualnom proširenju – kazao je Capak.

Naime, do ovog je tjedna barem jednom dozom cijepljeno 70 posto medicinskih sestara i tehničara i 88 posto doktora medicine, a bolnički ravnatelji kažu da nema većih teškoća s testiranjima.

Na što će se sve širiti primjena EU digitalne COVID-19 potvrde, zasad se ne precizira. Neki od članova Znanstvenog savjeta i epidemiologa koje smo to pitali uglavnom se pozivaju na iskustva europskih zemalja, ali uz ogradu da o tome odlučuje Stožer civilne zaštite.

– Logično bi bilo da se prvo normaliziraju izlasci i druženja ljudi. Mislim da bi uz obvezno predočenje COVID potvrda trebalo otvoriti klubove, ali isključivo pod uvjetom da su osobe preboljele ili da su cijepljene – rekla nam je jedna epidemiologinja.

Druga navodi da svaka država uvodi primjenu COVID potvrda u skladu sa svojim mogućnostima pa za primjer daje Austriju, u kojoj bez COVID potvrde ne možete u restoran pa ni sjediti na terasi kafića, te Italiju, koju tresu prosvjedi radnika zbog uvođenja te ograničavajuće potvrde za necijepljene. Naime, otkad je Italija uvela obvezu da svi zaposlenici u javnom i u privatnom sektoru pri dolasku na radno mjesto moraju pokazati dokaz da su cijepljeni ili da su preboljeli COVID ili pak imati negativan test na koronavirus, danima traju prosvjedi, a lučki su radnici blokirali luku Trst pa su rastjerani vodenim topovima i suzavcima.

– U svakom slučaju, ideja je da te potvrde budu primjenjive u praksi – kaže epidemiologinja.

Već je davno trebalo uvesti COVID potvrde na svim mjestima na kojima cirkulira puno ljudi – kaže epidemiolog kritičan prema krajnje opreznom opipavanju “bila naroda” kojim se služi Stožer civilne zaštite.

– Zašto smo uvodili COVID potvrde ako se ne koriste? Pametnije zemlje od nas to su učinile. COVID potvrde već je trebalo uvesti u trgovačke centre, restorane, kafiće, teretane... Stalno se vodimo izlikama “naši su ljudi ovakvi, onakvi”, osluškuje se javno mnijenje, a epidemiološka nam je situacija kao i prošle jeseni, možda ne baš s tolikim brojevima, ali ne ni s puno manjim, uz tendenciju rasta u sljedećim tjednima – napominje epidemiolog i upozorava kako oklijevanje s odlukama ide na ruku antivakserskim skupinama koje upravo zbog tog podilaženja jačaju i postaju agresivnije. Ipak, ne sumnja da će unatoč svem oklijevanju doći do proširenja primjene COVID potvrda jer “Capak i Beroš to u protivnom ne bi izustili”.

Treća doza uvjet

Nakon što je uvela obvezne COVID potvrde u svim javnim prostorima, primjerice u kinima, kazalištima, bazenima, restoranima, u uslužnim djelatnostima kao što su frizerski i kozmetičarski saloni, a u hotelima obvezno testiranje svaka tri dana za necijepljene, Njemačka se sprema ukinuti izvanrednu epidemiološku situaciju nakon devetnaest mjeseci. Savezni ministar zdravstva predložio je pokrajinskim kolegama takvu odluku za kraj studenoga.

Slovenija je u rujnu uvela COVID potvrde za zaposlene, odlazak u trgovine, za korištenje javnog prijevoza i niz drugih aktivnosti. Francuska je to učinila još u srpnju i zbog toga mjesecima odolijeva prosvjedima, koji polako ipak jenjavaju.

Izrael je otišao korak dalje. Bez “zelene propusnice”, odnosno QR koda na pametnom telefonu nema ulaska u restorane, kulturne ustanove, na sveučilišta i u sportske objekte. Međutim, od početka listopada tu propusnicu uvjetuju trećom dozom cjepiva protiv koronavirusa.