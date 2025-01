COTRUGLI EMBA: Platforma za profesionalni rast i inovacije vođene AI tehnologijama

U poslovnom svijetu gdje je kontinuirani razvoj ključ uspjeha, COTRUGLI EMBA program predstavlja više od obrazovnog iskustva – on je most prema budućnosti. Hrvoje Špalj, Head of Treasury u Rimac Technology, pronašao je na COTRUGLI Executive MBA programu idealan spoj stručnosti, inspiracije i praktičnih znanja. Njegova priča svjedoči o važnosti stalnog ulaganja u znanje i mrežu kontakata za profesionalni i osobni rast.

Inspiracija u okruženju vrhunskih profesionalaca

„Što može bolje motivirati od sobe pune iskusnih i uspješnih profesionalaca? Što može bolje proširiti nečije znanje od vrhunskih profesora? COTRUGLI Business School je inkubator ideja i melting pot menadžera, inženjera i raznih profesionalaca iz različitih industrija. Mjesto gdje se izoštravaju menadžerske vještine, stil vodstva, komunikacijske vještine i strateško razmišljanje.“

Hrvoje, s više od 20 godina iskustva u financijskoj industriji, upisao se na COTRUGLI EMBA program s jasnim ciljevima: razviti poslovne vještine i proširiti mrežu kontakata. Međutim, već tijekom prvih modula shvatio je da je COTRUGLI mnogo više od toga: „Ne samo da sam se razvio kao profesionalac, već i kao osoba... Ne samo da sam proširio poslovnu mrežu, već sam stekao i prijatelje“, ističe Hrvoje.

AI augmentacija: Nova era poslovnog obrazovanja

Jedan od najsvježijih dodataka COTRUGLI EMBA programu je integracija umjetne inteligencije (AI). Polaznici uče kako primijeniti AI u poslovanju, povećati učinkovitost i unaprijediti donošenje odluka.

Co-Lab: Mentorska mreža koja potiče rast

Još jedna snažna komponenta COTRUGLI programa je Co-Lab mentorska mreža. Povezivanjem polaznika s iskusnim mentorima iz raznih industrija, Co-Lab nudi neprocjenjivu priliku za razmjenu znanja i savjeta. Mentorska podrška nije samo inspirativna – ona pruža konkretne smjernice za rješavanje poslovnih izazova. „Veselim se da ću imati priliku biti mentor novim MBA generacijama“, kaže Hrvoje.

Mentori pomažu polaznicima da prevladaju prepreke, istraže nove poslovne modele i prilike te donose bolje strateške odluke. „Co-Lab je izvrsna nova COTRUGLI inicijativa jer će polaznici EMBA program dobiti pristup savjetima i iskustvima koja ne možete pronaći u knjigama“, dodaje Hrvoje.

Širenje mreže i prijateljstava

Hrvoje ističe kako mu je COTRUGLI EMBA program omogućio da proširi poslovnu mrežu, ali i stekne trajna prijateljstva. Okruženje u kojem polaznici dijele zajedničke ciljeve i izazove stvorilo je atmosferu povjerenja i podrške. „Mreža kontakata koje sam stekao kroz COTRUGLI već mi je donijela nove poslovne prilike, a prijateljstva koja sam izgradio traju i danas”, kaže Hrvoje.

Holistički razvoj: Profesionalni i osobni rast

COTRUGLI nije samo edukacija – to je putovanje prema osobnom i profesionalnom usavršavanju. Program je pomogao Hrvoju da unaprijedi svoje voditeljske i komunikacijske vještine, ali i da prepozna važnost balansiranja poslovnog i privatnog života. „EMBA mi je dao novu perspektivu i alate da donosim bolje odluke, ne samo u poslu već i u privatnom životu“, priznaje Hrvoje.

Zašto odabrati COTRUGLI EMBA?

Inspirativno okruženje

Program okuplja profesionalce iz različitih industrija, pružajući platformu za razmjenu ideja i stvaranje inovacija. Praktična znanja i AI augmentacija

Fokus na nove tehnologije poput umjetne inteligencije omogućuje polaznicima da steknu kompetitivnu prednost u poslovanju. Mentorska podrška kroz CO-lab

Co-Lab nudi pristup mentorima koji nude neprocjenjivu pomoć da dođete od točke A gdje ste sada - do točke B gdje želite biti. Mreža kontakata i prijateljstava

Alumni mreža pruža prilike za poslovne suradnje i trajna prijateljstva. Osobni rast i razvoj

Program razvija voditeljske vještine, komunikaciju i sposobnost donošenja strateških odluka.

Prijavite se na Info Session

Ako želite ulagati u sebe i svoje poslovanje te se pripremiti za izazove budućnosti, COTRUGLI EMBA nudi savršenu priliku. Pridružite se zajednici inovativnih lidera i stvorite temelje za uspjeh vođen tehnologijom i suradnjom. Slijedite primjer Hrvoja Špalja i osigurajte svoju poziciju među liderima budućnosti. Prijavite se na Info Session koji će se održati 7. veljače u Zagrebu i saznajte sve što vas zanima o COTRUGLI MBA programu.