Centar Simona Wiesenthala protestirao zbog poništenja presude Rupniku

Centar Simona Wiesenthala u utorak je oštro prosvjedovao protiv odluke slovenskog Vrhovnog suda koji je prošli tjedan iz procesnih razloga poništio presudu kojom je 1946. godine osuđen na smrt i pogubljen domobranski general Leon Rupnik.

Odluka o poništenju presude čovjeku koji je "aktivno sudjelovao u zločinima holokausta" je sramotna i predstavlja iskrivljavanje povijesti te veliku uvredu Rupnikovim žrtvama, rekao je Efraim Zuroff, direktor za istočnoeuropska pitanja Centra Simona Wiesenthala, u pismu slovenskoj veleposlanici u Izraelu Andreji Purkart Martinez.

"Molimo vas da naš prosvjed odmah prenesete nadležnim slovenskim vlastima kako bi se mogle donijeti mjere za uklanjanje goleme štete koju je uzrokovala nepravedna odluka slovenskog Vrhovnog suda", istaknuo je Zuroff u pismu.

Slovenski Vrhovni sud poništio je prošli tjedan iz procesnih razloga presudu iz 1946. kojom su komunističke vlasti osudile na smrt i strijeljale domobranskog generala Leona Rupnika zbog izdaje i suradnje s okupatorom, na temelju zahtjeva koji je navodno podnio njegov unuk.

Sud je utvrdio da je u postupku bilo više pravnih pogrešaka i da se nije odvijao po tada važećim pravilima i standardima, no slovenski pravnici navode da ni u kojem slučaju nije riječ o pokušaju Rupnikove posmrtne rehabilitacije budući da je on i danas u Sloveniji simbol suradnje s njemačkim i talijanskim okupacijskim vlastima tijekom II. svjetskog rata.

Ukidanjem presude Vrhovni sud formalno je predmet presude Rupniku vratio okružnom sudu u Ljubljani, ali novog suđenja neće biti jer se ne može suditi preminulim osobama.

To se je dogodilo i nakon poništenja presude Grigoriju Rožmanu, ljubljanskom biskupu u vrijeme Drugog svjetskog rata, koji je zbog navodne suradnje s okupacijskim vlastima bio osuđen u odsutnosti, a umro je kasnije u egzilu u SAD-u. Prije desetak godina uspjela je inicijativa da sud poništi njegovu presudu, ali do odluke o novom suđenju nije došlo jer je Rožman u to vrijeme već bio mrtav.