Carinska uprava nudi 30.000 eura: Nitko se nije javio za ovaj posao

Bigl koji može nanjušiti eure, ali i heroin. Bila je to ideja Ministarstva financija, odnosno Carinske uprave koja je bila spremna dati 30 tisuća eura tvrtki koja, u svrhu detekcije novca i droga, može obučiti dva psa stara između 10 i 30 mjeseci, a s njima i četiri carinska službenika koja će istim tim psima "rukovati". Bigl je samo jedna od vrsta koja je dolazila u obzir, u Carini su rekli da im je u redu da to budu i mađarska vižla, njemački ptičar, labrador, retriver ili španijel, dok god im je zdravlje savršeno. Dokazati se ono moralo RTG snimkama kukova i laktova, ali i nalazom stanja kralježnice, a Carinska uprava zadržala je pravo i da same pse inspektira.

– Provjera psa obuhvaća provjeru fizičke kondicije psa, reakcije na posebne uvjete, izdržljivosti, oštrine (naravi), okretnosti, ponašanja u traganju, znatiželje, zanimanja za bačene predmete, reakcije u mračnim prostorijama, reakcije na pucanj, reakcije na druge ljude i životinje, snalaženje na pokretnim stepenicama i trakama s pošiljkama, reakciju na sužene prostore te buku zrakoplova i teretnih vozila – da pas ne smije reagirati ni na kakvu smetnju u okolini dok je na "dužnosti", propisali su u natječaju iz Carinske uprave, koja si je ostavila i mogućnost da, nakon sto dana, pse vrati i uzme "zamjenske" ako oni ne ispunjavaju sve postavljene uvjete.

Ono za što su psi trebali biti sposobni kad sama njihova obuka završi jest da mogu detektirati skriveni predmet bez obzira na vremenske uvjete, da imaju dobar instinkt hvatanja stvari u letu, dok se treningom trebalo osigurati i da je pas socijaliziran i otporan na vanjske distrakcije (zvučne i vizualne) te da, unatoč njima, bez problema može pretraživati zadano područje.

– Sužen prostor (npr. u kavezu, cijevi, zrakoplovu, teretnom prostoru kamiona ili furgona, prostoru autobusa, osobnog vozila te u drugim javnim površinama i objektima) ne smije negativno utjecati na ponašanje psa (vidljiva nervoza, cviljenje i slično). Pas mora moći raditi pregled prtljage, paketa i predmeta na pokretnoj traci (Zračna luka, Pošta) s aktivnim markiranjem (grebanje). Jedan službeni pas mora, tijekom pretrage, moći detektirati miris valute euro, a jedan mirise droga: marihuane, hašiša, kokaina, heroina, ecstasyja i metamfetamina – pojašnjavali su iz Carinske uprave dodajući da će završno testiranje pasa provoditi njihovo povjerenstvo, a postotak pronalaska mora biti sto posto. Od same obuke pasa, a i njihovih vodiča zasad, međutim, nema još ništa jer na natječaj koji je raspisala Carinska uprava nije pristigla nijedna ponuda.

