Čak i da su laž, Radeljićeve optužbe trebale bi značiti kraj Grabar-Kitarović kao predsjednice

Otkako je najavila ulazak u političke vode, Dalija Orešković postala je strah i trepet desnice, HDZ-a, predsjednice i premijera kojima ne prašta ni jednu aferu, ali i SDP-a, kojemu bi mogla oteti dio biračkog tijela, s obzirom na to da je preuzela znatan dio oporbenog posla na sebe. U intervjuu za Večernji list otkriva kada osniva stranku, kako će se zvati i za što će se zalagati, s kime će surađivati, ali i vidi li se kao kandidatkinja za predsjednicu države, zašto smatra da Kolinda Grabar-Kitarović mora otići i kakav rasplet očekuje u vezi s najnovijom špijunsko-političkom aferom koja trese Pantovčak, ali i HDZ.

Vrlo turbulentna 2018. godina je iza nas, što očekujete od 2019.?

Možda je 2018. bila turbulentna, sudeći po aferama vladajućih, no bila je zastrašujuće umrtvljena, ako ćemo je promatrati po odjeku tih afera, u reakcijama institucija i građana. Od 2019. godine očekujem buđenje, bunt i promjenu.

Može li Hrvatska postati zemlja iz koje mladi neće odlaziti?

Može, ako vlast preuzmu oni koji su dokazano beskompromisni u borbi za bolje i pravednije društvo, jer jedino takvi mogu osmisliti učinkovit institucionalni okvir i usmjeriti razvojne potencijale u smjeru koji će i državi i njezinim građanima osigurati dostojanstven standard. Mladi će ostati ondje gdje im država jamči istovjetnu dostupnost i sadržaj javnih usluga, neovisno o stranačkim i drugim vezama, ondje gdje postoji potražnja za njihovim radnim i kreativnim kapacitetima i gdje se njihov rad pristojno plaća, ondje gdje društvo ulaže u inovacije i znanje, u zaštitu drukčijih te u slobodu i prava svakog pojedinca.

Vi osobno najavili ste ulazak u političku arenu. Kad možemo očekivati osnivanje vaše nove političke platforme i tko sve ulazi u tu novu političku priču, koja nova imena?

Platforma kao neformalan oblik razgovora i suradnje u zagovaranju određenih političkih ideja postoji i djeluje već neko vrijeme. Za pretvaranje tih ideja u konkretnu političku borbu u kojoj se zna tko nosi političku odgovornost za određeno javno djelovanje, ipak je potrebno osnivanje stranke. Pokretanje postupka registriranja stranke može se očekivati u siječnju. S obzirom na to da je moja osnovna ideja bila promovirati nova lica, nove ljude na političkoj sceni, većina imena sama po sebi neće pobuditi nikakvu asocijaciju. Tek rijetki, kao što je primjerice Duje Prkut ili Marko Torjanac, mogu se široj javnosti predstaviti i u kontekstu njihova dosadašnjeg javnog djelovanja.

>> Intervju s Dalijom Orešković

[video: 28552 / ]

Zna li se ime nove stranke?

Tražili smo ime koje će asocirati na činjenicu da nam je potrebna korjenita promjena te da smo od osnivanja samostalne države, jednostavno propustili izgraditi učinkovite institucije bez kojih nema uspješnog i pluralnog društva. No, s obzirom na sve što je u protekla dva i pol desetljeća propušteno, ne radi se o tome da nam treba samo preokret. Sustav se može restartati kad već neki dobar „program“ postoji, ali je negdje zapeo, a mi tog „programa“ zapravo ni nemamo. Zato nam je potreban novi početak, clean start ili sasvim jednostavno – Start.

Moram priznati da mi je prva asocijacija nekad kultni časopis koji je nudio i erotske sadržaje.

Sadržaj tog časopisa bio je čitateljima i više nego prihvatljiv. Ali način na koji pojedine političke stranke i njezini istaknuti pojedinci dolaze na vlast i održavaju se na vlasti najgora je vrsta pornografije u kojoj, za razliku od golišavih fotografija, nema baš nimalo ljudskosti i iskrenosti, i kao takva se ljudima zgadila. Start kao naziv nove političke opcije ujedno je i akronim, označava stranku antikorupcije, razvoja i transparentnosti. No ako baš hoćete, naša politička scena uistinu treba ljude koji imaju politički eros i sa Startom će ga dobiti.

Zašto bi građani trebali glasati za Start, što ćete im novo ponuditi, za što se zalagati?

Ponudit ćemo im promjenu u koju mogu vjerovati jer će moći vjerovati ljudima koji te promjene zagovaraju. Do parlamentarnih izbora dovoljno je vremena da se sve ključne političke pozicije jasno oblikuju i pronađu svoj put do našeg biračkog tijela. Nužno je promijeniti teritorijalni ustroj te smanjiti broj jedinica lokalne i regionalne samouprave. U državnoj i javnoj upravi nužno je uspostaviti učinkovite preventivne i nadzorne sustave sprečavanja zloporaba. Umjesto sektorskih strategija koje se ne provode, ponudit ćemo viziju razvoja pojedinih područja i regija, promišljenim poticanjem i usmjeravanjem pojedinih gospodarskih grana.

S kime Start kani surađivati na političkoj sceni, ima li tu potencijalnih partnera?

U kamen je uklesano s kojim političkim strankama suradnja nije moguća, to su HDZ i stranka Milana Bandića, a u odnosu na sve ostale, vrijeme i izborni rezultati će pokazati, s kime se mora ili ne mora razgovarati ne bi li se oteta država vratila hrvatskim građanima.

Iako ste više puta kazali da vas predsjednički izbori ne zanimaju, je li to baš tako, zatvarate li doista do kraja to kao opciju?

Političke stranke često ističu svoje predsjedničke kandidate jer je ta kampanja dobra prilika za promoviranje određenih političkih ideja i opcija, kao i za rast vidljivosti stranke u javnosti uoči parlamentarnih izbora. O tome kako će se u odnosu na predsjedničke izbore postaviti moja politička stranka, za sada je prerano govoriti. Moj cilj su parlamentarni izbori jer je formiranje izvršne vlasti na državnoj razini jedini put k ostvarivanju sveobuhvatne promjene radi koje sam i ušla u politiku.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Mnogi misle da vas zanima baš Pantovčak jer često napadate aktualnu predsjednicu. Je li vam ona meta i imate li što i osobno protiv nje?

Javno i argumentirano iznosim ono što bi svatko zdravih očiju i razuma trebao vidjeti. Dolaskom Kolinde Grabar-Kitarović na Pantovčak u hrvatskom je društvu nastao ozbiljan problem. Ne osvrćem se na nju osobno, niti taj problem vidim u njezinu osebujnom stilu i interpretiranju protokola u ponašanju na stadionima. Problem je u vrijednostima koje je propagirala od inauguracije nadalje, problem je u ispraznosti njezina političkog sadržaja i u toksičnom djelovanju na druge državne institucije. Od prvog dana, pretvorila je najvišu državnu funkciju u rasadnik političkih afera i gafova, titrajući pri tome na rubu ili čak i preko ruba svojih ustavnih ovlasti. Od dodjele pomilovanja osobi koja je koruptivno kazneno djelo počinila u korist njezina najvećeg donatora, preko uručivanja donacija koje je prikazivala kao svoje iako je dijelila novac HDZ-a, pa do sramotne smjene šefa SOA-e Dragana Lozančića i turističke šetnje ispred ograde Bijele kuće na trošak poreznih obveznika, jasno je da Kolinda Grabar-Kitarović nema integritet i da je teško degradirala funkciju koju obnaša.

Trenutačno ured predsjednice trese pravi špijunsko-politički triler. Kako gledate na optužbe Mate Radeljića? Sve da ništa od toga nije točno, takve optužbe vrlo su opasne?

Nisu ovdje opasne samo optužbe. Očito su opasni i određeni ljudi, samo je pitanje koji. Možda je to šef kabineta ravnatelja SOA-e jer mu prijetnja da će se u nekog zabiti automobilom sasvim sigurno nije u opisu posla, a možda je opasan Mate Radeljić jer je spreman tako teškim lažima potkopavati sigurnosnu službu, time i državu i legitimno izabranu vlast. Ili su opasni oni koji su jednog ili drugog postavili na njihove pozicije i naložili im obavljanje prljavih poslova koji sasvim sigurno ne štite državni, već nečiji privatni interes.

Hoće li ta tema dominirati kampanjom za predsjedničke izbore i može li se dogoditi i da aktualna predsjednica, zbog svega, uopće ne bude kandidatkinja HDZ-a za novi mandat?

Najizglednije je da će se i ovaj slučaj na sve moguće načine, nadam se ne i stvarnim zalijetanjem automobilima, pokušati zataškati. Brojna će nadležna tijela i odgovorni pojedinci u njima, kao i politički i javni komentatori dati svoj doprinos. Način na koji su pod kontrolu stavljeni svi krakovi afere Borg daje nam za pravo tumačiti kako je država ovog trena oteta od pojedinih interesnih krugova pa u takvom stanju stvari, vlast može što joj se hoće, bez straha od posljedica.

Treba li cijelu priču do kraja istražiti ili, kako bi rekao premijer, ne treba previše dramatizirati?

Ovaj bi se slučaj, kao i sve prethodne afere, morao demistificirati, a to znači da bi se morale istražiti sve bitne činjenice do najmanjeg detalja. Kada bismo se kao društvo s tim činjenicama mogli suočiti, sam po sebi nametnuo bi se zaključak kako nam vlast obnašaju i kako su nam pojedina državna tijela zaposjeli oni kojima ondje nikada ne bi smjelo biti mjesto.

Spominje se i opcija opoziva predsjednice. Što mislite o tome?

Optužbe Mate Radeljića, čak i u slučaju da su puka laž, trebale bi predstavljati politički slom i kraj Kolinde Grabar-Kitarović na dužnosti predsjednice države, na koji god način do njega došlo, zbog činjenice da je upravo ona osobu njegova karaktera i profila dovela i držala četiri godine na Pantovčaku u ulozi savjetnika za unutarnju sigurnost. Postavlja se pitanje koliko je bilo istine u savjetima i drugim radnjama Mate Radeljića u protekle četiri godine i kakve je državničke poteze Kolinda Grabar-Kitarović poduzimala na temelju njegovih savjeta i analiza.

Kao ozbiljan kandidat za predsjednika spominje se sve češće Zoran Milanović. Ako bi se on doista i odlučio ući u tu utrku, jeste li ga i u kojoj varijanti spremni podržati, odnosno vaša stranka?

To što se sve češće spominje između ostalih i Zoran Milanović, posljedica je kroničnog nedostatka nekog drugog tko bi se u javnom prostoru nametnuo kao uvjerljiv i perspektivan protukandidat, a na takvog se već predugo čeka. No to ne znači da je upravo Zoran Milanović taj. Prije svega, ni o kome se kao o mogućem kandidatu ne može ozbiljno raspravljati prije nego što se ta osoba sama ne izjasni o svojim namjerama, i prije nego što se provjeri jesu li ispravni ili barem prihvatljivi motivi pojedinih ambicija. S obzirom na svu štetu koja je nastala u mandatu Kolinde Grabar-Kitarović, smatram da bi bilo dobro kada bi se veći broj oporbenih stranaka okupio oko jednog zajedničkog i jakog protukandidata. No budući da sudjelovanje na predsjedničkim izborima može biti i dio taktike i promidžbe u cilju ostvarivanja što boljih izbornih rezultata određene opcije na parlamentarnim izborima, mala je vjerojatnost da će do nekog većeg okupljanja oko jednog zajedničkog kandidata uistinu i doći. Još je manja vjerojatnost da bi se takvo okupljanje moglo dogoditi oko Zorana Milanovića. Unatoč tome što je u protekle dvije godine, koliko ga nema na političkoj sceni, možda i promijenio dio svog javnog imidža, sasvim sigurno mu ne ide u prilog činjenica da je njegov bivši predstojnik ureda Tomislav Saucha podržao Vladu HDZ-a u trenutku kad je ona trebala pasti, kao ni činjenica da je njegova bivša potpredsjednica Vlade Milanka Opačić nakon napuštanja SDP-a postala članicom kluba zastupnika Milana Bandića. Upitno je bi li Zoran Milanović i kao protukandidat na predsjedničkim izborima zastupao ideju da se umjesto na neposrednim izborima izravno od građana, predsjednik države treba birati u Hrvatskom saboru. Naš su najvažniji interes parlamentarni izbori, a na svim izborima koji im po redovnom tijeku stvari prethode, predstavljat ćemo svoje ideje, svoj program i svoje ljude koji te ideje i program nose.

Što mislite da su ključni razlozi zbog kojih oporba nije uspjela profitirati ni od jedne afere koja je zatresla vladajuće?

SDP se bavi krizom vodstva i svojim unutarnjim frakcijama. Most gubi podršku jer je dva puta HDZ doveo na vlast, a sužava svoj svjetonazorski okvir prema klerikalno desnoj struji. GLAS ne može bitno nadrasti percepciju da ipak potječe iz HNS-a i da je, primjerice jedan Ivan Vrdoljak politički stasao u vrijeme kad je s čelnicima GLAS-a bio dio iste ekipe. U HSS-ovom članstvu puno je onih kojima više koristi pogodba s HDZ-om… Osim što su fragmentirani i razjedinjeni, i što im članovi bje??e u „pobjednički tabor“ jer se ondje dijeli više, kad se prenese slika s pretežitog broja saborskih rasprava, prečesto se vidi da su i oporbene klupe prazne.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Dojam je da im sve prolazi, odnosno da ih nije previše okrznula ni afera Borg, ni afera SMS, ni preslaganja u Saboru koja traju dvije godine. Kako?

Vladajući, a pod time prije svega mislim na HDZ, s punim pravom, mirno ubiru plodove svog marljivog rada i djelovanja na državu i društvo. Tko će im se suprotstaviti? Zaposlenici u državnim službama te u službama županija, gradova i općina, među kojima je ponajviše onih koji ovise upravo o njihovoj vlasti? Vlasnici tvrtki i njihovi radnici čije poslovanje bez države ne postoji? Branitelji čijim povlasticama vješto manipuliraju? Crkva kojoj uz izdašno financiranje dopuštaju da diktira sadržaj javnih politika, zakona i obrazovnog kurikuluma? Institucije koje se „šarafe“ i „buše“ čim pomole glavu i pokažu tračak namjere da posluže svrsi zbog koje su i osnovane? Ili možda nikad slabija civilna i kulturna scena? Ne. Sve im prolazi, i može im proći, sve dok nema otpora. Na kraju će im presuditi svi oni koji su u posljednjih nekoliko godina otišli ili su na putu da spakiraju kofere. Povijest neće HDZ pamtiti kao stožernu i državotvornu stranku. Za sve one koji su snivali suverenu, neovisnu i uistinu demokratsku i prosperitetnu Hrvatsku, HDZ će se pamtiti kao njezin egzekutor.

Vidite li i vi kupovinu i korupciju iza rasta Bandićeva saborskog kluba i prihvaćanja proračuna i kako gledate na činjenicu da je 25 zastupnika promijenilo stranu?

U rastu Bandićeva kluba vidim samo mrak. Kao figura koja je još uvijek na tronu unatoč svim optužnicama koje ga terete, Bandić ne može biti ništa drugo nego simbol stabilne valute. Njegove dionice mogu samo rasti jer privlače one koji u politici prije svega vide priliku za svoju osobnu korist. S obzirom na to da se lanac zapovijedanja u svim ostalim političkim opcijama trese pa je pitanje tko će u dogledno vrijeme odlučivati o svemu, prirodno je da se takvi okreću k onome tko je neupitan “capo di tutti capi”. S Bandićem su sigurni da će im dogovoreno biti i isplaćeno. Promjene iz oporbene u vladajuću opciju, čin su izdaje povjerenja birača. Takvi pojedinci i opcije trebali bi nestati s političke scene.

Je li DORH zakazao u svim tim slučajevima i što bi u uređenoj državi državno odvjetništvo u takvim slučajevima učinilo?

Ne vjerujem da će u odnosu na bilo kojeg preletača logika njihovih transfera biti iz aviona vidljiva, pa se samim time bojim da su ovdje i DORH i USKOK nemoćni. Nažalost, u Hrvatskoj općenito nisu dovoljno razvijeni svi potrebni preventivni i kontrolni mehanizmi. Što zbog neznanja, što zbog nepostojanja odgovarajućih pravila i nadležnosti za postupanje, što zbog opće nevoljkosti sustava da se s takvim slučajevima uhvati ukoštac, brojna zapošljavanja, ugovorni ili drugi slični odnosi kojima se podrška Bandiću financira iz gradske proračunske kese, ostat će ispod radara, neprimijećeni i neprocesuirani. No nije Bandić toliko jak samo zato što su naše institucije slabe, Bandić je jak zato što društvo u cjelini ne osuđuje njegove metode rada. Ili, drugim riječima rečeno, previše je onih koji nemaju ništa protiv zloporaba političke moći, sve dok u toj kriminalnoj raspodjeli javnih sredstava i oni dobivaju svoj, pa barem i mali dio.

Kako gledate na rad vaše nasljednice i općenito cijelog Povjerenstva?

U situaciji u kojoj je Povjerenstvo pod očitim pritiskom aktualne vlasti, sve moje simpatije su na njihovoj strani. Okolnosti koje kroz nekoliko predmeta preispituje Povjerenstvo, a odnose se na samog Andreja Plenkovića, bivšu potpredsjednicu Vlade i nekoliko ministara, kako u slučaju afere Borg, tako i u drugim slučajevima, ne predstavljaju samo povredu obveze transparentnog postupanja i nedostatak etike u obnašanju vlasti. Riječ je o očitim zloporabama političke pozicije i političke moći, u korist klijentelističkih interesnih skupina i povezanih osoba. Unatoč svim pritiscima, ne vidim većih zapreka da Povjerenstvo započete predmete protiv predsjednika Vlade i njegovih pobočnika ne odradi do kraja, tim više što su uglavnom kvalificirani blaže nego što se s obzirom na okolnosti tih slučajeva moglo. S druge strane, praksu izbjegavanja pokretanja postupka zbog moguće zloporabe posebnih prava dužnosnika, kao teže kvalifikacije od povrede načela djelovanja, smatram dugoročno štetnom, kao što sam štetnim i pogrešnim odlukama svojevremeno ocijenila odluku o nepokretanju postupka protiv predsjednice države u povodu nepoznate svrhe putovanja u SAD početkom 2017., odluku o obustavi postupka protiv ministra financija Zdravka Marića kojeg su potom morali preotvarati te odluku o nepokretanju postupka protiv ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, u povodu, najblaže rečeno, neistinitih očitovanja Povjerenstvu o broju i sadržaju sastanaka članova Vlade s predstavnicima Agrokora, kao i s grupom Borg.

VIDEO Milardović: 'Pupovac je dvostruki igrač, a Bandić će vjerojatno postavljati nove zahtjeve'