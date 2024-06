Butković: 'U kampanji ću svakako sudjelovati, želimo da do kraja godine rezultat bude 3:0'

Predsjednik Republike Zoran Milanović jučer je najavio da će se kandidirati za još jedan mandat na Pantovčaku. Osim njega kandidaturu je do sada potvrdio samo bivši europarlamentarac Mislav Kolakušić, a od objave kandidature izredali su se komentari oporbenih stranaka ali i vladajućih, no nitko drugi nije se ohrabrio najaviti izlazak na izbore. HDZ-ov Oleg Butković, za kojeg se priča da bi mogao biti kandidat vladajuće stranke, danas je ponovno komentirao objavu kandidature Milanovića, s kojim od kampanje za parlamentarne izbore ima "jednu osebujnu interakciju", kako je to opisao Butković.

- On u zadnje vrijeme ništa ne govori, ali dobro, i to je dio njegovog plana i programa - komentirao je. Istaknuo je da je HDZ pobijedio na izborima za Hrvatski sabor, ali i na europskim izborima; - tako da je taj ciklus kada gledamo odnos HDZ-a i oporbe 2:0 za HDZ - zaključio je. Objasnio je kako jučerašnjom objavom nije htio biti ironičan već je iskreno iznenađen što Milanović nakon iskazanih aspiracija za premijerskom foteljom ponovno želi biti predsjednik.

- Što se tiče HDZ-a, na razini stranke se vode konzultacije i nakon što tijela stranke donesu odluke o kandidatu, vi ćete to znati. Ovaj tren vam to ne mogu reći jer se o tome još raspravlja, ali da ćemo imati jakog kandidata i da želimo pobijediti, apsolutno da. Smatramo i želimo da rezultat na kraju godine bude 3:0 - poručio je Butković.

Odbio je špekulacije novinara da bi sam mogao biti HDZ-ov kandidat, no otkrio je i da će svakako sudjelovati u kampanji u nekom kapacitetu. - Bit će zabavno, što se tiče mene uvijek je zabavno. U kampanjama treba biti zabavan, osim onih krutih programa i šturih informacija kampanja mora biti kreativna. Sigurno ću sudjelovati u kampanji - kazao je.

