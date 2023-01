Butković: Ništa se nije moglo dogoditi od 31. prosinca do 10. siječnja zbog čega bi se cijene digle

Potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, najavio je u četvrtak nastavak inspekcija cijena u trgovinama. "Ništa se nije moglo dogoditi od 31. prosinca do 1. siječnja, odnosno do 10. siječnja, zbog čega bi se cijene digle za 20 ili više posto", rekao je Butković nakon sjednice vlade, dodavši kako se to odnosi i na rast ulaznih troškova poslovanja. Što se tiče najava nekih trgovaca o mogućim tužbama zbog kazni radi povećanja cijena, rekao je da će, dođe li do suda "sud raditi svoj posao".

"Nama je jako bitno zaštititi građane", rekao je Butković.

Komentirajući tvrdnje da vlada prijeti praznom puškom te podatak da je 70 posto onih kod kojih je utvrđen rast cijena vratilo cijene i upitan očekuje li više, odgovorio je da "apsolutno " očekuje više.

"Ovo je velik napredak i rezultat koji je prihvatljiv, ali očekujemo da se i drugi urazume i budu onakvi kakvi trebaju biti: realni i pošteni", rekao je Butković.

Državni inspektorat (DIRH), naime, u četvrtak je uz ostalo objavio da je 70 posto nadziranih subjekata kod kojih je utvrđeno povećanje cijena tijekom inspekcijskog nadzora, odnosno neposredno do okončanja nadzora, vratilo maloprodajne cijene na visinu maloprodajnih cijena na dan 31. prosinca 2022. godine.

DIRH je objavio i da je od 5. do 25. siječnja obavio 1.458 nadzora, pri čemu je u 24,5 posto njih, izuzevši nadzore u kojima se činjenice još uvijek utvrđuju, utvrđeno neopravdano povećanje cijena nakon 31. prosinca 2022. godine.

Novi naplatni sustav cestarina

Što se tiče novog sustava naplate cestarina, uz ostalo je rekao da je korona usporila uvođenje novog beskontaktnog sustava naplate. Podsjetio je da je vlada odustala od monetizacije autocesta i da ih je uspješno restrukturirala.

"One su danas samoodržive i u sklopu toga jedna od mjera je uvođenje novog sustava naplate cestarine. Mi smo to trebali puno prije implementirati, međutim došla je korona 2020. i financijska moć i financijski prihodi HAC-a su pali i mi smo rekli da u tom trenutku ne možemo to financirati. Onda je došla korona i nacionalni plan oporavka u kojem je jedan od udarnih projekta novi sustav naplate cestarine od nekih 70 milijuna eura i za to ćemo dobit 100 posto bespovratnih sredstava", rekao je Butković.

Najavio je da će novi sustav biti uveden ne samo na autocestama HAC-a, nego i na autocesti Zagreb - Macelj i cestama kojima gospodari Bina Istra. Najavio je da će dio ljudi koji sada radi na naplati otići u kontrolu i nadzor prometa, a dio će otići "s poticajnim otpremninama".

Tomaševićev potez

Novinari su Butkovića pitali za komentar odluke zagrebačkog gradonačelnika da s radnicima Čistoće čisti grad. Butković je najprije pohvalio činjenicu da je došlo do dogovora s radnicima dok je potez gradonačelnika ocijenio kao dio političkog folklora, složivši se da se na taj čin može gledati i kao na jednu od populističkih metoda.

Ovaj Napulj, koji je u Zagrebu bio prisutan nekoliko dana nije dobar za građane Zagreba, za sliku Zagreba i ostavlja loš dojam, rekao je Butković te naglasio da gradonačelnik kao izravno izabrana osoba na izborima ima najveću odgovornost.

"Dobro da je došlo do dogovora, a to je što je on išao skupljati smeće više spada u politički folklor nego u nešto suštinski, što će poboljšati stvari", ustvrdio je.

Jedno je kad ste u oporbi, kad koristite aktivističke metode, kritizirate, a drugo kad ste na poziciji da morate donositi odluke i svakodnevno operativno voditi grad, dodao je Butković podsjetivši da je i sam 11 godina bio gradonačelnik. Da biste operativno vodili grad, rekao je, "morate biti širok čovjek i imati jako puno dobrih suradnika oko sebe da se ovakve stvari izbjegnu".

Na pitanje rad li se o populističkom potezu više sličnom onima Tomaševićevog prethodnika, pokojnog Milana Bandića, nego onim aktualnog gradonačelnika s obzirom na sve što je Tomašević govorio o Bandićevim metodama, Butković je rekao kako se to "može uzeti i s te strane".

"Pa, može se uzeti to i s te strane. Oni su kritizirali pokojnog gradonačelnika da je bio veliki populist, a i ovo jest jedna od populističkih metoda", rekao je.