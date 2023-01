Butković: Telekomi ne bi trebali povećati cijene, kao i pošta

Nakon sjednice Vlade, ministar Oleg Butković istaknuo je, govoreći o povećanju cijena, da telekomi ne bi trebali povećavati cijene. Kako kaže, s njima se razgovaralo te mnogi od njih koriste mjere vezane uz povećanje električne energije. "Mjere koje je Vlada donijela prošle godine itekako su pomogle i telekomima. Tako da nema razloga za povećanje tih cijena. Sljedeći tjedan ćemo se ponovno s njima sastati, ja sam prvi krug razgovora s njima obavio, i kolega Filipović", istaknuo je.

Rekao je i da neće biti povećanja univerzalne usluge u pošti.

Vezano uz obnovu nakon potresa, Butković je istaknuo kako ne zna što je predlagao Ivan Paladina, no zna što predlaže Branko Bačić.

"Ide se ka objedinjavanju i centraliziranju samog procesa obnove, ali to će u ponedjeljak Branko Bačić predstaviti u Hrvatskom saboru", rekao je Butković te istaknuo kako je obnova prioritet.

"Njegov koncept i vizija kako to treba izgledati je prihvaćena i ja mislim da će to uroditi plodom i da će konačno to biti onako kako treba biti", rekao je govoreći o Bačiću za kojeg navodi i da ima iskustva.

Osvrnuo se i na svoju suradnju s Natašom Tramišak. "Ja problema nisam imao s kolegicom Tramišak. Ne može niti jedan ministar biti i ponašati se kao izolirani otok. Mi smo u timu i moramo svi zajednički surađivati i pronalaziti rješenja. Neću reći pomagati jedni drugima, ali razumjeti probleme određenih resora i zajednički ih rješavati. Svi smo došli na određeno vrijeme, nitko to ne treba shvaćati kao poraz u svojoj političkoj i profesionalnoj karijeri. Paladina i Tramišak su odradili svoju dionicu, predsjednik Vlade je taj koji donosi odluke", ističe Butković.

"Povjerenje je jako bitno. Ne samo u politici, nego u obitelji, poslovnom svijetu. Ako ne postoji povjerenje, onda je razlaz jedino rješenje. O tim ljudima mogu reći sve korektno, ja nisam imao problema", dodao je. S novim ministrom Šimom Erlićem, kaže, očekuju dobru suradnju.