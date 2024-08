Britanac koji živi u Hrvatskoj požalio se na nešto s čim se svaki dan susreće: 'Zašto ljudi to rade?'

Britanac koji tri godine živi u Hrvatskoj na TikTok profilu Life in Croatia iznosi svoja iskustva, a nedavno se požalio na problem s kojim se susreće svaki puta kada vozi bicikl. Na TikToku se zapitao zašto ljudi ne poštuju svoju državu.

- Volim se voziti biciklom, no nažalost, niz cestu vidim velike količine smeća koje ljudi bacaju. Vjerujem da je odvoz besplatan, no pogledajte ovo. To nije samo na jednom području, nego svugdje, gdje god se okreneš pobacano je smeće. To je ludost - kaže Britanac u videu koji je snimio kraj jednog divljeg odlagališta smeća.

Mnogi su se u komentarima složili kako je to Balkan te da se takve stvari događaju, no neki su pisali kako je ista situacija i u Kanadi, SAD-u, Australiji... 'Ovo je tužno, Hrvatska je toliko lijepa', 'Ovo je stalni problem u Hrvatskoj. Kante za smeće u gradovima isto izgledaju grozno. Ljudi ostavljaju svašta oko njih poput starog namještaja i sl.', 'Sebilčno i necivilizirano', samo su neki od brojnih komentara.