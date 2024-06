Brat muškarca kojeg je prijatelj ubio i bacio u bunar: Bilo nam je sumnjivo što nema ni njega ni mame

Obitelj nestalog 48-godišnjaka M.K iz Bošnjaka 17 dana je čekala bilo kakvu informaciju o tome gdje se nalazi njihov član obitelji kojem se izgubio svaki trag u noći 31. svibnja. No, istina o tome što se dogodila otkrivena je kad je mještanin slučajno zavirio u napušteni bunar u nadi kako će izvući vode za poljoprivredne radove i vidio nečije ciple. Vrlo brzo se potvrdilo kako je riječ o nestalom muškarcu, a još i brže da je ubijen jer je imao brojne ozlijede na licu i prostrjelnu ranu od metka.

Ubijeni 48-godišnjak zadnji puta je viđen u lokalnom kafiću gdje je bio sa svojim susjedom i prijateljem 30-godišnjakom I.K., koji se pravio kako ne zna što se dogodilo s njim samo kako bi se saznala strašna istina o njemu.

- Zvali su me da prepoznam brata. Da nije imao brojne tetovaže po tijelu po kojima sam shvatio da je to on, ne bih ga mogao identificirati. Sjekirom ga je izudarao po tijelu i glavi. Onda ga je natovario na svoj traktor i odvezao dva kilometra dalje u polje van sela. Kod bunara mu je ispalio metak u glavu, valjda da bude siguran da je mrtav, i ubacio ga u bunar na kraju. Onda se vratio kući spavati i narednih dana prolazio pored naše kuće kao da se ništa nije dogodilo. Ali bilo nam je sumnjivo što nam svih tih dana dolaze susjedi, raspituju se o Mariju, hrabre nas, a njega i njegove mame nema. Žive tri kuće dalje od nas, a nisu se pojavili niti jednom. Prolaze i okrenu glavu - govori još uvijek u nevjerici brat ubijenog muškarca za 24sata.

'Nikad ne bi mogao pomisliti'

– Znao sam i ubijenoga, a znam i ubojicu. Oni su živjeli u istoj ulici i udaljeni su samo nekoliko kuća. Bošnjaci su malo selo i normalno je da se svi međusobno znamo. Obojica su dan prije ubojstva pila zajedno u selu. Ljudi su ih vidjeli zajedno u kafiću. Poslije su otišli zajedno kući, ali ne znam zna li itko što se dogodilo u međuvremenu i zašto se sve ovo dogodilo. Strašno je ovo i sve nas je vijest o tako svirepom ubojstvu šokirala – kazao je jedan od mještana Bošnjaka za Večernji list.

Za ubijenoga kaže kako je jedno vrijeme živio u Zagrebu, odakle se prije nekoliko godina vratio. Misli i da ima brak iza sebe i jedno dijete. Nije imao stalno zaposlenje nego je radio u šumi i za nadnicu. I. K., koji je uhićen zbog ubojstva, poznat je po nadimku Grobar. Naime, nekada mu je otac radio kao grobar u selu pa je dobio takav nadimak. Ni on nije imao stalni posao nego je radio u šumi i s drvima.

– On je odmalena bio problem. Pao je nekoliko razreda u školi. Mislim da je imao i problema s alkoholom. Nikada nije puno pričao nego je uvijek bio nekako šutljiv te nisi znao što misli o tebi. Ipak, i pored toga nikada ne bih mogao ni pomisliti da je spreman počiniti ovako svirepo ubojstvo, baciti tijelo u bunar i gotovo tri tjedna šutjeti o tome – kazao je sugovornik Večernjeg lista.

Policija je u utorak u službene prostorije priveli 30-godišnjaka iz Bošnjaka, gdje je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teškog ubojstva. Na temelju sudskog naloga obavljena je i pretraga doma i drugih prostorija osumnjičenog kojom su pronađeni i oduzeti predmeti izvršenja kaznenog djela, a potom je pod rukovodstvom zamjenice Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru u obiteljskoj kući proveden i očevid.

