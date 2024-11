Branitelja Slavka su proglasili mrtvim nakon što je ranjen i zarobljen: Sve bi ponovio za slobodu hrvatskog naroda

Branitelj Slavko Štrlek iz Koretinca tijekom Domovinskog rata je bio ranjen, zarobljen, prošao je sve logoraške torture, te je na kraju proglašen mrtvim. Čak i postoji i potvrda o smrti Slavka Štrleka izdana od tadašnje policijske uprave. No, dobra je vijest da je Slavko i dan danas živ. Ističe da bi bez obzira na svu žrtvu koju je dao, sve bi to ponovio za slobodu hrvatskog naroda. Slavko Štrlek rođen je 18.kolovoza 1972.godine. Policijsku akademiju završio je u lipnju mjesecu 1991.a od 1.srpnja 1991.godine priključio je se u SJP Roda.

U akciji Vihor koja je službeno bila provedena 9. studenog kao posljednji pokušaj proboja za Vukovar kako bi se pomoglo braniteljima zbog teškog stanja u samom Vukovaru a gdje su bili i pripadnici Policijske uprave Varaždin Slavko Štrlek teško je ranjen u selu Karadžićevo pored Vinkovaca. Slavko je ranjen u natkoljenicu i obadvije šake. Nakon četiri dana od ranjavanja 12. studenog 1991.godine teško ranjenog Slavka Štrleka pronalazi neprijateljska vojska te ga odvozi u selo Vera a zatim u VMA (vojno medicinska akademija) Petrovaradin u Novi Sad na liječenje, piše Fenix-magazin.

Povratak u Hrvatsku

Nakon pada Vukovara iz VMA prebačen je logor u Srijemsku Mitrovicu gdje je prošao logoraške torture sve do razmjene koja je se dogodila 22.svibnja 1992.godine. Tada se vraća u Hrvatsku i nastavlja svoje liječenje i rehabilitaciju. Nakon završenog liječenja vraća se u svoju postrojbu među svoje dečke. Slavko je sretno oženjen i otac dviju kćerki. Živi život sa svojom obitelji a slobodno vrijeme provodi s dečkima iz udruge SJP Roda.

Tadašnji mediji objavili su imena smrtno stradalih pripadnika Roda. Među njima navedeno je i ime Slavka Štrleka iz Koretinca. Postoji i potvrda o smrti Slavka Štrleka izdana od tadašnje policijske uprave.

Vodio se kao poginuli policajac

Slavko Štrlek vodio se kao poginuli policajac sve do 22. svibnja 1992. godine do razmjene u Lipovcu. Slavko Štrlek jedan je od onih branitelja, koji će cijeli svoj život pamtiti taj 22. svibnja i rado ga slaviti, kao svoj drugi rođendan. Naime, tog je dana 22. svibnja 1992. branitelj pripadnik varaždinske policije i specijalne jedinice policije Roda, s ostalim braniteljima razmijenjen na autocesti kod Lipovca i tako spašen iz zarobljeništva u koje je došao probijajući se za Vukovar kako bi s ostalim braniteljima sudionicima te akcije došli u pomoć braniteljima Vukovara. Samozatajni Slavko Štrlek o sebi danas kaže da mu se teško prisjećati tih dana. Ističe da bi bez obzira na svu žrtvu koju je dao, sve bi to ponovio za slobodu hrvatskog naroda.