Prva obljetnica kancelara Merza na vlasti: ovo su uspjesi i promašaji

Nakon poniženja koje su mu priredili u parlamentu na prvom tajnom glasanju, na kojem kao kandidat za kancelara predložen od pobjedničke koalicije nije dobio potrebnu većinu, što je bio prvi takav slučaj u poslijeratnoj povijesti njemačkog Bundestaga, Friedrich Merz tek je iz drugog pokušaja izabran za šefa vlade 6. svibnja 2025.



Početni kiks išao je na ruke onima koji su upozoravali na krhkost koalicije Merzove konzervativne stranke CDU/CSU i socijaldemokrata iz SPD-a. Krajnje desna stranka AfD ostvarila je na lanjskim izborima najveći uspjeh i s 20,8 posto glasova postala druga najveća politička snaga u Njemačkoj. Merz je kao jedan od ciljeva isticao “zauzdavanje” rasta popularnosti AfD-a, no u tome nije uspio. U analizama o njegovoj prvoj godini na čelu Njemačke, upravo to se navodi kao jedan od njegovih najvećih neuspjeha. Njemački Spiegel navodi da se u tih godinu dana AfD etablirao kao vodeća stranka s oko 28% posrške, a vladajuća koalicija u anketama dobiva manje ocjene za prvu četvrtinu mandata nego bivši kancelar Olaf Scholz za svoju Semafor-koaliciju.