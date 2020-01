Skoko: Prijateljstvo s Bandićem Milanoviću je došlo kao vreća za boks

U studiju Večernjeg lista prve ankete drugog kruga predsjedničkih izbora s našom novinarkom Petrom Maretić Žonjom komentira analitičar Božo Skoko.

Prema prvim izlaznim anketama agencije Ipsos puls za nacionalne televizije Zoran Milanović vodi s 53,25 posto, dok Kolinda Grabar-Kitarović dobiva 46,75 posto glasova.

-Trebat ćemo vidjeti kako su glasovali državljani izvan Hrvatske, ali prednost dosta velika pa ju je nemoguće stići - kazao je Skoko. Također ga ne čudi što je izlaznost bila veća na Sjevero-zapadu Hrvatske, dok je Slavonija danas bila uspavana.

- Škorini glasači u Slavoniji nisu bili motivirani izići na izbore, a pogotovo dati svoj glas HDZ-ovoj kandidatkinji. S druge strane, SDP-ovci su bili jako motivirani jer im je ovo jedinstvena prilika za povratak na vlast, makar i preko Pantovčaka - izjavio je i dodao da će biti zanimljivo vidjeti kako su glasale urbane sredine.

Drugi krug su obilježile i nepravilnosti, poput SMS-ova.

- Kada imate društvene mreže, izborna šutnja ne znači ništa. Svatko može odaslati 'fake news' - tvrdi Skoko i dodaje da bi definitivno bilo dobro da se ustabili termin izbora i da ne ulazi u blagdansko vrijeme.

Milanovića se jutros i verbalno napali na biralištu.

- To je bilo dobro za njega, postao je žrtva u percepciji javnosti. Provokacije nikada nisu poželjne, ali mogu se politički iskoristiti. U njegovu stožeru su to iskoristili. Predsjednicu se napadalo i vrijeđalo, ali uglavnom putem društvenih mreža, ali ne u javnosti - tvrdi Skoko i dodaje kako se u predsjedničinoj kampanji nije dovoljno iskoristio podatak s Milanovićevom minimalnom plaćom.

- Ta plaća je bila najslabija karika Milanovićeve kampanje, jer pokazuje njegov odnos prema državi, ali i poduzetničke sposobnosti. To su u Kolindinu stožeru mogli puno bolje iskoristiti. To su napravili zadnjih dana, ali je bilo kasno za jaču percepciju. Predsjednica je skinula rukavice u zadnjem sučeljavanju kad je bila najizravnija prema Milanoviću, ali očito je to bilo prekasno - tvrdi.

Čini se da je bilo je previše sučeljavanja u tjedan dana.

- Debate su trebale biti organizirane tematski, kako bi kandidati dobili više vremena za pojašnjavanje svojih politika i stajališta. 60 sekundi je premalo da se kaže mišljenje o nečemu. A onda imamo samo ponavljanja na različitim televizijama. Treba razmisliti o tome da neovisno tijelo u suradnji sa sveučilištima organizira debate, kao što je to u SAD-u, a televizije istovremeno prenose - smatra Skoko.

Jesu li se u Zagrebu 'lomila koplja'?

- Zagreb je četvrtina Hrvatske i nema dvojbe da je itekako važan. Međutim, Zagreb je jako specifičan po pitanju izbora, jer drukčije glasuje na lokalnoj razini, a drukčije na nacionalnoj. Predsjednica je pokušala pomoću stranke Milana Bandića dobiti potporu na terenu jer HDZ ne stoji najbolje u gradu, a Milanović je tu poveznicu iskoristio kao priliku za napad na nju i koruptivni okvir. Istovremeno je dobar posao za Milanovića odradio Juričan koji je kontinuirano napadao Bandića - dodaje Skoko koji smatra da je prijateljstvo predsjednice s Bandićem Milnoviću došlo kao vreća za boks.

Što će značiti pobjeda Milanovića u budućnosti?

- SDP i lijeva koalicija na valu ove pobjede dobit će zamah u pripremi za parlamentarne izbore. Iako je SDP još prilično razjedinjen, nakon uspjeha na europskim izborima stavili su glave zajedno. Razlike će se vidjeti kad bude trebalo sastavljati liste za parlamentarne izbore, kad će Milanović sigurno imati značajnog utjecaja i Bernardić će izgubiti dio samostalnosti u odlučivanju.

Što će sada Plenković?

- Koliko god Plenković može osjećati posljedice u stranci zbog gubitka ovih izbora, njemu dolazak Milanovića na Pantovčak može ići i na ruku. Među ostalim, s obzirom na profil Milanovića on će ostati ključni zaštitnik konzervativnih vrijednosti i javnost će ga percipirati desnije nego ga sada percipira. S druge strane, Milanović će pomoći zbijanju redova na desnici na sljedećim parlamentarnim izborima, a napravi li kakav krivi potez umanjit će šanse SDP-u za povratak na vlast. Prema tome bit će jako zanimljivo i dinamično. Uglavnom, ulazimo u vrijeme kad će predsjednici ubuduće teško moći računati na dva mandata. Milanović će trebati biti jako discipliniran da zadrži rejting - tvrdi.

Sigurno će sada dio HDZ-a sve ovo iskoristiti za dodatne napade na Plenkovića, jer se ne slažu s njime. I Milanović će mu sigurno u nekim pitanjima nastojati zagorčati život. Ali on baš te napade može dobro iskoristiti i za vlastitu poziciju. U svakom slučaju HDZ je dobio oštru poruku Škorinim rejtingom, a sada i gubitkom predsjedničkih izbora i HDZ će se morati mijenjati, ponuditi nove kandidate, decentralizirati načine odlučivanja, demokratizirati način upravljanja... Inače će desno biračko tijelo otići nekim novim opcijama, uključujući i Škorine.

Treba li ići desnije?

- Trebat će zadovoljiti cijeli dijapazon svojih birača, od centra do desnice i otvoriti se svim opcijama svog biračkog tijela - kaže te dodaje da je Tuđman u HDZ-u to najvještije radio.