Božinović: Dvojica osumnjičenih za pucnjavu u Paragu imaju više od 110 prijava

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u četvrtak da dvojica osumnjičenika za nedavnu pucnjavu u romskom naselju Parag zajedno imaju više od 110 kaznenih i prekršajnih prijava.

"Policija nije ta koja određuje kaznu i šalje ljude u zatvor. Policija je ta koja prijavljuje, a ako je policija dvojicu prijavila 110 puta, to znači da je policija ta koja radi svoj posao. Ovo nije problem koji treba isključivo rješavati restriktivnim putem", kazao je Božinović ocijenivši da je riječ o kompleksnom sociološkom problemu.

"Znamo odakle problem dolazi. Ako 90 posto srednjoškolaca iz određene populacije ne završi srednju školu, onda je to problem jer to onda nisu mladi ljudi koji će se integrirati u zajednicu i pronaći posao. Kao društvo moramo naći način kako integrirati te ljude u zajednicu kako se ovakvi događaji ne bi ponavljali", zaključio je Božinović.

Ponovno je odbacio izjavu saborskog zastupnika iz redova nacionalnih manjina Veljka Kajtazija da je riječ o policijskom propustu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Ne znam koji je njegov motiv za takvu izjavu jer mu je u više navrata bila otvorena komunikacija s vrhom policije. Kajtazi je razgovarao s glavnim ravnateljem policije, članovima kolegija glavnog ravnatelja policije i mojim posebnim savjetnikom za Međimurje Vladimirom Faberom, s kojim se susreo sedam puta", kazao je Božinović.

Dodao je da je policija institucija s kojom treba podijeliti sve relevantne informacije ako one postoje.

Božinović je nadodao da je i inače problem izostanak kazni za ilegalno posjedovanje oružja te je precizirao kako je u razdoblju od 2014. do 2019. zabilježeno 1034 prijava zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, od kojih je 986 prijavljenih dobilo zatvorsku kaznu, od toga njih 918 uvjetnu kaznu.

"Time zasigurno ne postižemo cilj, a to je generalna prevencija da to ljudi više ne rade. Ako vas policija prijavi zbog nelegalnog oružja, a vi redovito izlazite na slobodu, onda je poruka da to nije neko naročito djelo i da se ono može ponavljati", smatra Božinović dodajući da policija na takve slučajeve redovito upozorava.