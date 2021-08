'Sukob je krenuo zbog problematičnog dečka. A bilo je tu svega, trgovine oružjem i drogom, policija može pronaći pet tona oružja'

U pucnjavi u romskom naselju Parag u Međimurskoj županiji u utorak u večernjim satima ubijena je 59-godišnja Minka Pec, a više je osoba zatražilo liječničku pomoć.

Među ozlijeđenima je i desetogodišnja djevojčica kojoj je metak prošao kroz lijevu podlakticu. U Županijskoj bolnici Čakovec operirane su četiri osobe, a tri su nakon zahvata priključene na respirator. Izvan su životne opasnosti. Policija je uhitila trojicu koju se dovodi u vezu s pucnjavom, no još nije jasno tko je ispalio kobne hice.

Dobacivanje, tučnjava i rafali

Do pucnjave je došlo nakon svađe članova dviju zavađenih obitelji. Povod je bila tučnjava i netrpeljivost. Počelo je dobacivanjem, nastavilo se tučnjavom, a onda je netko otišao po poluautomatsku pušku i raspalio rafal. Kad je u 20.54 sati policija zaprimila dojavu, u pozadini se čula pucnjava. Pogođena je Minka Pec koja je sjedila na terasi, a među ozlijeđenima su i njezini sinovi. Trojica muškaraca iz suparničke obitelji su pobjegla, no policija ih je uhitila nekoliko kilometara dalje.

Jedan od njih je maloljetnik. Pronađeno je i oružje. Policija je zasad utvrdila da je došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između članova dviju obitelji, muškarca starog 41 godinu i njegova maloljetnog sina s jedne strane i muških osoba u dobi od 51, 27 i 21 godinu te jednog maloljetnika s druge strane. U sukob se umiješao i 39-godišnjak.

– Potom su počinitelji rođeni 1999. i 1994. godine iz puške ispalili nekoliko hitaca u zrak i prema okupljenima, kojom prilikom je od zadobivenih ozljeda, nažalost, smrtno stradala ženska osoba rođena 1962. – kažu u policiji.

Ozlijeđene su osobe u dobi od 41, 38 i 20 godina, maloljetnica i dijete. Pokušava se utvrditi koji je od dvojice mladića u dobi od 22 i 27 godina ispalio kobne hice. Postoje, kako neslužbeno doznajemo, dvije verzije priče koje su iznijeli svjedoci. Po jednoj po ljudima je pucao Nino, a po drugoj Josip B. Navodno je riječ o braći.

Rođak Pecovih rekao nam je da je sve upućivalo na moguću tragediju jer su sukobi između članova dviju obitelji trajali dulje vrijeme. Bilo je, veli, tu i trgovine oružjem, raspačavanja droge... Veli da je jedan od članova obitelji Pec terorizirao selo i često provocirao, a da je mladić koji je pucao bio poznat po tome što je svako malo ispaljivao metke u zrak. Iz čista mira.

– I ja sam ga osobno jednom prijavio policiji kad je pucao po selu. Da se sad napravi racija u Paragu, našlo bi se valjda pet tona oružja – rekao nam je mještanin.

Policija je objavila da sudionici u sukobu, iz obiju obitelji, imaju desetke prijava za razna kaznena djela i prekršaje. Pucnjava u Paragu postala je uobičajena. Matjaš Oršuš kaže da se pucanje prijavljuje policiji, no problem je to što policija traži da im se pokaže gdje je oružje skriveno. A zbog straha od osvete to malo tko čini.

– Do svađe je došlo zbog jednog problematičnog dečka kojeg su roditelji, umjesto da su ga smirili, još i podržavali. I eto što se dogodilo. Bilo je to na neki način očekivano – kaže Matjaš Oršuš koji je bio na mjestu događaja i smirivao posvađane susjede.

Uz pucnjavu, bilo je i tučnjave.

– Svi smo u šoku. U svakom slučaju, morat će se riješiti problem s oružjem. Moramo poduzeti nešto da se oružje makne iz naselja, ne samo iz Paraga, nego iz svih sela. Rata nema, čemu onda oružje... – dodaje Oršuš, ujedno i predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine.

Saborski zastupnik Veljko Kajtazi izjavio je da je upozoravao ministra Davora Božinovića na oružje u romskim naseljima. Savjetnik ministra Vladimir Faber Kajtazijevu je izjavu nazvao najobičnijim politikanstvom i floskulama radi izbjegavanja vlastite suodgovornosti. U pet godina policija je oduzela 37 pušaka, što je, kaže Faber, dovoljno za naoružanje diverzantske satnije.

No samo je jedan držatelj ilegalnog oružja nakon sudske presude završio u zatvoru, dok su ostali prošli s blažim kaznama. I to je također jedan od problema.

– Zašto g. Kajtazi ne kaže da ta i ta osoba ima oružje? Mi ne možemo ući u nečiji dom bez službenog naloga – rekao je Faber i dodao da se ubojstva ne mogu prevenirati te da se događaju i u najrazvijenijim državama. Zakazala je, smatra, generalna prevencija.

Istražuju otkud puška

– Policija dolazi kad se nešto dogodi, a treba djelovati na uzroke – rekao je Faber i dodao da je u posljednje dvije godine znatno unaprijeđeno stanje sigurnosti u Međimurju te je pohvalio rad policije.

Policija i članovi ATJ-a Lučko ostali su radi prevencije u Paragu. Načelnik PU međimurske Ivan Sokač otkrio je da su unatrag mjesec dana u Paragu intervenirali čak 41 put! Policija gotovo svaki dan negdje provodi pretragu kuća nakon dojava o držanju oružja ili pucnjavi. Pronalazili su oružje zakopano u šumi, u kućicama za pse, garažama...

– Jako je teško naći skriveno oružje. Nitko ga ne čuva u kući pod krevetom – rekao je Sokač.

Najviše zaplijenjenog oružja zaostalo je nakon Domovinskog rata. Istraga bi trebala pokazati otkud puška kojom je pucano preksinoć u Paragu.

VIDEO Parag: Policija osigurava područje krvavog sukoba u kojem je jedna žena ubijena, a petero ozlijeđenih