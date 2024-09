Bliži li se kraj Dodikovoj političkoj karijeri? Govori se da je najbogatiji čovjek u BiH, a 'zaradio' je i optužnicu

Mile, Mile... orilo se protekle srijede ispred zgrade Suda BiH iz grla stotina pristaša Milorada Dodika, dok ga je pred ulazom u pravosudni kompleks dočekao špalir njegovih suradnika koji su mu pljeskali. A "Mile k'o "Mile", odmahivao svima, s ponekim se i srdačno pozdravio, a onda osuo salvu uvreda po sucima i tužiteljima. No, to i nije neka novost: bez ikakvih sankcija to radi već mjesecima, otkako mu se sudi zbog neprovođenja odluka visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta.

Još od početka procesa u veljači, predsjednik RS-a sarajevski sud uporno pretvara u cirkus, izvan i unutar sudnice podjednako, tvrdeći kako ondje nema pravde za Srbe i nazivajući suđenje "hajkom" protiv njega i Republike Srpske. Na proteklim ročištima ljutiti Dodik je pred novinarima Bosnu i Hercegovinu nazvao "je*enom", tvrdio kako su državni Sud i Tužiteljstvo neustavne institucije koje provode volju stranaca "u tipično političkom procesu", dok je Schmidta okrivio za sve što ne valja u BiH i proglasio nelegalnim, a glavnog tajnika UN-a Antonija Guterresa nazvao "smradom". Od Dodika su se mogle također čuti i bizarne žalopojke, među ostalim, namjerio se i na klimatizacijski uređaj "ugašen samo u njegovom slučaju kao čin poniženja'', što je Sud BiH bio prisiljen demantirati.

Naime, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 11. kolovoza prošle godine podiglo optužnicu protiv Dodika, jer je potpisivanjem predsjedničkih ukaza proglasio važećim dva entitetska zakona, koja je ranije poništio visoki predstavnik Christian Schmidt. Zbog neprovođenja njegovih odluka u BiH, što je kazneno djelo, Dodiku prijeti od šest mjeseci do pet godina zatvora, a osuđujuća bi presuda u njegovu slučaju značila i automatsku smjenu s dužnosti predsjednika Republike Srpske.

Milorad Dodik se do sada suočavao s nizom istraga, od sumnji za pranje novca pa do nijekanja genocida počinjenog u Srebrenici, no ni jedna do sada nije dovela do podizanja optužnice. Međutim, ovoga puta, svojim postupcima, ovako isprovociranom optužnicom, Dodik je praktički natjerao visokog predstavnika Schmidta da ga udalji iz politike prije nadolazećih izbora, zbog čega je prilično izvjesno da se Dodikovoj političkoj karijeri bliži kraj.

Predsjednik Republike Srpske, dugogodišnji formalni i neformalni vladar tog entiteta i neprikosnoveni vođa bosanskih Srba, sustavno je razarao jedinstvo BiH, govorio u svakoj prilici o odcjepljenju RS-a i "srpskom svetu", zbog čega je zaradio sankcije Zapada, napadao iz "oružja svih kalibara" agresorski NATO i propadajući sustav vrijednosti liberalne demokracije na kojem se temelji Europska unija, družio se s Vladimirom Putinom kada se to nitko nije usudio. Posljednjih četvrt stoljeća Dodik je svojim secesionističkim provokacijama često prkosio zapadnoj, dominantno američkoj politici prema BiH, dolazio do ruba političke smjene, ali je uvijek bio dovoljno politički lukav da se zaustavi pred samim rubom i opstane. I tako sve do danas. Što ga je natjeralo na ovaj samoubilački čin koji Dodika vodi u konačni pad?

Što je bio moćniji i bogatiji, u javnim nastupima je bio i neotesaniji pa oporbu u RS-u uglavnom proglašava "izdajnicima", dok bošnjačke političare, strane ambasadore i velik dio međunarodne zajednice časti nevjerojatnim arsenalom uvreda - oni su "lažovčine", "smutljivci", "nacistički simpatizeri", "klaunovi", "protuhe", "lažovi" i slično, ovisno o potrebi. Istovremeno voli ostaviti dojam narodnog čovjeka pa se masama ulaguje pjevanjem i ispijanjem rakije. Prijetio je Dodik godinama, prijenosom nadležnosti i referendumima, za konačan cilj, ujedinjenje sa Srbijom što je čak i nacrtao novinarima, kada su ga upitali kako vidi sudbinu ovog dijela Balkana. Ukratko, Milorad Dodik ima sve odlike jednog solidnog balkanskog diktatora. "Niti je RS unijela u BiH svoj teritorij, niti se može razdružiti", bio je odgovor međunarodne zajednice, koju je predsjednik RS-a nastavio vrijeđati, posebno američkog ambasadora za kojeg je ustvrdio da ne predstavlja službenu politiku Sjedinjenih Država.

Posljednjih mjeseci, međutim, priče o odcjepljenju postaju uokvirene kroz navode o mirnom razdruživanju, da bi posve utihnule - nenajavljenim posjetom BiH direktora CIA-e Williama J. Burnsa. Uslijedila je objava na Dodikovim društvenim mrežama kako nikada nije podržavao secesiju (!), a potom je ustvrdio kako vlasti Republike Srpske nikada nisu dovodile u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet BiH, iako je to i osobno ranije opetovano činio, predviđajući raspad te zemlje i uspostavu neovisnog RS-a, odnosno njeno odcjepljenje.

Pregršt je razloga za ovakav zaokret u retorici i politici. Proruski orijentirani Dodik otprije se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. U travnju 2022. Britanci su mu udarili sankcije zbog narušavanja legitimiteta i funkcioniranja BiH, a mjere uključuju zabranu putovanja u Veliku Britaniju i blokadu imovine u toj zemlji. Prethodno su mu sankcije izrekle i Sjedinjene Američke Države, sredinom 2017., kada su označile Dodika odgovornim za kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma, te ga stavile na crnu listu. On je ponovno ocijenjen prijetnjom miru u BiH početkom 2022., od kada ga Amerikanci terete i za korupciju.

Za takav potez američkih vlasti optuživao je administraciju demokrata, no nije skinut s popisa sankcioniranih osoba u međuvremenu kada su Donald Trump i republikanci došli na vlast. Čini se da je upravo stoga prije nekoliko dana, nakon pokušaja atentata, na društvenim mrežama uputio riječi podrške ovom kandidatu za predsjednika: "Gospodine predsjedniče, čuvajte se, trebamo vas za pobjedu! Amerika vas treba, ali i ostatak svijeta", stoji u Dodikovoj objavi.

Prošle godine i njegova djeca, Igor i Gorica Dodik, našli su se na popisu američkog ministarstva financija, dok su u svibnju ove godine uslijedili novi pritisci te je sankcionirano više kompanija povezanih s obitelji Dodik. Naime, od poljoprivrede, građevinske i IT industrije, restorana i medija, tamošnji novinari i nevladine organizacije tvrde kako "nema u čemu njegova obitelj nema prste". Posjeduje vilu u Beogradu, imovinu u Laktašima, stan, obiteljsku kuću, ima i zemljište, a kada je riječ o vrijednosti imovine, imovina predsjednika RS-a, za kojeg se često govori da je najbogatiji čovjek u BiH, procijenjena je na 1,8 milijardi eura. Taj iznos je dovoljan za otplaćivanje više od pola ukupnog duga Republike Srpske, no takvo što nije mu ni na kraj pameti.

Nažalost, najveće žrtve tih sankcija su oni koji ama baš nisu ništa krivi ni odgovorni, a to su zaposleni u tvrtkama koje su se našle na OFAC-ovoj listi i koji sada ostaju bez egzistencije i krova nad glavom. Dakle, ovim sankcijama nisu pogođeni samo Dodik i njegova obitelj, nego trpi cijela Republika Srpska: gase se radna mjesta, ljudi ostaju bez egzistencije. Budžet Republike Srpske, kao i cijeli javni sektor i poduzeća, nalaze se u problemu jer se zbog pritiska i američkih sankcija ne mogu zaduživati ni na domaćem ni na stranom tržištu, a zbog korupcije i pljačke kronično im nedostaje novac, zbog čega kasne isplate plaća i obaveze dobavljačima, pa je cijeli nakaradni mafijaški sistem koji je stvorio Milorad Dodik pred pucanjem.

Tamošnja opozicija upozorava kako je, htjeli priznati ili ne, čitava Republika Srpska pod sankcijama i svakog će dana biti sve teže, govoreći kako je narod danas talac interesa jednog čovjeka i nekoliko njemu bliskih obitelji. Njegova politička matrica je bila: "Poslije mene potop", no njegovi sunarodnjaci su doživjeli su potop i ranije. Stoga se iz redova opozicije sve češće čuje kako bi se Milorad Dodik, voli li zaista Republiku Srpsku, trebao povući jer joj je postao pretežak teret. Hoće li se odlučiti za taj odgovoran i patriotski čin ili je spreman za sobom sve povući jer njegov motiv u politici je uvijek i prvenstveno bio vlastiti interes, koji je skrivao iza populističkih priča o odcjepljenju? Kako se čini, u pripremi je treći scenarij.

Bio bi poraz zapadne politike da optužnicu protiv Dodika zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta sud ne potvrdi i da na kraju postupka Dodik ne dobije kaznu koja će zaključiti njegovu političku karijeru. Dodik je svjestan opasnosti, pa je ogroman novac iznesen u inozemstvo, prije svega na Cipar i u Rusiju, gdje su preko povezanih tajkuna i osoba pokupovane ogromne nekretnine, i gdje se Dodik planira skloniti kad ode s vlasti. Prema informacijama koje je objavio zastupnik u Narodnoj skupštini RS-a Nebojša Vukanović, Dodik vodi intenzivne pregovore s predstavnicima zapadnih sila o mogućnosti da mu se pruži amnestija i zaštita, zauzvrat, on bi se do Nove godine povukao s vlasti.

Više je nego jasno da je Dodik na mnogo načina stjeran u kut posljednjim odlukama američke administracije pogotovo nametanjem sankcija i zatvaranjem računa u bankama, osobito nakon najave Washingtona da se neće libiti upotrijebiti i druge mjere. Naposljetku, i izjava James 0'Briena, pomoćnika američkog državnog tajnika, koji je krajem lipnja na forumu u Dubrovniku upitan o Dodiku, govori o perspektivama i smjeru: "Činjenica je da se ove godine održavaju izbori u SAD-u. Za mene je važno da završimo posao, da imamo stabilnu regiju prije novog mandata. Disolucija BiH nije opcija, nije dopuštena i to jasno kažem, tome nema podrške", poručio je Miloradu Dodiku, koji u pat-poziciji čini ono što bi svaki ozbiljan političar učinio: pokušao se izvući pregovorima o povlačenju iz vlasti, što odgovara svima, pa i njemu. Politički pragmatični Dodik ne bi nikada učinio takav korak osim ako je za njega najbolje politički (od)umrijeti, pa i sačuvati živu glavu na ramenima, s prepunim sefovima i bogatstvom na računu.