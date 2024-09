Orban ostao uz Dodika unatoč crnoj listi: 'Umjesto lekcija i sankcija, mi vjerujemo u dijalog i suradnju'

Mađarski premijer Viktor Orban pozvao je na dijalog te se usprotivio sankcioniranju čelnika bosanskohercegovačkih Srba Milorada Dodika s kojim se u četvrtak susreo u Budimpešti, unatoč tome što su ga SAD stavile na crnu listu, zajedno sa članovima njegove obitelji i povezanim kompanijama.

„Umjesto lekcija i sankcija, mi vjerujemo u dijalog i suradnju. Moj današnji sastanak s predsjednikom Miloradom Dodikom bio je učinkovit”, napisao je Orban na svome X profilu. Pri tome je dodao kako je "stabilnost zapadnog Balkana ključna za EU". Još dalje otišao je Orbanov šef diplomacije Péter Szijjártó koji je pak naveo kako je "Dodik regionalni lider stabilnosti i da su konzultacije s njim uvijek korisne."

Dodik je u izjavi za medije rekao kako je s mađarskim premijerom razgovarao o gospodarskoj suradnji. Najavio je realizaciju započetih projekata u oblasti energetike i potpore poljoprivredi. Zbog izjava i poteza kojim često podriva suverenitet Bosne i Hercegovine, te najavljuje odcjepljenje entiteta Republike Srpske od te zemlje Dodik se nalazi na popisu sankcioniranih dužnosnika američkog ministarstva financija.

The stability of the Western Balkans is essential for the European Union. Instead of lecturing and sanctions, we believe in dialogue and cooperation. My meeting with President @MiloradDodik today served this purpose. pic.twitter.com/6buuj7naLn