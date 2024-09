Milanović o Dodiku: 'Što god ja pokušam popraviti, on zezne. Svaki put mu kažem da smiri loptu'

Predsjednik Zoran Milanović je u subotu rekao da se on i premijer moraju dogovoriti kako pomoći Hrvatima u BiH da im se vrate elementarna prava jer političko Sarajevo i njegove sponzore, Ured visokog predstavnika i SAD, to ne zanima. Milanović je na ZeGeVege festivalu održivog življenja komentirao dvodnevni posjet šefa vlade Andreja Plenkovića i ustanovio da je "konačno popio tabletu za hrabrost" te je, čim je progovorio o neravnopravnosti Hrvata, dobio istu reakciju kao i on.

"Plenković je sad bio dva dana u Bosni i Hercegovini. Konačno popio tabletu za hrabrost i nešto je pričao o onim presudama Sejdić-Finci, o tome kako Hrvati ne mogu birati svog člana Predsjedništva i članicu, što im, naravno, opstruira političko Sarajevo i svi mi to jako dobro znamo", rekao je Milanović. Podsjetio je da on o tome priča što tiše, što glasnije već šest godina. "Plenković se konačno ohrabrio konstatirati problem i završio da bi druge države tražile više i više prigovarale nego Hrvatska. I to je stav premijera", kazao je predsjednik.

"Moramo se dogovoriti što da napravimo za te ljude. Političko Sarajevo i njegovi sponzori, to je Ured visokog predstavnika i američka ambasada, ne zanimaju bosanskohercegovački Hrvati već tko je šef tajne službe i kako surađuje s Amerikancima u suzbijanju militantnog islama. To je jedino što ih zanima", istaknuo je Milanović Uz zaključak da Plenković, nakon što je konstatirao problem, "sad pet godina može biti miran", Milanović tvrdi da je odnos "ekipe" iz SDA i političkog Sarajeva prema Plenkoviću isti kao prema njemu.

"Čim je to zaustio, a skrivao se i plašio godinama, dobio je istu reakciju kao ja", nastavio je i dodao s "tim ljudima, nažalost, ne ide na lijep i učtiv način". Upozorio je da "ako mi ne pomognemo Hrvatima u BiH da im se vrate elementarna prava, neće nitko". Milanović smatra da je način na koji to rade Plenković i njegovi "trabanti" pogrešan. "Ja govorim jasno, ali nemam instrumente, on petlja, a ima instrumente", rekao je predsjednik.

Plenković je u srijedu i četvrtak boravio u BiH. Sastao se s čelnikom Hrvatskog narodnog sabora i HDZ-a BiH te predsjedateljem Doma naroda Parlamenta BiH Draganom Čovićem, a tijekom razgovora istaknuta je potpora BiH i tamošnjim Hrvatima u ostvarenju jednakopravnosti s izmjenom Izbornoga zakona.

Njegov posjet je naišao na kritike dijela javnosti, medija i stranaka s bošnjačkim predznakom, a sporno je bilo njegovo sudjelovanje na otvorenju dionice 5C koridiora, nakon čega ga je Bakir izetbegović optužio da se ponaša kao da je u vlastitom dvorištu i da se cijela ceremonija 'hrvatizirala' iako on nije imao što raditi na otvorenju.

Predsjednik Milanović je danas komentirao i potez Milorada Dodika koji je u udžbenike ubacio Ratka Mladića i Radovana Karadžića kao ratne heroje. "Što god ja pokušavam popraviti, on zezne. On je sugovornik za sve bosansko-hercegovačke Hrvate u politici. Nažalost, Dodik tu previše kalkulira i igra se vatrom. Nepotrebno potpuno", rekao je Milanović. "Ja mu svaki put kažem da smiri loptu. Nazovem ga, ne baš često, ali... Čujemo se, kažem mu da olabavi malo", kazao je Milanović.

