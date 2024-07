Bivši SDP-ov riječki pročelnik osuđen na godinu i dva mjeseca, od čega šest mjeseci mora provesti u zatvoru

Vladimir Benac, bivši SDP-ov pročelnik Odjela za gospodarenje imovinom Grada Rijeke nepravomoćno je na Županijskom sudu u Rijeci osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od godine i dva mjeseca zatvora zbog nezakonitog pogodovanja. Od dosuđene kazne šest mjeseci mora provesti iza rešetaka, dok mu se ostatak kazne mijenja uvjetnom kaznom. Osim toga izrečena mu je i mjera zabrane obavljanja dužnosničkih poslova u trajanju od pet godina, a mora platiti i troškove postupka.

Riječ je o pomalo prastarim optužbama, koje datiraju iz 2016., istraga je protiv njega pokrenuta 2017., nakon čega ga je Veljko Obersnel, tadašnji SDP-ov gradonačelnik Rijeke suspendirao. Benac je kasnije i optužen, ispisao se iz SDP-a, nezadovoljan zbog suspenzije. Tvrdio je da nikome nije pogodovao i da nikoga nije oštetio, no sud je smatrao drugačije, jer su iskazi svjedoka bili u suprotnosti s njegovom obranom..

Prema optužnici, USKOK je teretio Benca da je kao pročelnik Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom Grada Rijeke, u koji pripada Direkcija za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene, od ožujka do prosinca 2016., poduzimao više radnji čiji je cilj bio da tvrtki koja je obavljala knjigovodstvene poslove za više trgovačkih društava u vlasništvu njegove supruge osigurao da, uz plaćanje minimalne najamnine, na natječaju dobije na korištenje adaptiran i uređen poslovni prostor od 271 metra četvornog. Teretio se da je zaposlenici direkcije naložio da bez znanja ravnatelja direkcije, napravi procjenu vrijednosti radova potrebnih za uređenje poslovnih prostora. Učinio je to iako je Planom nabave za 2016. nije bilo predviđeno ulaganje u uređenje tih poslovnih prostora i nije se radilo o radovima hitne intervencije i održavanja. Osim toga, Benac se teretio da je toj zaposlenici, koja je bila i predsjednica gradskog povjerenstva za poslovne prostore, naložio da pripremi raspisivanje natječaja za davanje tog poslovnog prostora u zakup tako da u zapisnik sa sjednice povjerenstva, neosnovano i protivno Odluci o zakupu poslovnog prostora, navede prijedlog da se u tom poslovnom prostoru obavlja isključivo djelatnost kojom se bavi tvrtka koja je obavljala knjigovodstvene poslove. Učinio je to tvrdi USKOK, kako bi ograničio ponude drugog ponuđača, a po Benčevu nalogu u zapisniku povjerenstva navedeno je da će Grad Rijeka obaviti samo nužne radove iako će, protivno Odluci o zakupu poslovnog prostora, biti izvedeni radovi cjelovite rekonstrukcije i uređenja poslovnog prostora.

Nakon toga, u svibnju 2016. bio je objavljen natječaj i njegov ispravak za davanje u najam poslovnog prostora po cijeni određenoj Pravilnikom o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru. Radilo se o 200,75 eura bez PDV-a, a prema optužnici, poslovni prostor se dao u zakup u viđenom stanju, a odabrani zakupnik bio ga je dužan urediti i privesti ugovorenoj djelatnosti o vlastitom trošku. Početkom lipnja 2016. vlasnica tvrtke prijavila se na natječaj i ponudila cijenu iz natječaja, jer je znala da će Grad Rijeka obaviti cjelovite radove na rekonstrukciji poslovnog prostora, bez obzira na to što je u natječaju navedeno da se poslovni prostor daje u najam u zatečenom stanju. Preuzimanje poslovnog prostora od zakupnika odgođeno je do završetka radova koje je obavljao Grad Rijeka, a nakon završetaka radova je zaključen ugovor o zakupu u kojemu je, prema Benčevu nalogu suprotno Odluci o zakupu poslovnog prostora, unesen članak koji je omogućio da se na toj adresi registrira i društvo u vlasništvu Benčeve supruge. Tako je, tvrdi USKOK, Benac, omogućio da tri trgovačka društva, pa i tvrtka njegove supruge, u zakup dobiju potpuno uređen poslovni prostor.