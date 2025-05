VIDEO Katastrofa u švicarskom Blattenu: Selo uništeno nakon urušavanja ledenjaka, stanovnici evakuirani

Švicarsko selo Blatten djelomično je uništeno nakon što se golemi dio stijena i mulja s ledenjaka srušio u dolinu. Iako je selo bilo evakuirano prije nekoliko dana zbog straha da bi se ledenjak Birch mogao urušiti, jedna osoba se vodi kao nestala, a brojne kuće sravnjene su sa zemljom. Načelnik Blattena Matthias Bellwald izjavio je kako se "dogodilo nezamislivo", ali je obećao da selo ipak ima budućnost.

Katastrofa koja je pogodila Blatten najgora je noćna mora za zajednice diljem Alpa. Oko 300 stanovnika sela moralo je napustiti domove 19. svibnja nakon što su geolozi, koji prate stanje na terenu, upozorili da se ledenjak čini nestabilnim. Zbog klimatskih promjena ledenjaci se tope sve brže, a otepa se i permafrost, koji se često opisuje kao ljepilo koje drži gorja na okupu.

