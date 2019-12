Birači na ljevici u dvojbi: ‘Baciti’ glas ili odmah birati onog tko ima šanse

Zoran Milanović sučeljavanjem je učvrstio svoju poziciju, složili su se i javnost i analitičari. Kontroliranjem svog pomalo neobuzdanog temperamenta, kako ga je opisao profesor emeritus i politički psiholog Ivan Šiber, Milanović je pokazao da je dorastao funkciji za koju se kandidira, a mnogi su ocijenili da je jedini uz aktualnu predsjednicu dokazao da je državnik.

Borba za svaki glas

Međutim, sa spoznajom da rejting-agencije gotovo izjednačuju troje favorita u prvom krugu, jasno je da će doslovno svaki glas biti važan pa se postavlja pitanje koliko su dobro sučeljavanje iskoristili ostali kandidati koji ciljaju na birače lijevog centra.

VIDEO Skoko i Macan komentiraju sučeljavanje kandidata

– Nitko nije iskočio da bi mogao ugroziti Milanovića među njegovim biračima. Potencijalno bi mu glasove mogli uzeti Dalija Orešković, Katarina Peović, Mislav Kolakušić i eventualno Dejan Kovač, no svima njima nešto nedostaje. Peović se previše bavila stvarima koje su davno prevladane, da je bivši sustav vrijedio, ne bi propao. Orešković je bila korektna, imala dobar nastup, no stalno je provirivala ta netrpeljivost prema aktualnoj predsjednici koja ne izgleda lijepo – objašnjava profesor Šiber te dodaje da je Kolakušić sadržajno razočarao, a Kovač bio neprimjetan.

– Dario Juričan se jest istaknuo, ali mislim da on većinski uzima glasove onih kojima se politika gadi, a Milanovićevo biračko tijelo nije takvo. Mislim da kod njih prevladava stav “kakav god da bio kandidat, ipak je naš”. S druge strane, mislim da je ljudima i pun kufer autokratske vladavine koju imamo, i da bi i sa stajališta liberalne demokracije zbog toga radije dali glas Milanoviću nego drugima – vjeruje Šiber. U tim uvjetima, zaključuje, mnogi razmišljaju da je bolje dati glas manje lošem kandidatu ako je već jasno da njihov kandidat ne ide dalje. Upravo tu dilemu ima i potpredsjednica Nove ljevice Rada Borić koja je neki dan dala potporu Katarini Peović koja se pokazala borbenom u sučeljavanju. Vjeruje da će u prvom krugu ljudi ipak glasati za one koji zastupaju njihove interese.

– No nisam sigurna da, kad se vidi koje bi troje favorita moglo u drugi krug, odnosno tko nema šanse za to, da bi možda mnogi ipak mogli dati glas Milanoviću da ne bace svoj glas i da se ne dogodi situacija da u drugi krug ulaze Kolinda Grabar-Kitarović i Miroslav Škoro koji predstavljaju desnicu – priznaje Borić kojoj su na sučeljavanju najzanimljivije bile žene, posebice njena kandidatkinja Peović.

Politički analitičar Dražen Lalić kaže da je Milanović na sučeljavanju izgledao kao predsjednik, iako mu dizajn emisije nije odgovarao budući da su mu postavljali pitanja na koja je davno dao odgovore.

VIDEO Milanović u Sisku

– Izgledao je i zvučao predsjednički, nije bio sitničav, agresivan ni uskogrudan. Mislim da je utvrdio svoju poziciju iako je Orešković bila ozbiljna izazivačica, ali samo sa svojim poznatim temama – komentira Lalić dodajući kako Peović ne može biti ozbiljna prijetnja jer je previše radikalno lijevo.

Previše je neizvjesno, nastavlja, prognozirati koje dvoje od troje favorita ide u drugi krug, no vjeruje da u prvom krugu Milanović neće dobiti glasove onih koji mu ne mogu oprostiti neke premijerske pogreške, ali može računati na njih ako uđe u drugi krug.

Zabavan do birališta

Reformist Radimir Čačić koji je bio u Vladi Zorana Milanovića, a i sad ga podržava, kaže da je njegov kandidat na sučeljavanju uspješno kontrolirao svoj temperament u prvom krugu, a malo manje u drugom, no ukupni dojam je korektan. Ne vjeruje da ostali kandidati koji ciljaju na iste birače kao Milanović mogu ugroziti njegov prolaz dalje.

VIDEO Ankica Mamić komentirala sučeljavanje kandidata

– Mislim da ne smijemo podcjenjivati birače koji su znali ludovati, ali bi na koncu uvijek izabrali onoga koga je trebalo birati u tim okolnostima. Kad se sve zbroji, imali smo tri favorita, a nakon ovog sučeljavanja otpada Miroslav Škoro, što znači da Milanović sigurno ide u drugi krug – procjenjuje Čačić. Iako je bio hit sučeljavanja, Čačić ne vjeruje da se Milanović treba brinuti zbog rasta popularnosti Darija Juričana.

– Mislim da je ljudima on zabavan dok ne dođu do birališta, super je da upozorava na problem korupcije, kao uostalom ukupno četiri od 11 kandidata koji samo o tome pričaju. No kada birači dođu do birališta, ako nisu potpuno neodgovorni, birat će Milanovića – zaključuje Čačić.