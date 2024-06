FOTO Bili smo u tvornici aROMA gelata u Ogulinu: Proizvode čak 15 tona vrhunskog gelata dnevno

Proizvodne pogone tvornice poznatog brenda aRoma gelato experience koji od lani posluje u Ogulinu, a ne više u Ljubljani, obišli smo u društvu osnivača i suvlasnika branda Primoža Ogrizeka koji nam je ispričao i inspirativnu priču o nastanku brenda i širenju na hrvatsko tržište, te planovima za budućnost. Vrhunski gelato poznatog branda aROMA gelato experience već je osvojio hrvatsko tržište i u vrhunskom okusu uživaju svi koji posjete jednu od njihove 54 gelaterije diljem zemlje. Od prošle godine, u prodajne prostore aROMA-e gelato stiže iz nove tvornice u Ogulinu, ujedno najveće tvornice prirodnog artizanskog gelata na svijetu. U ovom impresivnom pogonu, u kojem su sve faze, od pripreme, proizvodnje do punjenja proizvoda, dnevno se može proizvesti čak 15 tona vrhunskog gelata, i to prirodnog, samo od svježih i vrhunskih sastojaka, bez aditiva i umjetnih aroma.

Kada kušaju naš gelato od limuna s bosiljkom, svi oduševljeno kažu kako je to zaista pravi limun. I da, u njemu je zaista samo limun i bosiljak, nema umjetnih okusa - istaknuo je Primož Ogrizek, osnivač i jedan od suvlasnika branda aROMA, gelato experience, prilikom obilaska tvornice, pokazujući kako se svježi i mirisni limun čisti i priprema za cijeđenje i izradu baze za gelato. Obilazeći pogone tvornice, u to smo se i uvjerili gledajući limune kako se ispiru, suše, zatim cijede kako bi mogli završiti u gelatu.

I upravo je to jedan od glavnih uzroka jedinstvenog okusa gelata. Kada pripremaju voćne okuse, koristi isključivo svježe voće, a smrzava se samo ono bobičasto kako bi ovi okusi bili dostupni tijekom cijele godine. Radi se o gelatu najviše kvalitete, jer se u proizvodnji koriste isključivo 100% prirodni sastojci. U proizvodnji aROMA gelata koriste svježe voće, hladno prešane citruse, svježe začine poput bosiljka, mente i ružmarina te ne povećavaju volumen upuhivanjem zraka u proizvode, kao što je to praksa kod industrijske kontinuirane proizvodnje sladoleda. U ponudi vodećeg gelato branda na tržištu, mogu se pronaći voćni okusi u kombinaciji sa začinskim biljem poput limuna s bosiljkom, naranče s đumbirom, breskve s ružmarinom, jagode s mentom te kombinirani mliječni okusi poput mascarponea s datuljom i orasima, čokolada s narančom, karamele s cvijetom soli i drugi.

Sve namirnice su domaće, odnosno europske, ako su na tom tržištu dostupne i zadovoljavaju standarde, dok se ostale vrhunske namirnice nabavljaju diljem svijeta. Tako su pistacije iz regije Bronte na Siciliji, lješnjaci iz Pijemonta, vanilija s Madagaskara, maline iz Arilja u Srbiji, mango Alphonso iz Indije. U kremastoj bazi koristi se isključivo lokalno svježe mlijeko, vrhnje i jogurt.

VEZANI ČLANCI:

Svježe mlijeko, vrhnje i jogurt dolazi direktno u pasterizator gdje se pasterizira na 75°C. Dvije su vrste osnovne pripreme, mliječna i čokoladna. Nakon što se masa pasterizira i homogenizira, prebacuje se u tankove. U mliječnu bazu dodaju se dalje sastojci ovisno o tome koji se okus proizvodi, kao primjerice pistacije, lješnjak, bademi itd. Nakon toga, masa se prebacuje u tzv. zrijač gdje sazrijeva 16 sati - pojasnio je Mario Ivančević, voditelj proizvodnje. Gotov gelato pakira se i deklarira, a napunjena ambalaža na kraju procesa ulazi u komore gdje se “šokira” na -40°C i nakon toga pakira za isporuku.

Brand aROMA osmislili su i pokrenuli Tjaša i Primož Ogrizek, poslovni ljudi iz Ljubljane još 2013. godine. Dvije godine trajalo je ispitivanje tržišta, istraživanje vrhunskih namirnica i razvoj proizvoda i proizvodnih procesa, kako bi njihov vrhunski gelato bio spreman za tržište. aROMA gelato do sada se proizvodio u ljubljanskoj manufakturi. Ipak, s obzirom na rast i širenje na tržištu te rastuću potražnju, kapaciteti ove manufakture više nisu bili dovoljni. Vlasnici i osnivači branda prepoznali su Hrvatsku kao tržište za snažnije širenje poslovanja i iskorak u regiji, ali i šire.

Ogulin je strateški odlična lokacija za širenje poslovanja, zbog blizine Istre i Kvarnera, Zagreba, ali i Dalmacije. Ovo je naša baza za daljnji razvoj i iskorak na druga tržišta. Istaknuo bih i našu vrhunsku radnu snagu i činjenicu da su svi zaposlenici u tvornici iz Ogulina i okolice - kaže Primož.

U Hrvatskoj su trenutno 54 gelaterije aROMA gelato experience od kojih su 3 franšize i 51 vlastiti lokal. Ove sezone broj će se povećati za još 4 nove poslovnice. U sljedećih pet godina plan je doseći 100 lokacija u regiji i 100 lokacija internacionalno. Ukupna investicija u proizvodnju u Ogulinu i opremanje kumulativno 58 poslovnica u Hrvatskoj do sada je iznosila nešto više od 10 milijuna EUR. aROMA gelato experience u proizvodnji i gelaterijama trenutno zapošljava više od 300 djelatnika.

Tvrtka Gourmea Group AB iz Švedske, čiji su vlasnici osnivači branda Tjaša i Primož Ogrizek, ujedno je najveći pojedinačni vlasnik branda aROMA gelato experience. U hrvatskoj tvrtki, Aroma Global 3 d.o.o, koja upravlja proizvodnjom i prodajom, uz Gourmea Group AB, u vlasničkoj su strukturi i ulagač Loris Dessardo te tvrtka Southern Power LTD, kao i nekoliko manjih dioničara, međim kojima i Uprava tvrtke, Hrvoje Tretinjak, Goran Skočilić i Ivana Omrčen.