Ovo mjesto je radikaliziralo 14-godišnju ubojicu iz BiH? očajna majka: 'Od tog trenutka se promijenio...'

Pet od sedam osoba uhićenih u BiH nakon terorističkog napada na policijsku postaju u Bosanskoj Krupi bit će pod mjerama ograničenja kretanja do okončanja istrage u kojoj su tužitelji do sada otkrili naznake da je malodobni ubojica policajca bio potaknut islamskim radikalizmom. Sud BiH na zahtjev državnog tužiteljstva u utorak navečer odredio je mjeru kućnog pritvora za Dževdeta Mujovića, Muharema Bajrića i Hajrudina Šabića dok je Rijadu Nahiću i Muhamedu Delaliću zabranio napuštanje mjesta prebivališta uz obvezu redovitog javljanja policiji.

Još dvojica muškaraca koji su uhićeni prošlog vikenda puštena su na slobodu a istraga je sada vezana za poticanje radi počinjenja terorizma. Uhićenja su provedena nakon što je E. S. (14), učenik prvog razreda srednje škole u Bosanskoj Krupi 24. listopada ušao u policijsku postaju i nožem ubio policajca Ozrena Marana (53) a teško ozlijedio njegovog kolegu Avdu Hasanovića. Prema informacijama prikupljenim tijekom dosadašnje istrage, malodobni je ubojica radikaliziran prije zločina kojega je počinio.

"Uradio sam ovo u ime Alaha, jer Bosna podržava Izrael koji ubija muslimane u Palestini", izjavio je E. S. nakon što su ga policajci svladali i priveli na ispitivanje dok je tijekom samog uhićenja zazivao je Božju kaznu protiv policajaca koje je opisivao nevjernicima, stoji u nalazima istrage koje je objavio portal Raport.ba. Poveznica između malodobnog ubojice i muškaraca koji su nakon toga privedeni je škola Kur'ana u Bosanskoj Krupi u kojoj je E. S. uz ostalo od rujna učio arapski jezik.

Njegova majka u iskazu policiji kazala je kako je upravo od tog trenutka E. S. promijenio ponašanje provodeći više vremena na društvenim mrežama i prakticirajući vjerske običaje na drugačiji način od članova njegove obitelji. Bajrić, Šabić i Mujović, opisani kao pripadnici vehabijske zajednice, u Bosanskoj Krupi su formirali udrugu za afirmaciju pozitivnih vrijednosti "Stepeni" pri kojemu je djelovala i škola Kur'ana.

U policijskoj raciji nakon napada na policijsku postaju tamo je pronađen i gotovi novac u protuvrijednosti od oko 70 tisuća eura pa je jedan krak istrage sada povezan s načinom na koji je ova udruga financirana.Odvjetnik uhićenih Rusmir Karkin na ročištu na Sudu BiH tvrdio je kako su to novci od milodara. On je siguran kako su njegovi branjenici nedužni a da im je jedini grijeh što su podučavali E. S. o sadržaju Kur'ana i arapskom pismu.

No za ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića ta je škola odnosno udruga nešto što odgovara definiciji paradžemata, odnosno izdvojene islamske zajednice u kojoj se propovijeda radikalno prakticiranje vjere."Sad doznajemo da je dječak posjećivao i paradžemat. To je morao biti alarm za sistem da reagira", kazao je Nešić komentirajući do sada poznate informacije iz istrage. Kaže i kako se napad u Bosanskoj Krupi uklapa u obrazac povećanog broja terorističkih incidenata na teritoriju BiH koji su se udvostručili nakon Hamasova napada na Izrael 7. listopada 2023. godine a u njih su umiješani uglavnom malodobnici od 13 do 18 godina koje sve češće označavaju kao "Tik-Tok teroriste" jer su radikalizirani putem društvenih mreža.

