Bauk: Još jednom apeliram na one koji imaju ovlast za to da sazovu Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu

Ovo doživljavam kao pokušaj zastrašivanja Ukrajine, kao oblik specijalnog rata, ali mislim da to neće imati utjecaja na odlučnost ukrajinskog vodstva i naroda u borbi za slobodu. Što se tiče odabira zemalja u kojima se to dogodilo, treba sačekati još koji dan da se vidi hoće li još biti sličnih slučajeva pa će se moći detaljnije komentirati - ovim je riječima saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk danas u Saboru novinarima komentirao vijest da su ukrajinska veleposlanstva u nekoliko europskih zemalja, uključujući i ono u Hrvatskoj, danas primila "krvave pakete".

Na upit što očekuje od naših službi nakon ovog događaja, Bauk reče bi one, ako su u mogućnosti, trebale otkriti odakle je paket došao, iz Hrvatske ili iz inozemstva, te poduzeti ono što bi po zakonu i Ustavu trebale poduzeti.

- Još jednom apeliram na one koji imaju ovlast za to da sazovu Vijeće za nacionalnu sigurnost i Vijeće za obranu i stave to na dnevni red. Sad je zadnja minuta sudačke nadoknade za sazivanje Vijeća jer smo već u sudačkoj nadoknadi pa ako se već nisu sastali danas, nije kasno ni sutra. Pozivam da konačno i taj sustav profunkcionira ili očekujem od Vlade da pokrene inicijativu da se ta Vijeća ukinu jer su očito nepotrebna - poručio je Bauk državnom vrhu.