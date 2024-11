Bartulica o Trumpovoj pobjedi: Jako sam zadovoljan. Mislim da su mnogi jutros jako iznenađeni, a to je šteta

Stephen Nikola Bartulica, zastupnik Europskog parlamenta koji je na to mjesto došao iz redova Domovinskog pokreta iz kojeg je u međuvremenu izašao, za Večernji list komentirao je sve izgledniju pobjedu Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima. Kaže da nije iznenađen ovakvim rezultatom, štoviše, očekivao ga je.

- Čestitam gospodinu Trumpu na velikom povratu u Bijelu kuću. Pobjeda je velika, mislim da je neće nitko osporiti. Pobjedu nitko ne može osporavati. Mislim da sad politički stoji puno bolje, Republikanci su osvojili većinu u Senatu i Zastupničkom domu, dakle, jasan je mandat - kazao je Večernjakovom novinaru Tomislavu Krasnecu u Bruxellesu. Objasnio je i što znači slogan 'American first'.

- On će se posvetiti prije svega Americi. Od južne granice do gospodarstva. Svijet se mora prilagoditi i to brzo. Što se tiče ishoda, ja sam jako zadovoljan i optimističan - kazao je Bartulica. Upitan je kako se Hrvatska mora prilagoditi.

- Nije bilo više istaknutih političara koji su se usudili izraziti podršku njemu. Ne znam je li to kalkuliranje ili kukavičluk, ali u politici se ponekad treba više izložiti i riskirati. Velika je borba u svijetu za saveznike, mi moramo sve učiniti za dobre odnose bez obzira tko je u Bijeloj kući. Ja ću sve učiniti da Hrvatska ima koristi od Trumpove pobjede - kazao je.

- Dugo sam u ovim krugovima, ulažem veliki napor u to da razvijem dobre odnose s Republikancima. Nije to tajna. Nikada nisam to tajio. Pokušat ću sve učiniti bez obzira na to što nisam na izvršnoj funkciji da hrvatski ljudi imaju korist od toga. Moj slogan je Croatian First. Dakle, sve činim da bi Hrvatska izvukla neku korist, pa i iz ovakvih, rekao bih tako, tektonskih promjena. Mislim da trebaju izvući pouku i druge strukture, pa i medijske. Ova pobjeda je dokaz da novi mediji dolaze, podcasti su postali gledaniji od tradicionalnih TV postaja i jednostavno svijet politike se naglo mijenja - kaže Bartulica. Upitan je je li on glasao na ovim američkim izborima.

- Reći ću ekskluzivno da nisam. Što se tiče mog rodnog kraja, to je Missouri, To je Red State i to duboko crvena za Trumpa. Prema tome, moj glas sigurno nije bio odlučujući. Na prijašnjim izborima jesam sudjelovao, ali ću reći sljedeće. Hrvatska politika mora biti u dodiru sa stvarnošću. Mislim da su mnogi jutros jako iznenađeni, a to je šteta, jer sve je upućivalo da će on pobijediti - rekao nam je. Komentirao je i najavu da će dogovoriti mir u Ukrajini.

- Mislim da će veliki trud uložiti da se pregovori pokrenu. Ima tu snagu,. Da li će uspjeti? Ne znam. Nisam siguran. Ova politika je dosadašnja, tako bezuvjetne pomoći Zelenskom neće se nastaviti. Dakle, puno toga će se sad promijeniti. Ja se nadam da će taj rat što prije završiti. Rekao bih da, ne samo u Ukrajini, nego inače u svijetu je velika nestabilnost i nadam se da će ova pobjeda značiti mirnije razdoblje pred nama, ali veliki je izazov za njega. Ne može se to riješiti preko noći čarobnim štapićem - zaključuje Bartulica.

