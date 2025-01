Bartulica:'Europa se mora probuditi, podređeni smo, a evo što najviše koči razvoj EU'

Povratak republikanca Donalda Trumpa u Bijelu kuću poziv je na buđenje Europskoj uniji, smatraju hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu. Trump je u ponedjeljak inauguriran kao 47. američki predsjednik. Dan kasnije zastupnici Europskog parlamenta raspravljali su što to znači za odnose Europske unije i SAD-a. - EU i SAD imaju duboko prijateljstvo i savezništvo koje je desetljećima temelj mira, sigurnosti i ekonomskog rasta. Što je bilo istinito jučer, istinito je danas i bit će i sutra - rekao je na početku rasprave u Strasbourgu Maroš Šefčovič, povjerenik Europske komisije za trgovinu i ekonomsku sigurnost, područja za koje neki predviđaju da će biti najveći predmet spora Bruxellesa i Washingtona tijekom mandata predsjednika povratnika. - EU je spreman produbiti i jačati taj ključan odnos - naglasio je slovački diplomat.

HDZ-ovi zastupnici Trumpov dolazak vide i kao priliku da EU redefinira svoje prioritete. Hrvatska zastupnica pučana Željana Zovko, članica Izaslanstva za odnose sa SAD-om koja je nedavno bila u posjetu 13 američkih saveznih država, smatra da Trumpov povratak predstavlja „tektonske promjene” za EU, ali po njezinom mišljenju „pozitivne”. Europski savez morat će se ujediniti po pitanju vanjske trgovine dviju strana Atlantika. Govoreći o carinama za koje je Trump sugerirao da će uvesti nizu država, Zovko je rekla da će se one reflektirati na trgovinu s EU-om, jer će se trgovina koja je iz zemalja poput Meksika, Kanade i Kine išla „prema SAD-u sada okrenuti prema Europi”.

Ključno je izbjeći trgovinski rat sa SAD-om, naglasila je zastupnica HDZ-a. Trumpov govor na inauguraciji ocijenila je „izuzetno dobrim”, dodajući da EU želi isto ono što zagovara republikanac, a to je „učiniti našu industriju kompetitivnom” i smanjiti „sve regulacije i birokraciju koju su Bruxelles i Europa dosad nametali”. O Trumpovim izjavama o preuzimanju Panamskog kanala, Grenlanda ili Kanade kao nove američke savezne države, Zovko kaže da je to američki način pregovaranja koji je i njoj „vrlo blizak” – „ako me nećeš poštovati, barem me se plaši”.

Zovko je rekla da je bila u Panami te da vidi logiku u Trumpovom govoru jer su Amerikanci gradili taj kanal, „tamo uložili silna sredstva” te je pritom tamo umro velik broj ljudi, a sad Washington tamo ima problema s kineskom trgovinom. -Tu se može otvoriti sljedeća točka prijepora, no nije vjerojatno da će biti nasilnog preuzimanja.

Zovko je zaključila kako je Trumpov dolazak „izuzetno pozitivno” i za Hrvatsku koja „ima ključne ljude u toj administraciji”. Naglasila je da je u kontaktu s republikancima u Kongresu koji su vrlo naklonjeni Hrvatskoj te ju vide kao ključnog partnera.

HDZ-ov eurozastupnik Tomislav Sokol u raspravi u EP-u je kritizirao je europski Green Deal, kazavši da će „zelena ideologija koja želi deindustrijalizirati EU, ako nešto ne promijenimo, dovesti do toga da ćemo sve više zaostajati u konkurentnosti za SAD-om i Kinom”. Sokol je upozorio na to da se europski poduzetnici teško mogu natjecati na globalnom tržištu dok plaćaju višestruku cijenu energenata u odnosu na prekooceanske konkurente. - Odmah nakon što je položio prisegu, Donald Trump je, riječima 'Drill, baby, drill', najavio radikalnu promjenu američke energetske politike. To znači da nam je potreban snažan zaokret koji će omogućiti da EU postane što autonomnija i kompetitivnija u strateškim industrijama. Jasno je da ne možemo biti konkurentni u svim sektorima, ali biotehnološki sektor praćen istraživanjem i inovacijama, proizvodnja hrane i vojna industrija moraju biti prepoznati kao strateški - rekao je Sokol.

- Vrijeme je da i mi europske interese učinimo prioritetom, a ne ljevičarske utopije - zaključio je pučanin. Pučanin Davor Ivo Stier smatra da će Trump završiti „proces deglobalizacije” koji je započeo u prvom mandatu, a nastavio se i tijekom vladavine demokrata Joea Bidena. EU se „novom poretku” mora prilagoditi u tri točke – nastaviti obrambeno savezništvo s Amerikom, ali istovremeno graditi vlastitu obranu, prilagoditi energetsku i industrijsku politiku novim okolnostima „jer je jasno da bez Amerike Europa ne može sama spasiti Pariški sporazum, ali mora spasiti svoju industriju i kompetitivnost”, te iskoristiti sve mogućnosti za bilateralne i regionalne trgovinske ugovore, poput onog s Meksikom ili s Mercosurom. -To je u rukama EU-a - naglasio je.

- Umjesto da se krivi Trumpa za sve nedaće, Europa bi trebala sa samopouzdanjem više činiti ono što može sama, a što je potrebno da bi osigurala prosperitet svim građanima EU-a.

Stier se slaže sa svojom stranačkom kolegicom da iza izjava o Panamskom kanalu stoji „taktika da prvo šokira, a onda na temelju toga pregovara”, ali i nastavak „američke državne politike” vezane za „sigurnosnu konkurenciju s Kinom”. - To su po meni odnosi koji će determinirati budućnost međunarodnih odnosa.

Pošto će nova vlada biti fokusirana na Kinu, SAD će od EU-a tražiti da preuzme veću odgovornost za sigurnost zapadnog Balkana, iako neće napustiti to područje, smatra Stier. Hrvatska pak s Trumpovom vladom treba oblikovati svoje odnose na području obrane, energetike i stabilnosti zapadnog Balkana. Zastupnik europskih konzervativaca Stephen Nikola Bartulica sudjelovao je na Trumpovoj inauguraciji u Washingtonu. Iz prijestolnice SAD-a Hini je rekao da se Europa mora probuditi jer „nekonkurentnost i pretjerane regulacije stavljaju EU u podređeni položaj”. - Green Deal je veliki problem koji koči razvoj EU. Vidimo to na primjeru automobilske industrije i energetike. Ukoliko se Europa ne trgne, bojim se da će postati irelevantna. Mislim da će jedan od glavnih utjecaja biti ulaganje u obranu. Europske vlade i europska obrambena industrija moraju se pokrenuti kako bi dostigle predviđenu potrošnju za obranu u iznosu 5 posto BDP-a - rekao je Bartulica.

On smatra da je za Hrvatsku ključno „njegovati odnose s novom administracijom”, što on čini već „dugi niz godina s kolegama iz Republikanske stranke i ljudima bliskim Trumpu”. - Na sastancima u Washingtonu naglasio sam hrvatske prioritete i interese. Dobro je da je Hrvatska izgradila LNG terminal na Krku koji može biti glavni ulaz za američke energente - naglasio je. I on smatra da će se Trump prvenstveno usredotočiti na svoju zemlju i njene unutarnje probleme, „ostavštinu katastrofalne Bidenove administracije”. Bartulica je zaključio kako Trump u prvom mandatu nije započeo nijedan rat, a da su njegove najave „svakako novost u međunarodnim odnosima” te da vjeruje da „nas očekuje bolje i mirnije razdoblje”.

Zastupnik socijalista i demokrata Tonino Picula, također član Izaslanstva EP-a za odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, u raspravi je ocijenio da SAD ulazi u „novu eru transakcijske politike” u kojoj nisu važne zasluge, činjenice i vrijednosti, a međunarodno pravo nije standard. Picula je upozorio da nova američka vlada izravno prijeti jednoj od članica EU-a, misleći pritom na Dansku čiji teritorij Grenland Trump svojata, a da se visoko pozicionirani član novog kabineta „izravno miješa u nacionalne izborne procese”, misleći na Elona Muska koji na svojoj platformi komentira politiku u nizu država, posljednje u Njemačkoj koja idući mjesec izlazi na izbore, a u kojoj je podržao krajnje desnu Alternativu za Njemačku.

Picula je za Hinu rekao da Musk traži saveznike u krajnje desnim, ekstremnim grupacijama koje želi „pretvoriti u ekstenzije MAGA pokreta”, što mora brinuti EU. Za Trumpa je ocijenio da je on „potpuno svjestan da ulazi u finale svoje političke karijere i stoga želi ostaviti trag u američkoj povijesti”, što pokazuje i njegov govor „pomalo mesijanskog karaktera” u ponedjeljak. Zastupnik SDP-a rekao je da EU trenutačno reagira plaho, metodom 'čekaj i vidi', no da savez nema „pravo biti iznenađen”. te najavio da će Trump „sigurno vršiti pritisak” na Bruxelles, vjerojatno u gospodarstvu, odnosno energetici. - S Trumpom treba surađivati, ali mu i ne podilaziti - istaknuo je Picula i dodao da u drugoj polovici ove godine rotirajuće predsjedništvo EU-om preuzima Danska te da će biti zanimljivo „vidjeti kako će posložiti svoje prioritete” u vrijeme dok Trump svojata najveći svjetski otok.

On indikativnim smatra i da Trump nijednom u svom govoru nije spomenuo EU niti NATO, čime je „još jednom iskazao svoj prezir prema multilateralnim organizacijama”. - Zato se meni čini da se ne treba toliko puno baviti Trumpom koliko se Europa mora okrenuti sebi i priznati da zajednička vanjska i sigurnosna politika moraju biti podignute na višu razinu - što će s vremenom „topiti i Trumpove argumente” europske ovisnosti o SAD-u, zaključio je.

Zastupnik zelenih Gordan Bosanac za Hinu je rekao da Trumpov slogan jest „prvo Amerika”, no da se iza njega krije „prvo Trump, onda Amerika, a onda svi drugi”. Bosanac je uvjeren da će najavljeno republikančevo „zatezanje odnosa s EU-om” ići na štetu „i jedne i druge strane”. - Vidim da njegovi potezi neće biti konstruktivni, nego destruktivni i prema Uniji i prema građanima SAD-a.

Bosanac smatra da će Trumpovi saveznici unutar EU-a, „oni koji su u ovom Parlamentu pili šampanjac kad je dobio izbore”, „vrlo brzo malo doći k sebi”. Tvrdi da Trump „uvijek radi spektakl” iza kojeg često „nema puno politike”, pa ni u izvršnim uredbama koje je potpisao odmah nakon inauguracije. Bosanac predviđa i „veliki potencijal i snagu građana SAD-a koji sigurno neće sjediti doma i gledati svu tu štetu” koju Trump radi. -Moj osjećaj je da će se njegovi veliki saveznici vrlo brzo razočarati - zaključio je.

