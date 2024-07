Banovinu zatresao potres: 'Čuo se strašan zvuk, nama dobro poznat'

Potres magnitude 2,4 prema Richteru zabilježen je u 10.33 sati na području Banovine. Kako navodi Euromediteranski seizmološki centar (EMSC), epicentar potresa bio je na dubini od 22 kilometra.

"Grmljavina, zatreslo je", "Čuo se strašan zvuk, nama dobro poznat", "Jak udar", pisali su neki građani koji su osjetili današnji potres.

🔔#Earthquake (#potres) M2.4 occurred 28 km W of #Sisak (#Croatia) 6 min ago (local time 10:33:59).

