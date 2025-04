Sunčano, ali ne svugdje: Evo kojim dijelovima Hrvatske prijeti grmljavina i nevrijeme

Danas nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme, osobito na istoku i duž dalmatinske obale, uz povremenu naoblaku. Kako dan bude odmicao, u unutrašnjosti se mogu razviti oblaci koji će donijeti lokalne pljuskove praćene grmljavinom, posebice u planinskim područjima i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će biti lagan do umjeren, pušući iz jugozapadnog smjera, dok će na Jadranu prevladavati sjeverozapadni povjetarac, prognoziraju iz Hrvatskog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Temperature će se kretati između ugodnih 21 i 26 °C.

Foto: DHMZ

Nadalje, u utorak će i dalje biti sunca, osobito uz jadransku obalu, dok će se u unutrašnjosti povremeno pojaviti oblaci. Popodne se mogu očekivati lokalni pljuskovi s grmljavinom, koji će biti češći na istoku zemlje i u brdskim predjelima. Umjeren vjetar s sjeveroistoka i sjevera postupno će jenjavati prema večeri.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, uz obalu povremeno jugozapadni, a na sjevernom dijelu krajem dana može se pojaviti prolazna bura. Jutarnje temperature kretat će se od 7 do 12 °C u unutrašnjosti, odnosno od 11 do 15 °C uz more, dok će dnevne dosezati između 21 i 26 °C, osiguravajući ugodan proljetni dan.

