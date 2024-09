Asteroid će večeras udariti u atmosferu: Neki će vidjeti spektakularnu vatrenu kuglu

Asteroid velik oko jednog metra udarit će večeras Zemljinu atmosferu iznad Filipina, blizu otoka Luzon. Prvotno se predviđalo kako će asteroid udariti u 19.08 sati po hrvatskom vremenu, no prema novim podacima, to bi se ipak trebalo dogoditi nešto ranije - u 18.46 sati. Objekt je bezopasan, ali ljudi u tom području mogu vidjeti spektakularnu vatrenu kuglu, istaknula je Europska svemirska agencija.

Asteroid je otkriven jutros, dodala je Europska svemirska agencija te pojasnila kako je to tek deveti kojeg je čovječanstvo ikada uočilo prije udara. Otkrio ga je projekt "Catalina Sky Survey" koji se bavi praćenjem objekata blizu Zemlje.

⚠️☄️Incoming!



A roughly 1 metre asteroid will strike Earth’s atmosphere over the Philippines near Luzon Island at 17:08 UTC today, 4 September.



The object is harmless, but people in the area may see a spectacular fireball!



