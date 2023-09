ANKETA Bojite li se nestašice hrane?

Sigurnost opskrbe hranom Svjetska banka definira kao stanje u kojem “svi ljudi u svakom trenutku imaju fizički i ekonomski pristup dostatnim količinama sigurne i nutricionistički bogate hrane koja ispunjava njihove prehrambene potrebe i ukuse za zdrav i aktivan život.” Prijetnje toj potrebi posljednjih su godina sve učestalije, pa se sve češće piše i govori o potencijalnim nestašicama određenih namirnica.

Još nije nastupilo izvanredno stanje, ali već polako nastupa globalna kriza. Do značajnijih nestašica moglo bi doći iduće godine. Ovih pet namirnica trenutačno je najugroženije. Portal Eat This tako je prije nekoliko dana upozorio da bi moglo doći do nestašice ovih pet namirnica: Riža, tjestenina, čokolada, losos i brašno (više o tome OVDJE)

Strahujete li i sami od potencijalnih nestašica hrane ? Ako da, što vas posebno plaši? Podijelite s nama vaše mišljenje u anketi i komentarima.

VEZANI ČLANCI