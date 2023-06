Od cijene bismo se mogli smrznuti: Zbog nestašice nekad jeftina namirnica drastično je poskupjela

Još su nas lani protresli podaci o poskupljenju krumpira za čak 30 posto na hrvatskim tržnicama u odnosu na 2021., no ove godine doslovno bismo se mogli smrznuti od cijene te nekada jeftine namirnice koja nas je prehranjivala u teškim i siromašnim vremenima. Nestašica krumpira, o kojoj smo već pisali, reflektirala se, očekivano, i na cijene pa je za domaći mladi krumpir na zagrebačkim tržnicama potrebno izdvojiti čak dva eura po kilogramu. Vratimo se godinu dana unatrag. Po statistici Tržišnog cjenovnog informacijskog sustava u poljoprivredi, najveći skok cijena na veletržnicama sredinom svibnja zabilježio je upravo krumpir - prosječna mu je cijena bila 3,58 kuna po kilogramu, što je za 76,4 posto više nego 2021.

Na tržnicama su, pak, cijene krumpira "skočile" za trećinu i ta se namirnica prodavala za 4 do 6 kuna po kilogramu na kontinentu, a na Jadranu za 5 do osam kuna. Ponuda je mladog krumpira bila zadovoljavajuća, a prodavao se na veletržnicama 6,6 posto skuplje nego godinu ranije, a na tržnicama mu je cijena bila 16 posto veća. I dok se krumpir ovih dana može naći na tržnicama, pa makar i za dva eura, u trgovačkim ga centrima uglavnom - nema. Vremenske nepogode, u prvom redu suša, učinili su svoje, kako na hrvatskim, tako i inozemnim poljima.

– Ove je godine zbog smanjenog uroda domaće robe povećana potražnja za uvoznom. To je rezultiralo velikim pritiskom na potražnju za egipatskim krumpirom, koji za naše tržište i većim dijelom za tržište Europe dolazi u luke Rijeka i Kopar. Dodatni su izazov i vremenskih uvjeti i učestale kiše zbog kojih je posljednjih 15 dana otežan i pristanak brodova u luke, ali i kašnjenje u dobavi mladoga krumpira iz okolnih zemalja – kazao nam je nedavno Antun Segečić, izvršni direktor tradinga Enna Fruita, ističući kako ovih dana kreću u otkup domaćega mladoga krumpira, koji tržište s nestrpljenjem očekuje.

POVEZANI ČLANCI:

– Očekujemo podosta izazova u otkupu jer su vremenske nepogode značajno utjecale na količinu uroda, ali i na kvalitetu. No nastojat ćemo otkupiti što je moguće više domaće robe koja bude zadovoljavala standarde kvalitete naših kupaca. Također, cijena domaće robe najčešće je viša od cijene uvozne pa se na prijelazu sezone može očekivati i rast cijena na policama – objašnjava Segečić. Vremenske neprilike s kojima se susrećemo posljednjih tjedana u Hrvatskoj, regiji, ali i u većem dijelu Europe, zasigurno će, ističe on, utjecati na raspoloživost količina, cijenu i logistiku u dobavi roba, no u ovom trenutku ne može sa sigurnošću reći u kojim razmjerima.

Zanimljivo je da ovog proljeća nije bilo dovoljno ni sjemenskog krumpira pa su čak i mnogim Slavoncima vrtovi ostali prazni.

>> VIDEO Nakon 22 godine isušeno je Lokvarsko jezero: dno skriva ostatke potopljenog naselja