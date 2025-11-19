Osumnjičeni za ubojstvo Aldine J. traži da mu se omogući obrana izvan pritvora

Na Županijskom sudu u Mostaru jutros je održano ročište pred sutkinjom na kojem se raspravljalo o prijedlogu Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona za određivanje pritvora Anisu K. (33) iz Mostara.

Stavlja mu se na teret osnovana sumnja da je počinio kazneno djelo „Teško ubojstvo ženske osobe“ iz članka 166. a) stavka 1. Kaznenog zakona Federacije BiH, u vezi s kaznenim djelom „Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih dijelova za oružje“ iz članka 65. stavka 1. a) u vezi s člankom 6. Zakona o oružju i streljivu HNŽ, piše Avaz.ba.

Prema informacijama Tužiteljstva HNŽ, Anis K. je 16. studenog oko 18 sati, na autobusnoj stanici u Mostaru na trgu Ivana Krndelja bb, nakon što je prethodno neovlašteno pribavio pištolj, ispred fitness centra sačekao oštećenu Aldinu J. (32), koja je u tom trenutku trenirala.

Tužiteljstvo navodi da joj je prišao i više puta udario u glavu i prsa, dok se ona branila držeći ruke pred sobom. „U jednom trenutku izvadio je pištolj, nakon čega je oštećena, u strahu za život, potrčala prema hotelu 'T..' na trgu Ivana Krndelja, pozivajući prolaznike da zovu policiju jer je muškarac prati i prijeti joj pištoljem. Potom je ušla u restoran 'B..' i mobitelom pozvala policiju. Osumnjičenik ju je pronašao u toaletu dok je ponovno pokušavala potražiti pomoć i ispalio smrtonosne hitce u pravcu njezine glave, uslijed kojih je oštećena preminula na mjestu događaja“, navode iz Tužiteljstva.

On je po struci elektrotehničar računalne tehnike i automatike, zaposlen na benzinskoj pumpi „Energopetrol“ i nogometni sudac. Na upit sutkinje potvrdio je da mu je jasno što mu se stavlja na teret i da je upoznat sa sadržajem prijedloga za određivanje pritvora. Izjavio je da će se o tome izjasniti nakon konzultacija sa svojim braniteljem po službenoj dužnosti, odvjetnikom Nerminom Dizdarom.

Odvjetnik Dizdar izrazio je protivljenje određivanju pritvora te predložio da, ako sud procijeni da su potrebne mjere, budu primijenjene mjere zabrane koje bi postigle istu svrhu. Naveo je da je saslušan veći broj svjedoka te da, prema njegovom mišljenju, ne postoje izvanredne niti posebne okolnosti. Osumnjičeni se pridružio navodima svog branitelja i dodao da nema što nadodati.

Tužiteljica Vesna Pranjić ostala je pri svom prijedlogu i odbacila mogućnost primjene bilo kakvih mjera zabrane. Kako je rekla: „samo pritvor u ovom slučaju može spriječiti ponavljanje djela i umiriti javnost.“ Pritvor je predložen zbog posebnih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi osumnjičeni mogao ponoviti kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora od tri ili više godina. Uz to, pritvor je opravdan težinom djela, načinom počinjenja i smrtnim ishodom. Prema prijedlogu Tužiteljstva, puštanje osumnjičenika na slobodu moglo bi ugroziti javni red i sigurnost, osobito u kontekstu učestalih teških kaznenih djela protiv žena.

Sud će odluku o pritvoru donijeti u zakonskom roku, najkasnije do kraja dana. Podsjetimo, Anisu K. je ranije potvrđena optužnica za produženo kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti, nakon što ga je u siječnju ove godine prijavila jedna žena iz Mostara.

* Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna: ● Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006 ● SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222 ● Više informacija potražite na: http://sigurnomjesto.hr/