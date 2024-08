Grbeša: Selak Raspudić može najviše profitirati; Bagić: Primorac ne može biti miran kao Milanović

Iako su predsjednički izbori još relativno daleki, kampanja se već zahuktava, pokazalo se to i na današnjoj Sinskoj alci gdje je veliku pažnju javnosti zadobio kandidat HDZ-a Dragan Primorac. Osim njega, trenutno potvrđeni kandidati su Zoran Milanović i Marija Selak Raspudić, a Tomislav Tomašević najavio je da će Možemo! kandidata predstaviti u rujnu. Ne zna se hoće li Domovinski pokret i Most poslati svog kandidata ili podržati nekoga od postojećih.

U ovim okolnostima, Dnevnik Nove TV proveo je istraživanje izbornih preferencija na uzorku od 600 punoljetnih građana Republike Hrvatske, od 1. do 3. kolovoza 2024. godine. Građani su upitani što misle o ovlastima predsjednika i važnosti te funkcije, ali naravno i za koga bi od trenutno plasiranih kandidata, i Ivane Kekin koja se smatra najvjerojatnijim izborom Možemo!, glasovali na izborima.

Ispitanici su složni u tome da je izravni izbor predsjednika najbolja opcija, no što se tiče ovlasti te pozicije, čak 46 posto smatra da bi one trebale biti veće. Sedam posto ovlasti predsjednika bi smanjilo, a 44 posto smatra da su na dobroj razini, dok tri posto nema mišljenje o toj temi. Malo manje od polovice ispitanika funkciju predsjednika smatra važnom, najviše zbog predstavljanja Hrvatske u svijetu i sukreiranja vanjske politike, a 27 posto ulogu predsjednika smatra nevažnom.

Najveću podršku među ispitanicima dobio je Zoran Milanović (32%), no Dragan Primorac ni tjedan dana nakon objave kandidature već mu je za petama s 28 posto podrške. Marija Selak Raspudić dobiva respektabilnih 20 posto podrške, a još uvijek nepotvrđena Ivana Kekin devet posto. Pet posto ispitanika nije htjelo odgovoriti na pitanje, a osam posto želi kandidata koji nije ponuđen.

Milanović dobiva glasove oba spola podjednako, njega biraju uglavnom stariji, zaposleni ljudi, birači SDP-a, dio birača Mosta, Domovinskog pokreta i Možemo! te najveći udio neodlučnih, a Primorac je odabir starijih, muškaraca, umirovljenika, te birača HDZ-a i Domovinskog pokreta. Selak Raspudić sviđa se osobama koje ne podržavaju "velike" stranke, ženama, osobama srednje dobi i studentima, a dobiva i podršku dijela glasača Mosta i Možemo, što bi se moglo promijeniti ako i kada te stranke najave svoje kandidate. Ivanu Kekin za predsjednicu biraju podjednako oba spola, a najveću podršku ima među mladima, učenicima i studentima te u biračkom tijelu stranke.

POVEZANI ČLANCI:

U drugom krugu izbora Milanovića bi podržalo 49, a Primorca 40 posto ispitanika. Šest posto ne bi glasalo ni za jednog od njih, a pet posto ispitanika nije željelo odgovoriti na pitanje. Veći dio birača Možemo!, Mosta i onih koji podržavaju Selak Raspudić u drugom krugu prije bi glasao za Milanovića nego Primorca.

Rezultate prve predizborne ankete uoči predsjedničkih izbora komentirala je analitičarka Marijana Grbeša.

- Prvo istraživanje trenutnih biračkih preferencija upućuje na tri stvari. Prvo, aktualni predsjednik je u vodstvu, ali tankom. Vjerojatno je očekivao veću startnu prednost. Rekla bih da je za njega u tom smislu situacija najgora jer ga birači poznaju, oko njega su već opredijeljeni i on nema puno prostora za rast. Prostor za njegov rast eventualno vidim u glasanju protiv onog drugog ili druge, pogotovo u drugom krugu. Drugo, Dragan Primorac dosta dobro stoji. Da mu Marija Selak ne povlači glasove, stajao bi i bolje. Pitanje je, međutim, hoće li ta podrška pasti kad i ako DP ponudi svog kandidata. Na kraju, Marija Selak može biti jako zadovoljna svojim startom. Podsjetimo da je Miroslav Škoro, kao treći, ali vrlo popularan kandidat na prošlim predsjedničkim izborima, utrku startao s manje od 20 posto podrške. Selak Raspudić može najviše profitirati od kampanje, ako je vrijedno i pametno odradi. Njezin uspjeh ili neuspjeh ovisit će o tome koliko dugo će i hoće li moći održati catch-all komunikaciju, odnosno, hoće li moći ostati nesvrstana, igrati na kartu 'jedne od nas', rječite, ali drske i neustrašive žene. Za birače one sad predstavlja svojevrsno osvježenje, no puno će se tu još stvari mijenjati. A kampanja tek treba učiniti svoje.

Svoje mišljenje o rezultatima dao je i profesor Dragan Bagić - Kod istraživanja javnog mnijenja za predsjedničke izbore treba pratiti dvije stvari: kakvi su odnosi ključnih konkurenata u prvom krugu te kakav je omjer medu dva kandidata koji ulaze u drugi krug. U tom smislu rezultati ovog prvog istraživanja preferencija predsjedničkih kandidata su očekivani. Milanović i Primorac su izgledni sudionici drugog kruga prema trenutnom raspoloženju. Istraživanje pokazuje i da Milanović nema ugrozu s ljevice ili centra kada je u pitanju ulazak u drugi krug, no Primorac ne moze biti tako miran. Naime, Marija Selak Raspudić prema ovom prvom istraživanju stoji jako dobro te zaostaje samo osam postotnih poena u odnosu na Primprca, što je dostižna razlika. I tu je jasno da će se u prvom krugu voditi glavna bitka između njih dvoje. Naravno, natjecat će se u kritici Milanovića, primarno za naklonost birača koji njemu nisu skloni. U prvom krugu je Milanoviću najvažnije da završi kao prvoplasirani, u čemu će mu Selak Raspudić itekako pomoći nastojati uzeti glasove Primorcu. Što se tiče drugog kruga, tu Milanović za sada stoji dobro. Ulazi u utrku s oko 10 postotnih poena prednosti pred Primorcem (kada se isključe oni koji se nisu izasnili). To je prednost koja je prilično velika, ali kampanja je dugačka i može se istopiti. No, opet, i tu za njega radi Selak Raspudić jer će svojim eventualnim jačanjem otežati poziciju Primorcu u drugom krugu. Naime, male su šanse da Selak Raspudić podrži Primorca kao HDZovog kandidata u drugom krugu, a kako to može završiti vidjeli smo na primjeru poraza Kolinden Grabar Kitarović kada na prošlim izborima nije dobila podršku Miroslava Škore. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi u drugom krugu protiv Milanoviča stajala Selak Raspudić.

Pogreška mjerenja je +/–4%. za cijeli uzorak, dok za rejtinge iznosi +/-4,9%.

GALERIJA Državni vrh na Sinjskoj alci