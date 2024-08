Mate Mijić: Primorca bi najviše mogao ugroziti odnos s Plenkovićem

Zasad u predsjedničkoj izbornoj utrci imamo nekoliko kandidata koji su objavili svoje namjere vezane uz poziciju na Pantovčaku i tek jednu kandidatkinju, iako ima naznaka da će ih biti još, poput Ivane Kekin. Mogu li kandidatkinje ozbiljno ugroziti kandidate?

Na Pantovčaku smo već imali predsjednicu, tako da mirne duše možemo reći da u očima birača spol ne igra naročito važnu ulogu. Da bilo koja od kandidatkinja ima snažniju podršku glavnih političkih aktera u zemlji, imala bi se čemu nadati. Dok će iza Ivane Kekin, ako se odluči na kandidaturu, stati stranka Možemo! i eventualno dio udruga civilnog društva, Marija Selak Raspudić izlaskom iz Mosta ostala je bez stranačke podrške koja podrazumijeva i ljudski i financijski doprinos kampanji. Činjenica da bi ona dobar rezultat s ovih izbora vrlo vjerojatno iskoristila za neku novu političku priču, što izravno šteti njezinim dojučerašnjim suradnicima, znači da ona u utrku ulazi bez dobrog dijela svojih dosadašnjih glasača koji će ostati lojalni stranci. Prostora za kandidatkinju njezina profila itekako ima jer Dragan Primorac neće pokupiti sve glasove od centra nadesno, ali bez ijedne nacionalne stranke iza sebe bit će joj iznimno teško odraditi pravu kampanju.

Bi li pojava nekog novog i neočekivanog kandidata ili kandidatkinje mogla ugroziti trenutačno favorizirane pozicije Milanovića i Primorca?

Milanović je na ljevici neprikosnoven, ne zato što nije činio pogreške ili zato što je u potpunosti vjerodostojno zastupao lijeva stajališta, nego zato što im je on jedini put prema pobjedi i zadržavanju Pantovčaka. Ovlasti predsjednika Republike jesu dosta ograničene, ali izgubi li i "drugo brdo", ljevica će dodatno izgubiti na relevantnosti. Primorca bi najviše mogao ugroziti odnos s Plenkovićem. Zasad se predstavlja kao kandidat promjene, ali još od njega nismo čuli što to u Hrvatskoj točno ne valja da bi se trebalo mijenjati. Ako to ikad artikulira, veliko je pitanje kako će Plenković na to reagirati.

A koliko je vjerojatna iznenadna pojava nekog neovisnog kandidata ili kandidatkinje koji bi svima mogao pomrsiti račune?

Predsjednička kampanja traži ozbiljnu logistiku i financijska sredstva tako da, tko dosad nije ozbiljno ušao u to, već si je znatno umanjio šanse.

