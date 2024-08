Tonči Tadić: Bit će ovo dosad najprljavija izborna kampanja

Dragan Primorac tek je objavio kako će se kandidirati za predsjednika RH, a već se suočio s neugodnim činjenicama da je bio član Saveza komunista Hrvatske. Mediji su objavili preslik popisa kandidata za članove Gradskog komiteta Saveza komunista Hrvatske Split s kraja 80-ih, među kojima je i njegovo ime.

– To je kao da me pitate jesam li rođen u bivšoj državi. Isto tako je činjenica da su baš svi u omladinu primani s 14 godina. Najbolji učenici, a među njima sam bio tijekom cijelog školovanja, automatski su predlagani i za članstvo u tada jedinoj stranci. Tako je bilo i u mojem slučaju. I to je sve o toj temi iako sam je tijekom svoje političke karijere višekratno pojasnio – rekao je Primorac, neovisni kandidat koji će biti podržan i od strane HDZ-a, za portal Index. Dodao je "da su sve ostalo konstrukcije i još jedan pokušaj neuljuđenih udaraca onih koji nemaju nikakav argument za fer i poštenu političku utakmicu".

– To su amaterski pokušaji diskreditacije i podjele na naše i vaše. Toga kod mene nema niti će biti, a svi građani su mi jednako vrijedni. Inače, mogu me pitati i gdje sam bio 1991., a trenutačno za mene je jedino pravo pitanje gdje će Hrvatska biti za deset godina – dodao je Primorac rekavši kako se taj popis pojavljivao svaki put kad se politički više angažirao. A o procjeni kakva bi mogla biti ta politička utakmica u kampanji vezanoj za predsjedničke izbore pitali smo i neke analitičare.

– Odabirom Primorca kao HDZ-ova "nezavisnog" kandidata otvoren je prostor da dio desnih glasova, odnosno onih koji traže ljude čiste od afera i bez mrlja u političkom djelovanju, ode Mariji Selak Raspudić. Kampanja će zasigurno utjecati na to tko će ući u drugi krug sa Zoranom Milanovićem i nipošto ne treba uzimati zdravo za gotovo da će to biti Dragan Primorac. Kada predizborna kampanja zaista krene, možemo očekivati svašta – smatra politička analitičarka Ankica Mamić, koja ipak misli da će, što se tiče Marije Selak Raspudić, biti teško osmisliti i voditi negativnu kampanju.

POVEZANI ČLANCI:

– Stoga mislim da će "prljavije" igre biti između Zorana Milanovića i Dragana Primorca. Sam ulazak u kampanju jako je važan u komunikacijskom smislu, a tu se Dragan Primorac baš nije dobro snašao i video kojim je najavio svoju kandidaturu komunikacijski nije pretjerano uvjerljiv – napominje Mamić, dok Tonči Tadić očekuje "dosad najkrvaviju i najprljaviju izbornu kampanju za predsjednika Republike". On smatra da šanse Marije Selak Raspudić, jednako kao i Tomislava Jonjića i drugih "na ljevici i desnici koji će se tek pojaviti kao kandidati" ne treba preuveličavati.

– Kampanja za predsjednika iziskuje ozbiljnu mašineriju i ozbiljan novac, to nije serija TV emisija i rasprava na slobodnu temu ovisno o tome je li bura ili jugo u glavi. Osim toga, imam dojam da pojedini kandidati nastoje manje ili više kontrolirano kroz dogovorene članke o sebi "izbaciti na scenu" sve "prljavo rublje" iz vlastite političke i profesionalne karijere koje im poslije može biti teret u kampanji ako to neki protukandidat iskopa. Time se, kao, želi otvoriti prostor za kasnije teme, navodno za birače koji ne vole PR "na prvu loptu" – iako je takvih birača u Hrvatskoj manje od onih koji su pročitali Dantea – napominje Tonči Tadić, koji, u skladu s očekivanjem najprljavije kampanje, smatra da je "masakr tek počeo". – A poraz u predsjedničkoj kampanji u Hrvatskoj je oduvijek bio idealan oblik političke eutanazije – zaključuje Tonči Tadić.