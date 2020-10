Zastrašujući pokret teoretičara zavjere QAnon zaludio i Europu, evo o čemu je riječ

YouTube obrisao je u posljednja dva dana desetke tisuća videa američkog pokreta QAnon. Prije su njihove poruke izbrisali Facebook i Instagram. Riječ je o pokretu nastalom 2017. koji zastupa teorije zavjere, antisemitizam i druge radikalizme.

QAnon je dobro definirao The New York Timesa – riječ je o teoriji zavjere koju promoviraju krajnji desničari prema kojoj pedofili štovatelji kabale i sotone vode globalni lanac seksualnog izrabljivanja djece te kuje zavjeru protiv Donalda Trumpa. A sam Trump, prema toj teoriji, planira dan obračuna, “oluju” kada će se uhititi tisuće članova te navodne sotonističke kabale.

“Svi za jednog, jedan za sve”

Često će se, uz slovo Q oblikovano kao zmija naći i slogan ‘where we go one we go all’ ili skraćeno WWG1WGA, što znači ‘kamo ide jedan, idemo svi’. Ishodište je QAnona također 4chan, internetska ilegala na kojoj je mnoštvo tema, rubnih, ali i ekstremističkih. Drži se da je viralno širenje ove teorije zavjere počelo jednim postom iz 2017. koji je postavio član ‘Q’ prema kojemu je teorija dobila ime. Već je sredinom 2018. stanoviti Matthew Wright nezadovoljan time što Trump već nije počeo s masovnim uhićenjima oklopnim vozilom blokirao most. I bio je naoružan dvjema automatskim puškama specifikacija iz oružanih snaga te 900 komada streljiva. Potkraj iste godine uhićen je i muškarac iz Kalifornije u automobilu punim eksploziva i namjerom da u zrak digne navodni sotonistički spomenik u Springfieldu. No ne samo da se aktivnost QAnona nisu stišale nego su zapravo i sve javnije. S time da su nade, odnosno skepticizam da će se štovatelji te teorije zavjere proširiti po Europi, nepovratno otišle u dim kada se slovo Q počelo pojavljivati po društvenim mrežama na neengleskim jezicima, pa i u nas, ali i na prosvjedima protiv mjera za suzbijanje pandemije u zemljama poput Njemačke. A pandemija je za takvo što plodno tlo jer može pronaći i prikladan katalizator, istovjetan onome američkome – krajnju desnicu.

QAnon je u Njemačkoj recentne vojne vježbe NATO-a proglasio ni manje ni više nego tajnim vojnim udarom predsjednika Trumpa radi svrgavanja kancelarke Merkel i “oslobođenja Njemačke”. Riječ je o vrlo konkretnoj simbolici jer s novim valom koronavirusa utjecaj kancelarke stečen dobrom kontrolom prvog vala slabi, a hrabrost skeptika i rubnih grupacija raste, a tako i odjek teorija koje šire qanonovci.

Iako štovatelja teorije ima praktično u cijeloj Europi, utjecajne newyorške novine tvrde kako ih je u Njemačkoj najviše u zemljama neengleskog govornog područja, čak 200.000. U trenutku kada rastu problemi s desnim ekstremizmom u policiji i vojsci, Njemačkoj su qanonovci najmanje poželjni jer im asocijacija s krajnje desnim snagama daje i političku dimenziju.

– Stvar je u tome da se oni preklapaju. Krajnje desni utjecajnici i grupe bili su prvi koji su agresivno promovirali QAnon – rekao je za The New York Times Josef Holnberger, njemački znanstvenik koji proučava QAnon. I opet je njemački mainstream iznenađen, ovaj put činjenicom da je teorija koja bi trebala biti isključivo američka, privukla pozornost i u Njemačkoj. Pogotovo zato što anketni rejting Angele Merkel i dalje dobro stoji, dok je njemačka krajnja desnica (AfD) ipak u padu. Jer, narativ koji se koristi u štovatelja QAnona ima prizvuke nekih prošlih vremena kada su se slične teorije pojavljivale kao otrovno-ljuti začin antisemitizmu.

Suptilno prodaju fašizam

I ovdje se proklamira borba protiv liberalnih elita i duboke države koja podjarmljenim drži cijeli narod. U tome se priče o preuveličavanju prijetnje od koronavirusa i protivljenje cjepivu čine doista bezopasnima. Primjetno je kako se u tom narativu manje spominju migranti, a više elite, što bi moglo označiti novi smjer desnice u Njemačkoj nakon pandemije. Poseban je problem što ova teorija lako pronalazi sljedbenike i među popularnim ljudima. Poznati veganski chef Atilla Hildmann koji ima 80.000 pratitelja na Telegramu gorljivi je štovatelj QAnona koji Merkel naziva ‘cionističkom Židovkom’, ne priznaje poslijeratni demokratski poredak. Problem je i u tome što QAnon ne promovira otvoreno fašizam, nego prodaje suptilnu poruku tako da je prihvatljiv svim slojevima društva, pa i onima koji smatraju kako su imuni na nacizam zbog povijesti. Tri je svoja broja QAnonu posvetio Compact, desničarski magazin. Njegov urednik Jürgen Elsässer ne vjeruje u temeljnu teoriju zavjere, no gleda na QAnon kao na inovativan pristup.

– Riječ je o novom pokušaju strukturiranja političke opozicije u doba društvenih medija – rekao je. No, oni oprezniji vide opasnost u razočaranju QAnonom, odnosno izostanku Trumpove “Božje intervencije”. Tada bi se, kažu, moglo dogoditi da razočarani štovatelji pravdu sami uzmu u svoje ruke.