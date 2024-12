Američki desničari uvjereni: 'Biden je bio senilan od prvog dana, a Bijela kuća i mediji to su skrivali'

NE ODUSTAJE OD IDEJE

Vođa Grenlanda odbrusio Trumpu: Mi nismo na prodaju niti ćemo ikada biti na prodaju

Tijekom svog prethodnog mandata, Trump je 2019. izrazio interes za kupovinom Grenlanda, no Danska i otočke vlasti su brzo odbacili prijedlog prije nego što je uopće došlo do službenih razgovara. Danska premijerka Mette Frederiksen je tada Trumpovu ponudu nazvala "apsurdnom", a on je njen stav prema toj ideji nazvao "gadnim" te otkazao svoj posjet Kopenhagenu.