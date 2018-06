Akumulacija Kešinci spriječit će poplave i razviti turizam

Uređenjem pristupne ceste do mjesta buduće brane počeli su radovi na izgradnji Akumulacije Kešinci, treće akumulacije (uz Borovik i Koritnjak) na slivu rijeke Vuke na području Osječko-baranjske županije. Izvođač radova uveden je u posao početkom veljače, pa su već vidljivi konkretni radovi na terenu.

“Bujični potok Perić povremeno donosi velike količine voda koje tada prelijevaju cestu, izazivaju eroziju tla, nanose velike količine naplavina na nizvodnom području i druge štete. Izgradnjom akumulacije znatno će se smanjiti opasnosti od pojave poplava, istovremeno zalihe vode moći će se koristiti za navodnjavanje, dok će Općina Semeljci sigurno naći i dodatne sadržaje te oplemeniti i urediti prostor oko akumulacije. Vrijednost investicije je oko 13 milijuna kuna, a radovi će biti završeni najduže u roku do dvije godine”, rekao je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković prilikom obilaska gradilišta.

Ovom investicijom stvara se akumulacijski prostor površine 59,3 hektara za akumuliranje 1.758.700 m3 vode. Dužina brane u kruni je 290 metara, a od dna iskopa do krune ima visinu do 9,90 metara, dok je najveća širina osnovice brane oko 64 metra. Za pristup pregradi predviđena je izgradnja pristupne ceste od završetka asfaltirane ceste u naselju Pivarnica do pregradnog profila. Budući da će izvedbom brane i akumulacije biti presječeni neki postojeći poljoprivredni putovi, predviđena je izgradnja zamjenskih poljoprivrednih putova. “Projekt Akumulacije Kešinci ima više benefita, od životne važnosti je za ovaj kraj te zahvaljujemo Hrvatskim vodama i gospodinu Đurokoviću što provode ovakav projekt, ali i za druge velike projekte, projekte koji imaju benefite za sve građane Hrvatske, projekte koji se realiziraju u suradnji s jedinicama lokalne i regionalne samouprave, a što je najbitnije i u suradnji s fondovima EU”, istaknuo je župan Ivan Anušić. Načelnik Grga Lončarević ističe kako je posebno je važno što ćemo dobiti jednu lokaciju koja će sutra biti turistička atrakcija. Na našem području 98 posto površina su oranice, nemamo dvorce ni vode poput Baranje, pa ćemo kao lokalna samouprava iskoristiti ovaj projekt i poboljšati kvalitetu življenja na našem području”, poručio je Lončarević.

Direktor VGO Osijek Željko Kovačević najavio je izgradnju još jedne akumulacije - akumulacija Švajcarija na slivu Karašice-Vučice. Projekt je pred ugovaranjem.