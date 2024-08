Ako mogu biti 'slobodni zidari', zašto mi ne bismo bile 'slobodne keramičarke'

Kad uđete u poveći art studio u srcu karlovačke Zvijezde i vidite prekrasan radni prostor u objektu visokih stropova, koji je i sam dio arhitektonske povijesne baštine grada, već sam pogled na unutrašnjost probudi u vama želju da postanete dio te kreativnosti. Prvo što ugledate dugi je stol pun boja i oblika, potom poredana glina u kutcima studija koja tek čeka da je se oblikuje, a nasuprot tom prizoru stalci su s poredanim gotovim proizvodima ili onima koji čekaju svoj red za ulazak u peć; od unikatnih šalica za kavu, držača mobitela, svijećnjaka, anđela koji vam klimaju glavom kada ih podignete do žlica i ostalih proizvoda koji čekaju nove vlasnike. Iza ovog kreativnog mjesta stoji Karlovčanka Nela Zovko, keramičarka i skulptorica, u čijim su rukama oblikovani brojni predmeti koji su do publike došli i kroz brojne izložbe koje je imala posljednjih desetljeća. Nelina je keramika, zapravo, simpatičan brend grada s njenim potpisom.

Zadnjih godina u centru karlovačke Zvijezde vodi tečaj keramike. Njoj, i kako se nazivaju polaznice njenog tečaja, “slobodnim keramičarkama”, na raspolaganju je prostor koji je osigurala karlovačka udruga Carpe Diem, baš kako bi polaznici dobili priliku i mjesto za izražavanje. Tamo imaju sve što im treba: glinu, boje, kalupe, podloge, peći, a na slobodnim je keramičarkama da donesu svoju kreativnost, želju da sudjeluju u stvaranju nekog novog proizvoda.

– Tečaj vodim od 2019. godine i imam polaznicu koja je od prvog dana u grupi u kojoj je desetak polaznica i mislim da je to sjajno. Neki odu, novi članovi dođu, a motiv je uvijek isti. Ovo je oblik antistresne terapije, opuštanja, stvaranja nečeg vlastitim rukama, kroz kreativnost koju svatko od nas ima, samo je treba “otvoriti” i pretočiti u rad. Kreativnost ne treba ograničavati, zato polaznici sami rade što žele, a na meni je da im na početku pokažem osnove. Upoznaju se s vrstama gline i alatima za obradu, nauče tehnike modeliranja i ukrašavanja predmeta, suhu obradu predmeta, oslikavanje i glaziranje. Nauče i kako slagati predmete u peć i biskvitno paljenje, glaziranje pa opet pečenje kako bi dobili gotov glazirani keramički predmet, koji kao svoje djelo nose sa sobom. Nauče, dakle, kako će ovladati procesom oblikovanja i izrade predmeta, ukrašavanja površine, bojenja i oslikavanja te sušenja i pečenja keramike. Sve ostalo, posebno odabir motiva, oslika, oblika – to je na polaznicima. Rad s nježnom, podatnom i mekanom glinom zapravo je wellness za mozak, antistresna terapija koja ti daje spontanost, opuštenost i samopouzdanje, a da toga nisi ni svjestan. Jer kad se počne raditi na nekom predmetu, onda se on mora taj dan i završiti, tu nema odlaganja, on mora biti dobro planiran, osmišljen i fokusiran i onda sve drugo nije važno i sve drugo mora i može čekati, ako želimo izvući najbolje i najkreativnije iz sebe – kaže nam poznata karlovačka umjetnica dok nam pokazuje kako se oblikuje glina.

Osim s polaznicama tečaja keramike, počela je i sa školom za djecu viših razreda osnovnih škola i interes postoji; djecu to jako zanima i također imaju dobre ideje i volju za rad. Posebno kada shvate da je moć kreiranja doslovno u njihovim rukama.

– Ljude na tečaj privuče želja da se opuste, da nauče nešto novo, da naprave nešto kreativno u atmosferi gdje nema prisile, gdje ne rade svi isto. I druženje nam je jako bitno, zabava, tako smo se i prozvale “slobodne keramičarke”, jer ako mogu biti slobodni zidari, možemo i mi imati sličan naziv. Polaznica Ana Vide napravila nam je i grafičku pripremu za logo na kojemu je onaj prepoznatljivi trokut. I tako kroz druženje nastaje svašta – kaže kroz smijeh Nela. U studiju u Zvijezdi imaju električnu keramičku peć i dvije raku peći u kojima se peku predmeti nastali u japanskoj tehnici keramike raku. To je peć koja ne radi na struju, već na plin; nema grijače, već plamen zagrijava temperaturu u peći, a nakon toga predmet se hladi bez prisutnosti zraka pa na njemu nastaju kojekakve šare nepredvidivog oblika što je, također, jako zanimljivo.

I sama je, kaže, počela raditi u glini još 1990-ih godina i bila joj je to svojevrsna antistresna terapija.

– Počela sam 1990. godine, tada me to zainteresiralo. Tadašnji suprug i ja smo s kolegom kupili jednu staru keramičarsku peć pa sam uredila mali atelijer u podrumu zgrade gdje živim. Onda je počeo rat, izgubila sam posao, a kao agronom tada se više nisam mogla zaposliti pa sam se posvetila keramici. Radila sam uporabne predmete, ono što je tada na tržištu bilo popularno. Krenula sam u posao od nule, sama sam učila na vlastitim pogreškama, dakle kroz praksu. Dobavljača iz Istre, ljude iz firme ISA koji glinu nabavljaju u Italiji, u početku sam znala ispitivati ono što me zanimalo o materijalu pa sam tako nešto korisno doznala i kroz rad testirala. Tada je postojala Hrvatska autorska agencija, tamo smo radove nosili i oni su ocjenjivali mogu li se radovi prodavati, jesu li u redu, pa smo ih prodavali po Zagrebu; u Dekoru, Harmici, u galerijicama preko Hrvatske autorske agencije. Radila sam mahom šalice za kavu, setove tih šalica, i to se do 1995. godine jako prodavalo. Istina, tada smo keramičke šalice radili tehnikom lijevanja u kalup tako da su sve šalice u setu bile iste. Danas sama i na tečaju s polaznicama radim unikatne stvari, svaka je šalica za kavu iz istog seta drukčija i unikatna. Radila sam svjetiljke, odnosno lampe, razne ukrasne satove, na jednom je bio natpis “Danas sam luda”, popularni su i stalci za mobitel, zdjelice, sapunjare, svijećnjaci, pepeljare, anđeli ili neki objekti koji su nalik velikim unikatnim vazama ili neobičnim zdjelama, ali mogu samostalno stajati kao ukras u nekom prostoru koji nije napučen stvarima, poput fitness centra, nekog minimalistički opremljenog ureda. U takav se predmet može posaditi i cvijet ili neko kućno drvo, jer riječ je o glaziranoj, visoko pečenoj glini pogodnoj i za držanje sadnica. Puno toga nastajalo je na tečajevima ili radionicama koje sam vodila po udrugama. I tu se vide i faze kroz koje čovjek, kako u životu tako i u radu prolazi; jedno su to vrijeme bili konji pa slonovi, zatim maske, lampe, objekti... – pokazuje nam Nela pravu umjetničku riznicu u atelijeru, ali i proizvode koje su napravile polaznice jedinog tečaja keramike u gradu. Polaznice izrađuju ono što žele, a proizvode nose u svoj dom kao ukras, kao dokaz svoje kreativnosti.

Radove je moguće pogledati na Facebook i Instagram stranici Art Ceramic Studio, a viđeno bi vas svakako moglo privući da i sami razmislite uključiti se na tečaj i razviti svoju kreativnost za koju možda još i ne znate da postoji.

– Dok radimo, mi se i družimo, razgovaramo, smijemo se i to su divne stvari. U ovim sam godinama i sama puno kreativnija, slobodnija. Kada radite unikate, i sami se razvijate jer vas ruka vođena emocijom uvijek dovede do nekog novog oblika, detalja koji možda u početku niste zamislili. Ljudima danas sve više trebaju ovakve radionice, mjesta gdje mogu izraziti svoju kreativnost kroz neki proizvod. To jako potiče samopouzdanje, to sam isprva osjetila ja na svojoj koži kada sam počela. Bio je rat, bila sam bez posla, djeca malena, moraš se boriti za egzistenciju i taj rad me spasio. Danas imam dovoljno slobodnog vremena; djeca su odrasla, imaju svoje živote, tako da je ta strast prema keramici još više došla na vidjelo. Prenosim to na druge i to je fantastično – kaže nam Nela.

Pokazuje nam i samo svoj unikat, Hrvatsku kocku koju je zaštitila kao svoj, unikatni proizvod; suvenir i privjesak kocka s crveno-bijelim poljima koji dolazi u posebnom paketu s oznakom zaštićenog unikatnog suvenira s Nelinim potpisom. Kao privjesak je napravila i riječni čamac, karlovačku Zvijezdu, potpis Nikole Tesle...

Karlovac je grad obrtnika, lončarenje je svakako dio gradske obrtničke tradicije, kao i brojna ostala zanimanja, a otvaranje nekih atelijera, work shopova po Zvijezdi, bio bi odličan model oživljavanja grada što je na zapadu uobičajeno.

– Vjerujem da će i Grad prepoznati tu ideju i da će nama koji želimo imati kreativne atelijere u nekim prostorima po Zvijezdi dati tu mogućnost. To je vani jako popularno – da se dolazi u neki atelijer u središtu grada, tamo vidi kako neki predmet nastaje i odmah se i kupi. To svakako može oživjeti grad. Karlovac je doista jako napredovao turistički, kroz festivalski turizam smo prepoznatljivi pa mislim da bi se i kroz umjetnike i kreativce, a takvih je ljudi u Karlovcu puno, također moglo oživjeti Zvijezdu, obogatiti ponudu, stvoriti neki novi brend koji bi isto bio razlog dolaska ili duljeg ostanka – razmišlja Nela Zovko.