Akademijom „Budućnost upravljanja“ HGK do bolje primjene Direktive EU o rodnoj ravnoteži

Unatoč činjenici da žene u Hrvatskoj čine čak 60 posto osoba s visokom stručnom spremom, broj žena na rukovodećim pozicijama ne prati taj postotak, tako je, prema podacima iz 2023. u tvrtkama izlistanim na ZSE ukupni udio žena u nadzornim odborima bio 23 posto, a u upravama tek 16 posto. Sve to je još uvijek daleko od cilja predviđenog EU Direktivom o rodnoj ravnoteži, koja obvezuje države članice pa tako i Hrvatsku, da do kraja lipnja 2026.u svoja zakonodavstva prenesu Direktivu kad je riječ o upravama i nadzornim odborima velikih kompanija. Konkretno, to znači 40 posto podzastupljenog spola neizvršnih direktora (upravnih i nadzornih odbora) ili 33 posto na svim direktorskim pozicijama u tvrtkama.

Marina Rožić, glavna tajnica HGK i predsjednica Eurochambres Women Network Foto: HGK

„Sama Direktiva ne namjerava dovesti do "automatske i bezuvjetne sklonosti" prema podzastupljenom spolu, što su u ovom slučaju žene. Kvalifikacije i stručnost ostaju glavni kriterij za imenovanje, a preambula Direktive napominje da čimbenici kao što su profesionalno iskustvo u upravljačkim ili nadzornim zadacima, međunarodno iskustvo ostaju važeći kriteriji odabira. Međutim, prednost se u određenim slučajevima može dati „nedovoljno zastupljenom spolu pri odabiru radi zapošljavanja ili promicanja, pod uvjetom da je kandidat nedovoljno zastupljenog spola jednako kvalificiran kao konkurent drugog spola“, kaže Marina Rožić, glavna tajnica HGK i predsjednica Eurochambres Women Network.

Glavna tajnica HGK istaknula je kako hrvatsko gospodarstvo prolazi kroz transformaciju u skladu s trendovima i potrebama za održivo poslovanje, uključujući i rodnu ravnopravnost, a HGK u ovom konkretnom području radi na podizanju svijesti, educiranju, informiranju i poticanju promjena u skladu s Direktivom.

„Kako bi što bolje pripremili svoje članice za 2025. godinu, mi od sredine siječnja do travnja iduće godine krećemo s Akademijom „Budućnost upravljanja“ HGK. Ciljana skupina te edukacije bit će žene koje žele karijerno napredovati te samozaposlene žene. Tim programom našim polaznicama, omogućit ćemo stjecanje znanja korporativnog upravljanja, trgovačkog prava. Pripremit ćemo ih za komuniciranje s medijima, te upravljanje ljudskim resursima, isto tako upoznat ćemo ih s najnovijim trendovima, a više od svega pružit ćemo im umrežavanje i dijeljenje dobre prakse između menadžerica novog doba“, zaključuje Rožić.