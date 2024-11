Agata je medicinska sestra u Emiratima: 'Pijem kavu sa zlatom, a evo koliko zarađujem'

Agata Wysocka, medicinska sestra iz Poljske, već više od godinu dana, od kolovoza 2023., radi u Abu Dhabiju, glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata. Za portal Medonet ispričala je da radi na odjelu neurokirurgije, a u Abu Dhabiju ne planira ostati zauvijek. Ima trogodišnji ugovor. "Maksimalno ga koristim. Želim vidjeti što mogu, probati sve. Nedavno sam, recimo, pila kavu sa zlatom", kazala je dodajući:

"Još uvijek pomalo osjećam kao da sam na odmoru ili na medenom mjesecu. Idem na večere u hotele s pet zvjezdica, na piće s prijateljima, posjećujem Emirate i susjedne zemlje, no s vremenom će mi to vjerojatno dosaditi. U nekom trenutku vas umjetni park, ogromne fontane, vatrometi i neboderi prestanu impresionirati i nedostaje vam normalnosti. U svakom slučaju: zasad ostajem, a kad mi bude dosta sunca, spakirat ću se i vratiti."

Otkrila je da u Emiratima zarađuje oko 4800 eura. Međutim, ona ističe da, prema lokalnim cijenama, i dalje nije riječ o velikoj svoti, posebno kad se uspoređuju s cijenama u Emiratima. "U emiratskoj bolnici zarada ovisi o putovnici. Najveće plaće imaju ljudi iz SAD-a i Australije, a najniže iseljenici iz Filipina i Indije. Europljani su u sredini. To je vrlo nepravedno, jer postoje ljudi koji zarađuju više, a rade isto što i ja, i obrnuto – postoje ljudi koji zarađuju manje na ovoj poziciji", kaže.

Ipak, 4800 eura je za njezine troškove dovoljno. "Srećom, cijene su prilagođene različitim ljudima i različitim primanjima. Uzmimo ove rajčice. Možete ih kupiti za oko četiri dirhama po kilogramu, ali to će biti rajčice iz Iraka, ne tako dobre kao što znate i volite. Možete ih platiti i 30 dirhama, a radi se o proizvodima iz Nizozemske, Španjolske ili Australije, okusom poput pravih rajčica. Tako je i s hranom i mnogim drugim stvarima, uključujući i usluge. Ima kozmetičarki koje rade manikuru i pedikuru za ukupno 60 dirhama, ali naći ćete i one koje to isto naplaćuju 300. Drugim riječima: ovdje možete potrošiti puno ili malo", kazuje.

U UAE je stigla krajem kolovoza, kada je bilo najtoplije. Temperatura zraka tada doseže 50 stupnjeva. "Znala sam da je vruće u Emiratima, ali moram priznati da nisam imala pojma koliko će biti vruće. Vrućina je strašna, ne može se izdržati. Sjećam se da me, kad sam izašla iz aviona i trebla stići do zgrade zračne luke, pogodio takav val vrućine da sam se skoro onesvijestila, a bilo je 23 sata! Pomislila sam: kako ti ljudi ovdje funkcioniraju?" prisjeća se.

Nakon nekoliko dana otkrila je kako. "Oni jednostavno ne izlaze iz zgrada. Ovdje praktički nitko ne putuje pješice. Iz kuće izlazite direktno u klimatiziranu garažu ili podzemno parkiralište, ili se može osigurati vozilo koje vas vozi ravno do također klimatiziranog radnog mjesta, te isto u drugom smjeru. Drugačije je jednostavno nemoguće", zaključila je za poljski medij.

