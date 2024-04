FOTO/VIDEO Obilne oborine poplavile Dubai: Auti zapeli u vodi, prekidao se zračni promet

Obilne kiše pogodile su Ujedinjene Arapske Emirate u utorak. Dijelovi glavnih autocesta poplavljeni su, a mnogi su ostavljali svoja vozila na cestama diljem Dubaija. Također, došlo je do prekida zračnog prometa u velikoj međunarodnoj zračnoj luci. U međuvremenu, broj poginulih u teškim poplavama u susjednom Omanu popeo se na 18, dok se neki još vode kao nestali.

Kiše su u UAE-u počele padati tijekom noći, a jaki su vjetrovi pridonijeli prekidima letova u međunarodnoj zračnoj luci Dubai, najprometnijoj zračnoj luci na svijetu za međunarodna putovanja. Škole diljem UAE uglavnom su zatvorene, a mnogi su radnici radili na daljinu, navodi CBS News.

Neki su svojim vozilima zapeli u vodi koja je prekrila ceste. Vlasti su poslale cisterne na ulice da ispumpaju poplavnu vodu koja se slila u neke domove te prisilila ljude da zgrabe kante kako bi pokušali spasiti svoje kuće.

Kiša je neuobičajena u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sušnoj zemlji Arapskog poluotoka, ali povremeno pada tijekom hladnijih zimskih mjeseci. Mnoge ceste i druga područja nemaju drenažu zbog nedostatka redovitih oborina, što je pogoršalo poplave.

Klimatolozi već godinama upozoravaju da klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem potiču ekstremnije i manje predvidljive vremenske prilike diljem svijeta. Dijelovi južne Rusije i središnje Azije također se već danima suočavaju s neuobičajeno štetnim količinama oborina.

