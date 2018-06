Zašto je dobro raditi u IT-u

Hrvatski IT sektor, prema objavljenim financijskim izvješćima za 120.288 poslovnih subjekata, i dalje ima bolje pokazatelje od prosjeka cijelog gospodarstva. Ove godine softveraši definitivno probijaju 10 milijardi kuna prihoda i tri milijarde kuna od izvoza. U 2017. IT sektor (NKD 62) u odnosu na 2016. ostvario je rast prihoda od 13,4 posto, rast izvoza 15,1 posto i otvorio 1786 novih radnih mjesta što je rast 11,8 posto.

Unutar sektora računalno programiranje (NKD 62.01) ima još bolje rezultate. Te su tvrtke ostvarile rast prihoda 14,9 posto, izvoza 18,9 posto i povećale zaposlenost za 12,7 posto. Iako svake godine prihodi od izvoza IT sektora rastu za oko 350-400 milijuna kuna, udio izvoza u prihodima zadržava se na 30-ak posto već više godina (u dijelu računalnog programiranja udio je veći – oko 35 posto), no u cijelosti zapravo stagnira. Prisutan je, pak, trend rasta plaća. U siječnju 2015. prosječna neto plaća iznosila je 7214 kuna, u siječnju 2016. tvrtke su prosječno mjesečno plaćale radnike neto 8189 kuna, dok je za ožujak 2018. prosječna neto plaća u ovom sektoru bila 9140 kuna. Dakle, svaki mjesec neto plaća sve je veća i taj trend neće tako skoro stati.

Uz R&D, nužno je veće usmjerenje na vanjska tržišta. I dalje veliki broj IT tvrtki posluje na domaćem tržištu te mnogi nisu još ni počeli gledati preko granice. Tome u prilog govori i činjenica da od analiziranih gotovo 3500 IT tvrtki svega njih 1000 ostvaruje prihode iz inozemstva veće od 100.000 kn godišnje. Od tih 1000 izvoznika njih 600 ostvaruje više od 70 posto prihoda od izvoza, 100 tvrtki na inozemnim tržištima ostvaruje 50-70 posto svojih prihoda, a jednako ih toliko ostvaruje 30-50 posto prihoda u inozemstvu, dok 200 tvrtki ima udio izvoza do 30 posto svojih prihoda.

IT sektor u 2017. bilježio je rast ulaganja u razvoj novih proizvoda od čak 42 posto u odnosu na 2016., a u odnosu na cjelokupno gospodarstvo držie 11,2 posto ukupnih ulaganja u razvoj.

Ono što IT tvrtke uglavnom ističu kao svoj najveći izazov jest kvalitetan kadar, stoga smo ih zamolili da nam kažu što nude i koga zapravo trebaju. Mnogi od njih već akviziraju studente koji kod njih uz studij odrađuju praksu, stoga su nam ponudili i neka njihova iskustva.

INCHOO

Našoj tvrtki najviše je potreban profil web developera, ali prostora ima i za dizajnere te eCommerce konzultante. Srednjoškolci bi se trebali usmjeriti u STEM zanimanja prvenstveno zbog lakoće pronalaska posla. IT sektor je brzorastući sektor koji se neprestano razvija i raste te ima veliku potrebu za povećanjem kadra. U Inchoou stvaramo vrhunske svjetske eCommerce projekte i radeći na njima osoba neprestano napreduje te razvija svoje vještine. Okruženje je dinamično, ali vlada opuštena atmosfera jer vjerujemo da ona pridonosi većoj produktivnosti i smanjenju stresa. Zato u Inchoou lakše obavljamo posao uz kavu te česte teambuildinge. Nekoliko puta godišnje odlazimo na konferencije ili u posjet klijentima koji su rasprostranjeni po cijelom svijetu, kaže nam Zrinka Antolović.

Izjava studenta

Robert: Praksa mi je pomogla za usmjeravanje u budućnosti jer sam puno toga naučio. Nakon nje siguran sam da je to posao koji želim raditi. U Inchoou mi se svidjela opuštena atmosfera. Mislim da su najbolji ljudi s kojima možeš raditi oni koji su puni znanja i pozitive, a Inchoo je pun takvih.

POSLOVNA INTELIGENCIJA

Poslovna inteligencija jedna je od vodećih tvrtki za implementaciju analitičkih sustava i strateški ICT consulting u jugoistočnoj Europi. Pružamo usluge implementacije skladišta podataka, analitike velikih podataka, integracije podataka, poslovne inteligencije, rudarenja podataka, planiranja i budžetiranja, financijske konsolidacije, upravljanja rezultatima poslovanja, upravljanja rizikom i upravljanja matičnim podacima. 2017. godinu završili smo s 91 osobom zaposlenom u Hrvatskoj i s ukupnim prihodima od 38 milijuna kuna. Zapošljavamo mlade, pametne i motivirane ljude iz STEM područja, ali i iskusne profesionalce koji imaju znanja i koji se žele dalje razvijati. Najviše zapošljavamo inženjere računalstva, informatike, informacijskog menadžmenta ili magistre ekonomije s određenim tehničkim znanjima. STEM zanimanja su zanimanja budućnosti.

U Poslovnoj inteligenciji brinemo se prvenstveno o zdravlju zaposlenika. Tako svim zaposlenicima firma plaća sistematski pregled, osiguravamo zdrav doručak i voće u firmi, potičemo sport te svi zaposlenici mogu koristiti članstva u teretanama. Imamo školu zdravih leđa unutar firme, organizirani nogomet četvrtkom, a u suradnji s Adriatic Coachingom imamo mogućnost vježbanja s osobnim trenerom. Poslovna inteligencija ima certifikate Mumforce i Dadforce koji potvrđuju da se brinemo o ravnoteži privatnog i poslovnog života zaposlenika.

Potičemo druženje i rad u pozitivnoj i motivirajućoj atmosferi. Uz plaće, koje su svakako više od prosjeka Hrvatske, ulažemo puno i u edukacije zaposlenika te potičemo učenje i razmjenu znanja, a prošle je godine uloženo više od 800.000 kn u edukacije na razini firme. Plaće rastu na godišnjoj razini sukladno poslovanju tvrtke, a uprava dobit dijeli sa svojim zaposlenicima, kazala nam je Nataša Margetić Lukić, voditeljica ljudskih potencijala.

Izjava studenta

Filip Pandža: Sviđa mi se dinamično okruženje koje potiče profesionalni, ali i osobni razvoj. Također, sviđa mi se što se pazi na ravnotežu poslovnog i privatnog života. Uz to, ovdje se uz stručan rad i dobro zabavlja.

TRIKODER

Trikoder se bavi izradom kompleksnih online sustava u Hrvatskoj i šire, poput Njuškala, tportala, wogibtswas.at i drugih, a najviše su nam potrebni programeri, dizajneri i front-end developeri. Trikoder prvenstveno podržava aktivno učenje svaki dan. Osim internih radionica, organiziramo i javne meetupove s ciljem dijeljenja znanja. Za studente se povlastice ne razlikuju od onih za stalno zaposlene i nije nikakav problem dobiti slobodno vrijeme za rješavanje obveza na fakultetu. Osim odlazaka u kino, team buildinga svake godine i fleksibilnog radnog vremena, radimo na najzanimljivijim projektima koji nam osiguravaju da smo kontinuirano zaokupljeni najnovijim tehnologijama i procesima, kazuje Ivor Štimac, community menadžer.

Izjava studenta

Ako si najpametnija osoba u prostoriji, u pogrešnoj si prostoriji. U Trikoderu nikad nisam bio u pogrešnoj prostoriji.

UNDABOT

Undabot se bavi razvojem mobilnih aplikacija. Pomažemo našim klijentima skalirati poslovanje na mobilne platforme, a potrebni su nam iOS, Android i Java developeri i dizajneri. Mobilni uređaji integrirani su s našim životima. Količina inovacija i širenje mobilne tehnologije u najmanju su ruku impresivni i slijede nam stvari puno šireg dosega od današnjih mobitela. Zaposlenje u ovoj branši praktički je instantno i omogućuje rad na razvoju potpuno novih implementacija mobilne tehnologije. U Undabotu učimo, družimo se i radimo. Zajedno stvaramo okruženje u kojem se osjećamo zadovoljno i prihvaćeno. Uz rad na širokom rasponu mobilnih aplikacija poput Njuškalove, idemo na gaming turnire i sportske evente.

Izjava studenta:

Najpozitivnija strana studentskog rada u Undabotu je osjećaj da si stvarno dio tima, imaš odgovornosti kao i drugi zaposlenici, a tako te i tretiraju. S druge strane postoji fleksibilnost za ispunjavanje svih studentskih obveza. Osim toga, imaš priliku napredovati svaki dan i učiti od odlične, mlade, kreativne i pametne ekipe.

HASHCODE

Uglavnom radimo na stranim tržištima, bavimo se optimizacijom procesa i razvojem alata koji automatiziraju poslovne procese. Naši su kupci prvenstveno u telekomima, i to u Japanu i Velikoj Britaniji, ali imamo iskustva i u drugim područjima. Orijentirali smo se na velike sustave jer uštede koje se tamo mogu postići opravdavaju ulaganje u razvoj automatizacije. “Problem solveri”, ljudi koji vole razbijati glavu nad matematičkim i logičkim problemima, koji su vrsni programeri i imaju istodobno i dobre komunikacijske vještine, kazuje nam Smiljan Pilipović, CEO.

Nešto gradite svojim rukama! Izrađujete aplikaciju, sustav, građevinu, stroj koji drugi koriste, koji drugima olakšava život, pomaže da lakše rješavaju svoje aktivnosti ili jednostavno da se zabave. STEM pomaže da razumijete svijet. Daje vam alat da ga možete izmjeriti, modelirati, razumjeti i predvidjeti. Prosječna neto plaća kod nas je 12.000 kuna. Povlastice su kava, sokovi, Red bull na dohvat ruke, kao i kokice, voće, suho voće i sjemenke. Organiziramo i tečaj japanskog u tvrtki za zainteresirane.

MEGATREND POSLOVNA RJEŠENJA

Izazov rada u IT industriji predstavlja brzina, efikasnost i preciznost izvedenih projekata. Izazovi su također i odabiri tehnologija kojima će se raditi što, naravno, utječe i na tehnologije koje zaposlenici uče kao i na kompetencije koje stječu – naime, velik je broj novih tehnologija i alata, što znači da je prava lutrija izabrati korištenje i razvoj baš onih koje će opstati na tržištu dovoljno vremena da se uloženi trud i sredstva mogu i komercijalizirati, kazuje Anđelka Strajher, predsjednica uprave Megatrend poslovnih rješenja.

Trebamo nekoliko različitih profila ljudi – jedni su oni koji imaju znanja i iskustvo rada s tehnologijama koje su jako dugo na tržištu (što znači da se za te tehnologije mladi ne educiraju te je problem kako održavati i razvijati rješenja i sustave koji i dalje postoje), drugi profil su ljudi koji, osim znanja i interesa za tehnologije, trebaju imati određena znanja ili barem volju da uče i poslovne stvari (za analitičke sustave, optimizacijska rješenja, data scientiste i slično), a treći su profil developeri. Od svih njih očekujemo da su voljni kontinuirano raditi na sebi, učiti i razvijati se. Također nam je bitno da shvaćaju da će stručni postati tek kroz vrijeme, kad iza sebe budu imali dovoljno utakmica u nogama, i da je to rezultat zajedničkog ulaganja, nas kao firme i mladih kao zaposlenika.

U današnje vrijeme popularno je biti startup. Mi to nismo – Megatrend se na tržištu pojavio 1989. i od onda je napravio nekoliko tranzicija unutar IT industrije. Sada se razvijamo u tri segmenta: tehnološkom kojem je okosnica naš data centar i oko njega razvijene cloud usluge; poslovnom koji je započeo kao BI odjel, a sad se razvija i u drugim područjima kao što su optimizacija; te aplikativnom gdje razvijamo aplikacije u B2B segmentu. Kroz dugogodišnje poslovanje stekli smo veliko iskustvo koje rado dijelimo s mlađim kolegama.

Također imamo puno ideja koje želimo realizirati, a za to nam trebaju i mladi ljudi sa svojim viđenjima i novom energijom. Oduvijek ulažemo u znanje i svatko tko dođe k nama ima priliku kontinuirano učiti i razvijati se, ističe Anđelka Strajher, predsjednica uprave.

