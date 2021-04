Vizija je da BlinkID u budućnosti automatski prepoznaje i čita sve osobne dokumente na svijetu

Microblink, hrvatska softverska tvrtka i globalni lider za rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji u koju je bostonski Silversmith Capital krajem prošle godine investirao 60 milijuna dolara, u ovoj godini upravo temeljem ulaganja planira ubrzati rast prihoda, zapošljavanje i razvoj proizvoda.

Microblink trenutačno ima 111 zaposlenih, od toga 70 razvojnih inženjera. Najveći dio zapošljavanja odnosi se na ured u Zagrebu, koji će ostati glavni razvojni centar za AI tehnologiju, a u širenju na globalnom tržištu oslanjaju se i na ured u New Yorku.

U Microblinku potencijal svoje AI platforme vide u bržem razvoju novih proizvoda za industrije koje se ubrzano digitaliziraju. Kao svjetski lider za rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji usmjereni su na usavršavanje svoje napredne AI platforme za računalni vid te komercijalizaciju postojećih i razvoj novih proizvoda. Tim povodom razgovarali smo i Juricom Cerovcem, globalnim izvršnim direktorom za tehnologiju.

Ono po čemu je Microblink globalno prepoznat, prije svega, jest rješenje PhotoPay. Gdje se sve koristi, koja su vam tržišta i koliko vam je vremena bilo potrebno da dođete do tog naoko jednostavnog rješenja?

PhotoPay je bio prvi proizvod na kojem je Microblink nastao, to je ujedno bilo i prvo ime same kompanije, prije nego što smo se preimenovali u Microblink. Razvojem PhotoPaya intenzivno smo se bavili prve tri godine. PhotoPay je proizvod koji znatno pojednostavljuje problem plaćanja mjesečnih računa, bilo komunalnih, bilo raznih drugih računa. Posebno je taj problem bio izražen na mobilnim uređajima na kojima je ručno upisivanje svih potrebnih podataka prilično nespretno. Budući da je taj problem jako prisutan i specifičan za regiju središnje i istočne Europe, naš proizvod je zapravo postao industrijski standard. Konkretno, najviše se koristi u Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj, Nizozemskoj i drugim državama u regiji.

Iz Microblinka je izrastao Photomath, odnosno on je “spinoff” tvrtke, a ono što ga je, između ostalog, dodatno poguralo u vrh najkorištenijih matematičkih aplikacija jest mogućnost da “čita” rukom napisane zadatke. Photomath je zapravo bio svojevrsni demonstrator vaših mogućnosti.

Tako je, Photomathom smo približili ljudima mogućnosti naše AI platforme i tehnologije koju razvijamo. Microblink je B2B kompanija i nismo vidljivi prema široj javnosti pa smo u jednoj fazi razvoja zaključili da nam to postaje izazov i da bi nam u daljnjem razvoju pomoglo da na neki način širem krugu ljudi demonstriramo što sve naša tehnologija može. Tek kasnije, 2015., odnosno 2016. godine shvatili smo da je Photomath zapravo odličan proizvod koji se može potpuno samostalno razvijati izvan Microblinka, zbog čega se Photomath izdvojio u zasebnu kompaniju.

Microblink, kazali ste nedavno, prije svega, nastavit će razvijati i usavršavati AI platformu kao temelj rješenja koja ćete na njoj razvijati. Koliko ste zapravo do sada rješenja osmislili koja mogu samostalno egzistirati?

U relativno kratko vrijeme razvili smo dosta toga. Naša najveća vrijednost je AI platforma koju kontinuirano razvijamo. Nju za sada nismo stavljali na tržište kao zaseban proizvod, no i to je otvorena opcija u budućnosti. Na toj smo platformi razvili niz proizvoda po kojima je Microblink danas poznat na globalnom tržištu, koje možemo podijeliti u dva segmenta. Prvi je digitalni identitet gdje su najpoznatiji proizvodi BlinkID za digitalizaciju osobnih dokumenata i BlinkCard za digitalizaciju kreditnih kartica. Drugi dio poslovanja odnosi se commerce segment, a u njemu je najuspješniji BlinkReceipt.

BlinkID je, nakon PhotoPaya, proizvod kojim osvajate svjetska tržišta. Do sada su njime “pročitane” dvije milijarde dokumenata. U čemu je specifičnost tog rješenja? Tko ga sve koristi?

BlinkID nam je trenutačno najznačajniji proizvod u segmentu digitalnog identiteta. Koristi se diljem svijeta u nizu industrija i možemo slobodno reći da je vodeće rješenje u svijetu u svom segmentu u ovom trenutku. BlinkID automatski prepoznaje koji je to osobni dokument u koji se uperi kamera korisnika. Razlikuje koji je dokument, primjerice, meksička radna dozvola, koji je kanadska putovnica, a koji je njemačka vozačka dozvola. Zato je jako popularan za unos osobnih podataka prilikom raznih registracija. I to za telekom-usluge, za prijavu u hotele, brzi boarding na aerodromima, pri registraciji ulaska u zgradu ili pri ulasku na neki event i sl. Mogućnost primjene je stvarno široka. BlinkID je superioran jer koristi jako optimizirane, kvalitetne i točne AI modele koji omogućuju da je proizvod jednostavan, brz i efikasan.

Tržište BlinkID-a nije ni izbliza “popunjeno”. Kakvi su vam sada planovi, kamo se planirate širiti?

Vizija je da BlinkID u budućnosti automatski prepoznaje i čita sve osobne dokumente na svijetu. Najveći potencijal vidimo u industriji digitalnog identiteta koja globalno raste oko 20 posto godišnje. Naš sljedeći iskorak će tu biti provjera vjerodostojnosti osobnih dokumenata, konkretno je li neki dokument pravi ili falsifikat. Sada možemo većinu dokumenata na svijetu pročitati i prepoznati sve informacije na njima, a potvrda njihove vjerodostojnosti logičan je sljedeći korak. Trenutačno ne postoji rješenje tog problema na automatiziran način, bez dodatne ljudske provjere, a taj se problem može riješiti samo umjetnom inteligencijom. Tu želimo prvi napraviti automatizirano rješenje s najboljim korisničkim iskustvom pa da i u tom dijelu postanemo industrijski standard.

Nadogradnja na BlinkID trebala bi biti verifikacija tih dokumenata, upravo radite na tom rješenju, koji su glavni izazovi u tom procesu?

Dva su ključna izazova. Prvi je da je takvih dokumenata jako puno na svijetu, ima ih više od 5000 različitih i tu ne postoji nikakav standard. Drugi je da postoji jako puno različitih sigurnosnih obilježja i tehnologija na tim dokumentima, poput holograma ili mikroprinta. Jedina rješenja koja danas postoje za verifikaciju tih dokumenata jesu hardverska, koja su izrazito skupa i koriste ih uglavnom samo državne institucije. Nema jednostavnog softverskog rješenja za mobitele, tablete ili osobna računala, a posebno rješenja koje bi bilo globalno.

Što će donijeti ta mogućnost verifikacije i koja tržišta otvara?

Mogućnost verifikacije dokumenata donijela bi nam novi iskorak na globalnom tržištu, zbog čega sada intenzivno radimo na tome. S obzirom na to da takvo rješenje ne postoji, otvorilo bi nam nove prilike u svim industrijama u kojima već poslujemo, ali u mnogim drugima.

Još jedan proizvod jest čitanje računa BlinkReceipt koji može sistematizirati sve stavke na računu, od imena proizvoda do cijene plaćene za njega. Koliko je to vrijedno vašim klijentima, odnosno koliko su zainteresirani za takve baze podataka koje im ovaj proizvod omogućava?

Mi smo prvo napravili proizvod za automatizirano čitanje svih stavki sa slika maloprodajnih računa. Već to samo je bilo jako zanimljivo kompanijama, primijetili smo da se proizvod od puštanja na tržište počeo intenzivno koristiti. U prošloj godini skenirano je 300 milijuna maloprodajnih računa, najvećim dijelom u SAD-u, što znači da se to i samo po sebi pozicioniralo kao proizvod.

No s obzirom na veliki broj skeniranja, analize tih podataka postale su vrlo vrijedne. Na temelju tih podataka danas možemo vidjeti u kojim se trgovinama neki proizvod više ili manje kupuje, što može biti jako vrijedna informacija i tom proizvođaču i njegovu distributeru, a na kraju i tom trgovačkom lancu. S druge strane, informacija o stvarnim kupnjama i sve analize iz koje se mogu izvući iz toga vrijedne su marketinškoj industriji i najrazličitijim konzultantskim kompanijama.

Ono što se tu u svim rješenjima postavlja kao pitanje jest privatnost i sigurnost? Kako ste to riješili, mogu li IT proizvodi biti potpuno sigurni, koliko je trend edge AI-a tome pridonosi?

Danas živimo u svijetu u kojem je naša stvarnost sve više u digitalnoj sferi i od korisnika se s raznih strana prikuplja jako puno podataka. Korištenje AI sustava tome dodatno pridonosi jer je AI gladan podataka i bez njih ne može funkcionirati. Postoji veliki trend unutar AI-ja koji inzistira da se tehnologija razvija na način koji omogućuje da se podaci korisnika, što je više moguće, obrađuju na njegovom uređaju i na taj se način štite od nepotrebnog dijeljenja. U Microblinku od početka imamo upravo taj pristup. Fokusirali smo se upravo na rješenja koje izvode AI komponente na mobilnim uređajima korisnika, ne zahtijevamo da podaci bilo kamo putuju ili se spremaju. I tu smo jedan od pionira na svijetu.

Ako se vratimo na AI platformu, kazali ste da je jedna od komponenti brža od slične takve komponente Googlea i Applea, možete li pojasniti o čemu se tu radi i što vam ta brzina donosi?

Brzina je ključna u digitalnom okruženju. Nitko od nas ne voli čekati kod korištenja digitalnih usluga i zbog toga su rješenja koja su brža i jednostavnija bolja i konkurentnija. Konkretno, skeniranje osobnog dokumenta našim proizvodom traje jednu sekundu i to je brže od svih ostalih rješenja. Možda je najbolja ilustracija koliko je to vrijedno za korisnike usporedba s ručnim unosom podataka u neki standardni obrazac koja traje dulje od jedne minute.

Kada se govori o Microblinku, uglavnom se ističe kako se u mnogočemu bili prvi i znali prepoznati u kojem smjeru se treba razvijati te da imate najjači tim u Europi. Unatoč investicijama, koje donose i preslagivanje vlasništva, plan je i dalje ostati u Hrvatskoj kada se radi o razvojnom timu, koliko će biti zahtjevan rast tvrtke kada se radi o ljudima i stručnjacima?

Imamo puno prednosti koje prepoznaju stručnjaci u IT-u. Razvijamo vlastiti proizvod, što je jako primamljivo za one najambicioznije stručnjake, poslujemo na globalnom tržištu, imamo ured u SAD-u što znači da dijelimo znanje i iskustvo s oba tržišta. Uz to, kontinuirano razvijamo nove stvari i aktivno pronalazimo prilike za razvoj. S obzirom na to da planiramo udvostručiti broj zaposlenika u idućim godinama, sigurno je da će to biti zahtjevan proces, no smatramo da imamo svoje adute kojima možemo privući stručnjake raznih profila koji će dijeliti našu strast i dobro se uklopiti u našu kulturu do koje jako držimo. •