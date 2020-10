Već sad proizvode milijardu doza oxfordskog cjepiva

Umjesto iPhonea 12 ili PlayStationa 5, za Božić – cjepivo. I čini se da bi mogla biti riječ i o nečemu konkretnijem od božićne želje, jer sve su učestalije poruke iz sasvim ozbiljnih izvora da bismo cjepivo protiv novog koronavirusa i njime prouzročenih bolesti mogli imati čak i nešto prije Nove godine.

Anthony Fauci, šef američkog NHS-a, “američki Capak”, najavio je prekjučer da bi cjepivo Moderne, od kojeg se tamo najviše očekuje, moglo biti u primjeni oko Nove godine. I naš znanstvenik na Oxfordu prof. dr. sc. Kristijan Ramadan najavio da bi cjepivo od kojeg se najviše očekuje u Europi, pa i u ostatku svijeta, moglo stići prije Božića, a da AstraZeneca, farmaceutska kompanija koja cjepivo razvija sa znamenitim sveučilištem, u svojih deset pogona proizvodi čak milijardu doza. Razlog što cjepivo ne možemo imati i prije klinička su ispitivanja koja se ne da ubrzati, pogotovo ne u posljednjoj, najmasovnijoj trećoj fazi.

– Cilj je kliničkih pokusa treće faze odrediti štiti li cjepivo od bolesti ili ne i, ako štiti, kolika je njegova učinkovitost. Stoga je potrebno imati dvije grupe ispitanika, u jednoj su oni koji su cijepljeni, u drugoj oni koji su primili placebo, no nitko ne smije znati u kojoj je grupi. Tada je potrebno pričekati da se dovoljan broj ljudi u obje grupe zarazi da bi se statističkim metodama moglo utvrditi štiti li cjepivo od bolesti i ako da, u kojoj mjeri. Prema tome, nije moguće skratiti vrijeme trajanja treće faze, iako brzo širenje zaraze sada ide u prilog testiranju cjepiva jer će se u kraćem razdoblju ti podaci moći prikupiti. Važno je naglasiti da će podatak o učinkovitosti cjepiva znatno utjecati na to koliki će postotak populacije trebati cijepiti kako bi se ograničila cirkulacija virusa, kaže nam dr. sc. Andreja Ambriović Ristov, predstojnica Zavoda za molekularnu biologiju na Institutu “Ruđer Bošković”.

Nastavlja da je važno naglasiti da će podatak o učinkovitosti cjepiva znatno utjecati na to koliki će postotak populacije trebati cijepiti kako bi se ograničila cirkulacija virusa.

– Naime, ako je cjepivo 80% učinkovito, to znači da će od broja cijepljenih njih samo 80% imati i korist od cjepiva. U skladu s tim cjepiva temeljena na adenovirusu čimpanze, tzv. Oxfordsko cjepivo koju razvija tvrtka AstraZeneca, cjepiva temeljena na unosu mRNA koje neovisno razvijaju tvrtke Moderna i Pfizer, te cjepivo temeljeno na adenovirusu čovjeka tip 26 koju razvija tvrtka Janssen Pharmaceutical Companies, imaju prednost s obzirom na tzv. Rusko cjepivo temeljeno na adenovirusima čovjeka tipa 5 i 26 koju razvija Gamaleya Research Institute i za koje je faza 3 počela nešto kasnije od drugih. Prema tome vaše su tvrdnje točne, a datum finalizacije se pomiče s obzirom na opažene nuspojave koje su na neko vrijeme zaustavile cijepljenje ispitanika, no svi su klinički pokusi, nakon što je utvrđeno da nemaju direktnu vezu sa cijepljenjem, nastavljeni. Također finalizacija se može odgoditi s obzirom na vrijeme koje je potrebno odgovornim regulatornim tijelima da ocijene prijave i eventualno daju odobrenje za registraciju cjepiva. Konačno, za cijepljenje će najveći ograničavajući faktor biti priprema i distribucija dovoljnog broja doza – kaže dr. Ambriović Ristov.

Mađarski premijer Viktor Orbán najavio je da će također do Božića u toj zemlji početi primjenjivati rusko, ali i kinesko cjepivo.

– Rusko cjepivo trebalo bi biti učinkovito s obzirom na to na čemu se temelji. Međutim, treća faza ne može se preskočiti jer tzv. formulacija cjepiva (kako je pripremljeno, tj. pročišćeno, je li mu nešto dodano u pripremi) može imati znatan učinak na nuspojave. Kako se u fazu 3 kliničkih istraživanja s Ruskim cjepivom krenulo kasnije nego za ostala spomenuta cjepiva, morat će se pričekati dok ne prikupe potrebne podatke – kaže naša znanstvenica, podsjećajući na to da u proizvodnji cjepiva nije riječ o trivijalnoj tehnologiji te postoji mogućnost da u masovnoj proizvodnji dođe do određenih problema.

I ruski je predsjednik Vladimir Putin izjavio da nedostatak opreme sprečava Ruse da omasove proizvodnju svojeg cjepiva. Favorit je, dakle, oxfordsko cjepivo.

– Istina je da će tzv. oxfordsko cjepivo biti brzo dostupno u velikom broju doza. Dobra je vijest da se ono počelo proizvoditi prije nego što je završena treća faza. Sve to omogućilo je provođenje kliničkog istraživanja prve i druge faze, koje je pokazalo da će cjepivo biti učinkovito i da vrlo vjerojatno neće izazivati ozbiljne nuspojave. Međutim, treba naglasiti važnost temeljne znanosti o vektorskim cjepivima, ali i o genskoj terapiji za koju se virusni vektori i mRNA koristili, čime je prikupljeno dovoljno podataka da se moglo ići u takav rizik pripreme velikih količina doza. Prema tome, stvarno to može biti tako brzo. Primjenu će djelomično usporiti potrebne dozvole, ali mislim da su regulatorna tijela itekako svjesna da moraju u što kraćem vremenu, ali naravno temeljito, proučiti sve podatke koji će im biti dostavljeni, jer pandemija ozbiljno ugrožava cijeli svijet – kaže dr. Ambriović Ristov.