Twitter je mreža za razgovore i debate, a ne za istresanje privatnog života

Jack Dorsey, suosnivač i izvršni direktor Twittera, neprekidno je izložen javnosti. Što zbog posla kojim se bavi, što zbog životnog stila koji njeguje. Sada već muškarac u srednjim godinama (43), Dorsey je poznat po tome što voli tetovaže, prakticira meditaciju, i to onu rigoroznu u desetodnevnoj potpunoj izolaciji od svijeta. Na posao ide pješice i, premda se čini skromnim, vrlo dobro troši milijarde koje stekao. Voli skupocjene automobile, luksuzne kuće i apartmane. Posti tijekom vikenda, a dnevno jede samo jedan obrok. Ima licencu za masera. CEO je dviju velikih kompanija, Twittera i Squarea, dobar dio vremena sastanči, ali jedan dan tjedno odredio si je za rad od kuće. Iz njegove biografije uglavnom se voli isticati da je još kao mladi srednjoškolac osmislio dispečersku aplikaciju za taksiste koju neki još koriste.

U svakom slučaju Dorsey je zanimljiva osoba koja neprekidno plijeni pažnju i sudjeluje na nizu javnih događaja, a ono što mnogi od njega očekuju jest da osmisli kako regulirati društvene mreže, govor mržnje na njima, lažne vijesti i korisnike, ukratko uvede red. To ga, prema nekim medijima, čini trenutačno i najmoćnijom osobom na svijetu jer mnoge oči uprte su upravo u ovog osnivača utjecajne društvene mreže Twittera.

Osebujni šef Twittera u posljednje vrijeme pod dodatnim je pritiskom. Zvijezda Twittera, američki predsjednik Donald Trump gotovo ga je priveo proteklog tjedna na razgovor u Bijelu kuću. Nekoliko sati prije sastanka Trump se u tvitovima požalio kako mu se osipaju pratitelji. Prema njegovu mišljenju, to se događa zbog blokiranja koje orkestrira Twitter, nesklon, točnije diskriminatoran spram republikanaca i politički pristran. Ipak, na sastanku s kojeg je Trump tvitao i fotografiju nije bilo neugodnih tonova. Bio je to odličan razgovor o, kako je izvijestio Trump, nizu tema koje se dotiču općenito svijeta društvenih mreža. Dorsey mu je zahvalio na vremenu te kazao da je Twitter tu da služi javnom razgovoru te kako im je namjera učiniti ga zdravijim i civiliziranijim. Valja znati da su opći izbori u Sjedinjenim Državama na rasporedu sljedeće godine te su mnogi američki mediji ovaj razgovor smjestili u kontekst priprema za izbore u kojima je Twitter ima jednu od važnijih uloga. Jack Dorsey nije pokleknuo pred Trumpovim napadima o broju pratitelja kojih Trump, uzgred budi rečeno, ima više od 60 milijuna. Dorsey je itekako svjestan koliko je Trump učinio za popularizaciju Twittera, ali ujedno i počinio štete kada se radi o pojavnosti lažnih vijesti, sumnji u regularnost izbora ili pak o jačanju govora mržnje. Trump nije originalni začetnik svih tih procesa, no svojom posvećenošću upravo Twitteru i količini tvitova koje isporučuje uz kontradiktoran i kontroverzan sadržaj svakako je mnoge osvijestio o značaju društvenih mreža kako u pozitivnom tako i negativnom smislu. Jack Dorsey smanjenje broja Trumpovih pratitelja jednostavno je objasnio uklanjanjem botova, odnosno programa koji se često koriste upravo radi ‘bildanja’ broja pratitelja. Pritom je, naravno, demantirao optužbe o političkoj pristranosti.

Great meeting this afternoon at the @WhiteHouse with @Jack from @Twitter. Lots of subjects discussed regarding their platform, and the world of social media in general. Look forward to keeping an open dialogue! pic.twitter.com/QnZi579eFb — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019

Dorseya zbog pristranosti prozivaju mnogi i s “druge strane” te tvrde da dozvoljava Trumpu da se služi govorom mržnje, lažima i zbog svega toga ne bude blokiran jer je predsjednik. Posljednji slučaj u Trumpovoj tvit-politici napada na neistomišljenike i političke protivnike jest videouradak o demokratskoj kongresnici Ilhan Omar, prvoj muslimanskoj zastupnici, predstavnici Minnesote. Prema njenim iskazima, upravo Trumpov videotvit u kojem je prikazao scene terorističkog napada 11. rujna i usto montirao njen govor izvan konteksta s vrlo jasnom namjerom da je prikaže u negativnom svijetlu, priskrbio joj je niz prijetnji smrću. Trump je u videu insinuirao da je ona pobornica islamskih terorista te kazao da je izvan kontrole. Govor mržnje, i to s funkcije predsjednika Dorsey nije uklonio niti je blokirao Trumpa kao korisnika iako tvrdi da se prema svim ponaša jednako. Dorsey i Twitter često su upravo zbog neujednačenog blokiranja, brisanja, puštanja govora mržnje bili na udaru medija. Lani su bili prozivani i zbog toga što dugo vremena nisu, iako su se svi ostali društvenjaci (Apple, Facebook i YouTube) ujedinili i blokirali kontroverznog huškača, teoretičara zavjere, pozivatelja na oružje Alexa Jonesa na svojih platformama, dugo opirao govoreći da štiti pravila Twittera i slobodu govora. Naposljetku, nekoliko tjedana nakon ostalih, maknuli su ga s obrazloženjem da je u tvitovima ipak prekršio pravila kuće glede agresivnog i neprimjerenog ponašanja. Dorsey i dalje vodi bitku oko uklanjanja sadržaja i korisnika s mreže. Ipak, sada priznaje da i Twitter kao i ostale društvene platforme ima ulogu moderatora sadržaja. Jer platforma se razvila u neslućenom smjeru i teško ju je više odvojiti od uloge medija, a samim tim i odgovornosti koja proizlazi za onoga tko tehnički osigurava da platforma nesmetano radi. Naime, prije 13 godina, kada je Dorsey s još trojicom prijatelja osnovao Twitter, ideja je bila vrla naivna i čista, ljudi su trebali putem njihove platforme nesmetano razgovarati koristeći tada 140 znakova.

Pri tom su trebali debatirati i plasirati korisne informacije. I na početku je sve bilo divno i krasno, novinari su, kazao je Jack Dorsey u podcastu sa Samom Harryjem, prvi prigrlili Twitter jer su na neki način tu mogli plasirati svoje tekstove i uratke te u vrlo kratkom postu obavijestiti ili o tome gdje se nalazi šira verzija, mogli su razgovarati o temi i zapravo živjeti u međuprostoru od priče do priče. Prigrlili su je i političari, intelektualci, hip-hoperi, umjetnici i svi oni koji su na neki način imali više potreba za raspravom o temi nego za prikazivanjem vlastitog života online. No javni trg, kako svi vole prikazivati društvene medije, okupio je hrpu ljudi, pa i zlonamjernih, a pristranost nije mimoišla nikoga, dok je politička elita uvidjela potencijal Twittera za plasiranje svojih poruka. Na Twitteru su se susreli mnogi, a ideja o tome da se radi tek o tehnološkoj platformi nije se mogla održati jer rasplet je imao niz negativnih pojava, od govora mržnje, osnivanja terorističkih ćelija do jedinstvenog i neponovljivog Donalda Trumpa koji je pravim instinktom predatora spoznao koliko mu upravo Twitter može donijeti prednosti kod birača.

Dorsey je, istina, bio odsutan i Twitterom nije upravljao od 2008. do 2015. Tada je razvio svoj novi biznis Square, platformu za online plaćanje, a kada se vratio, postao je CEO i sada obnaša tu funkciju za obje tvrtke.

Imao je niz turbulentnih razdoblja, od odlazaka ključnih ljudi do pada broja korisnika, izlaska tvrtke na burzu, negodovanja investitora, pronalaska novih modela zarade i, konačno, reguliranja govora mržnje i neprimjerenog ponašanja na Twitteru. Sve je nekako prebrodio, zadržao korisnike, uveo prijenose utakmica, pronašao načine oglašavanja i zarade, no algoritme koji će ga spasiti od opetovanog govora mržnje i prigovora publike na platformi još nije riješio. Kako kaže, trude se i trudit će se, no i griješit će jer nije jednostavno odlučiti, a potom ni osmisliti algoritam koji će biti nepogrešiv. Postoje korisnici koji indirektno, svojim djelovanjem, poput odgovora praćenja ili drugim akcijama utječu neprimjereno na druge korisnike. Taj je dio kompleksniji i jedino što mogu reći jest da se trudimo, kaže Dorsey. Usto odmah navodi, uređivanje, odnosno editiranje tvitova i dalje neće biti moguće, jednostavno, jer je tado manipulacija njima izgledna, ovako, mogu se izbrisati ili jednostavno pojasniti u dodatnom tvitu. Svojevremeno, kazao je Dorsey, on je bio i protiv uvođenja gumba “like”, htio je da se zove “favorite”, a sada, kaže, možda treba razmisliti da ga preimenuju u “thanks”. – Zašto, jer se Twitter mora promijeniti i moramo ga usmjeriti ne na brojenje lajkova, kao ni na brojenje pratitelja, želim da korisnici na Twitteru raspravljaju o bitnim i važnim društvenim temama. Cilj Twittera uvijek mi je bio da ljudi raspravljaju, potiču akcije jer problemi poput klimatskih promjena neće se riješiti ako jedna država nešto odluči, o tome moraju svi odlučiti, a Twitter bi trebao u tome sudjelovati kao platforma na kojoj se o tome debatira i promišlja – napominje Dorsey koji i sam priznaje da je ta misija teška i zahtjevna.